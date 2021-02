Tom & Jerry: nuovo spot tv e featurette del film live-action

Disponibili per il debutto live-action di Tom & Jerry un nuovo spot tv e una prima featurette con un dietro le quinte del film in cui realizzatori e attori parlano di ciò che il cartone originale ha significato per loro e perché si è deciso di mantenere i personaggi come animazione 2D, dando al film un look alla Chi ha incastrato Roger Rabbit.

Il regista Tim Story (“I Fantastici 4”, “Think Like a Man”, “Barbershop”) spiega nella featurette l’intenzione di dare ai personaggi l’aspetto e la percezione da cartoon che avevano nella serie originale, che include la scelta di non far parlare i due iconici rivali a differenza del film d’animazione uscito nei cinema nel 1995.

The cast and crew explain why Tom and Jerry needed to retain their 2D looks in their new movie, even in the real world! pic.twitter.com/IV6Rum9kBZ — Fandango (@Fandango) February 16, 2021

In una recente intervista con il sito Variety, Tim Story ha rivelato che la battaglia centrale tra il duo viene affrontata in un modo nuovo nel reboot live-action, “Non è guerra, ma è più una rivalità tra fratelli” ha spiegato il regista. Il film di Tom & Jerry, programmato per debuttare negli Stati Uniti direttamente su HBO Max il 26 febbraio rimarrà fedele alle personalità dei due personaggi. Parlando delle gag tipiche di Tom & Jerry incorporate nell’ambientazione del Royal Gate Hotel, Story ha dichiarato: “Vivono secondo determinate regole – possono essere tagliati a metà e distrutti. Allo stesso tempo, vengono gettati nel mondo reale. Il nostro mondo, le nostre regole. Lascia che combattano e distruggano proprietà, mobili e tutte le cose per cui sono conosciuti. ”

Nel film “Tom & Jerry” una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Tom & Jerry” è interpretato da Chloë Grace Moretz (“Cattivi Vicini 2”, “La Famiglia Addams”), Michael Peña (“Cesar Chavez”, “American Hustle”, “Ant-Man”), Colin Jost (“Single ma non troppo”, “Saturday Night Live”), Rob Delaney (“Deadpool 2”, “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Pallavi Sharda (“Lion”), Jordan Bolger (“Peaky Blinders”), Patsy Ferran (“Darkest Hour”), Nicky Jam (“Nicky Jam: El Ganador”), Bobby Cannavale (“The Irishman”, “Ant-Man and the Wasp”), Lil Rel Howery (“Judas and the Black Messiah”, “Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre”), e Ken Jeong (“Crazy & Rich”, “Una Notte da Leoni”, “Transformers 3”).

Fonte: Twitter