Tony Shalhoub rivela dettagli sul film di “Monk” e Zachary Levi sta lavorando per un film di “Chuck”

Peacock ha confermato che è in sviluppo un film ufficiale di Monk, l’amata serie tv con protagonista Tony Shalhoub che tornerà per riprendere il ruolo dell’eccentrico ma geniale Adrian Monk, detective affetto da disturbo ossessivo compulsivo ma anche di capacità deduttive impressionanti.

Shalhoub durante un’intervista con EW ha rivelato che alcuni dettagli sul film che sarà ambientato dopo la pandemia di COVID, elemento che nel frattempo ha aggravato la già insostenibile fobia di Adrian per i germi.

Ritroviamo Monk oggi dopo tutto il tempo che siamo stati lontani da lui, 13 anni ormai, 14 anni. Siamo nel periodo post-covid. Monk è rimasto scioccato a causa del covid. È più vecchio. Non inseguirà cose per strada e cose del genere. Si spera (ride). Dovremo scrivere sul fatto che Monk è più vecchio…è una storia davvero interessante, ma non posso dire troppo al riguardo, ma ha tutti gli elementi positivi per cui la serie tv ha sempre cercato con alcuni nuovi colpi di scena…Sono davvero entusiasta di rivisitarlo perché quando l’abbiamo concluso, sembrava davvero che sarebbe stato così. Ma avere questa opportunità di vedere dove siamo tutti [è speciale]. Tutti i personaggi sono passati attraverso alcuni cambiamenti in questi anni.

E’ stato confermato il ritorno del team di sceneggiatori originale e del cast principale che include l’assistente originale di Monk, Sharona Fleming (Bitty Schram), il capitano Leland Stottlemeyer (Ted Levine), il tenente Randy Disher (Jason Gray-Stanford) e la seconda assistente Natalie Teeger (Traylor Howard) con sua figlia Julie (Emmy Clarke). E’ stato inoltre annunciato anche un via alle riprese, previsto a Toronto per il prossimo maggio.

La serie tv “Monk” creata da Andy Breckman è andata in onda dal 2002 al 2009 per otto stagioni, con l’ultima stagione che si è conclusa il 4 dicembre 2009. La serie ha detenuto il record per l’episodio drammatico più visto nella storia della televisione via cavo dal 2009 al 2012 (battuto da The Walking Dead). La serie è stata acclamata dalla critica, vincendo otto Emmy Awards, un Golden Globe e due Screen Actors Guild Awards.

Per i molti fan fan della serie tv Chuck, materia prima nerd che ci ha intrattenuto con un mix di commedia, azione e spionaggio dal 2007 al 2012, arriva la notizia che Zachary Levi, attualmente nelle sale italiane con Shazam! Furia degli Dei, sono diversi anni che cerca di fare un film basato sulla serie tv Chuck da anni, ed è un progetto che spera ancora di realizzare. La serie ha chiuso dopo cinque stagioni di successo e un finale controverso che i fan non hanno gradito.

Durante un’intervista con Jess Cagle di Sirius XM, Levi ha parlato dei suoi innumerevoli tentativi di far decollare un film di Chuck, che secondo l’attore potrebbero aver finalmente convinto Warner Bros. a muoversi o meglio arrendersi…

I fan di Chuck sono alcune delle mie persone preferite al mondo. Hanno sostenuto la mia carriera così a lungo e continuano a crescere. Voglio dire, siamo stati su ogni piattaforma di streaming a questo punto, e sempre di più la gente lo trova ad ogni iterazione, e questo è un motivo in più per cui continuo a provare a fare questo dannato film di Chuck e penso di aver convinto le persone della Warner Bros. a lasciarmelo fare prima o poi. Non so quando sarà. Voglio dire, questo è ancora qualcosa allo stadio iniziale, ma sì. I fan di Chuck sono meravigliosi così come anche i fan di Shazam. Ma ci sono un sacco di persone che non lo sono, o che non si ritengono tali, che sono più fan dei fumetti di quanto, diciamo, siano fan di Zach o Shazam, e possono essere molto critici a volte. Sai tutti i fan di Chuck sono fan, perché a loro piace la serie, ma poi ci sono alcuni puristi all’interno del mondo dei fumetti che dicono, ‘beh, non hai fatto la versione di Shazam che volevo che tu facessi, quindi non mi piace quello che vedo…dall’altra parte invece c’è solo una versione di Chuck…Ho provato a fare un film su Chuck da prima ancora che finissimo la serie tv. Ho visto le scritts sui muri, ho visto un sacco di materiale in streaming che iniziava a comparire. Ho visto…Veronica Mars, che è stato finanziato dal crowdfunding. Quindi era chiaro, c’è richiesta per le persone che vogliono vedere delle aggiunte alla serie che, sai, hanno a cuore. E i nostri fan, i Chucksters sono, uso quasi un’imprecazione, i nostri fan sono persone fottutamente fantastiche e irriducibili. E so che sono lì. So che lo sosterrebbero. Si tratta solo di capire come far funzionare la cosa. La Warner Bros. ne detiene i diritti. Sono nella fase iniziale delle trattative con i capi e vorrei dire loro “Ehi ragazzi, sapete, ora sono il vostro, il vostro supereroe sui vostri film della Warner Bros. Lasciatemi, lasciatemi confidare nella vostra buona volontà e lasciatemi fare questa cosa…perché so già che ci sarebbe tutto il cast, hanno già detto che sono totalmente intenzionati a farlo. Penso che Josh Schwartz e Chris Fedak, i nostri creatori siano già al lavoro, si stanno impegnando per scriverlo e sai, riunire la banda. È solo una questione di Warner Bros. che ad un certo punto ci dirà: “sì, ci arrendiamo, ecco un budget e vai a fare il film”. Perché ascolta amico, Chuck era fondamentalmente un piccolo film d’azione degli anni ’80 che andava in onda ogni settimana. Quindi non è che non sappiamo come farlo. Abbiamo solo bisogno di un po’ più di di budget e di tempo per fare un film adeguato. Penso che sarebbe molto divertente.”

Vedremo Zachary Levi prossimamente in The Unbreakable Boy e Spy Kids: Armageddon: il primo è un dramma incentrato su un ragazzino affetto da una rara malattia delle ossa fragili e da autismo, che ha la capacità di conquistare tutti attorno a lui con la sua voglia di vivere e una gioiosa visione del mondo; il secondo titolo è un nuovo capitolo dell’amato franchise di avventura e spionaggio per ragazzi di Robert Rodriguez, che segue i figli dei più grandi agenti segreti del mondo che aiutano inconsapevolmente un potente sviluppatore di giochi a scatenare un virus informatico che gli dà il controllo di tutta la tecnologia, portandoli a diventare loro stessi spie per salvare i loro genitori e il mondo intero.