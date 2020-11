Tom & Jerry: primo trailer italiano del film live-action con Chloe Grace Moretz

Dopo una prima immagine ufficiale, arriva via Warner Bros. un primo trailer italiano ufficiale della nuova prima cinematografica di Tom & Jerry, un ibrido live-action / CGI con protagonista Chloe Grace Moretz.

Nel film “Tom & Jerry” una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira contro tutti e tre.

Una miscela strabiliante di animazione classica e live action, la nuova avventura sul grande schermo di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile… lavorare insieme per salvare la situazione.

Il film è interpretato da Chloë Grace Moretz (“Cattivi Vicini 2”, “La Famiglia Addams””), Michael Peña (“Cesar Chavez,” “American Hustle,” “Ant-Man”), Rob Delaney (“Deadpool 2,” “Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Colin Jost (“Single ma non troppo,” “Saturday Night Live”), e Ken Jeong (“Crazy & Rich”, “Una Notte da Leoni”, “Transformers 3”).

Il film è diretto da Tim Story (“I Fantastici 4”, “Think Like a Man”, “Barbershop”) e prodotto da Chris DeFaria (“The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura”, “Ready Player One,” “Gravity”). Scritto da Kevin Costello, basato sui personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. I produttori esecutivi sono Tim Story, Adam Goodman, Steven Harding, Sam Register, Jesse Ehrman, ed Allison Abbate. Il team creativo include il direttore della fotografia Alan Stewart, lo scenografo James Hambidge, al montaggio Peter S. Elliot, la costumista Alison McCosh. La musica è composta da Christopher Lennertz.

Tom & Jerry tornano sul grade schermo a 28 anni da Tom & Jerry: il film, lungomtraggio d’animazione in cui gatto e topo parlavano, ma per il nuovo film è stato scelto di non far parlare i due protagonisti e puntare tutto su espressioni e gag fisiche per cui i due personaggi sono celebri.

Creati nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera, Tom & Jerry sono stati protagonisti di 161 cortometraggi tra il 1940 e il 1967 con l’aggiunta di un corto televisivo Tom and Jerry: The Mansion Cat del 2001 e un ultimo corto cinematografico, L’arte del karate, del 2005. Il franchise ha generano anche cinque serie tv in onda dal 1975 al 2014 e 15 film direct-to-video il cui titolo più recente Tom & Jerry: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato che risale al 2017.