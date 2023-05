Dall’8 al 10 maggio, per celebrare il restauro in 4K del capolavoro Toro Scatenato di Martin Scorsese, Lucky Red riporta in sala uno dei pilastri della storia del cinema. Tre giorni per riscoprire e apprezzare per la prima volta nella splendida versione restaurata un film che ha alle spalle più di quarant’anni, ma che a vederlo sembra sia uscito ieri.

Toro scatenato – Elenco sale e nuovo trailer

Uscito nel 1980, il film segna la quarta collaborazione tra il regista e Robert De Niro, che qui veste magistralmente i panni di uno dei più grandi pugili di sempre, il tormentato pugile LaMotta, nella sua parabola di ascesa e caduta, ruolo che gli è valso il suo secondo Oscar. Una storia fatta di sconfitta e resistenza, luce e buio, sofferenza e speranza, capace di diventare sul grande schermo universale ed eterna. Continuiamo ad emozionarci ogni volta che, sulle note della Cavalleria Rusticana di Mascagni, l’ombra di LaMotta comincia a saltellare in ralenty sul ring, ogni volta che si consuma un episodio di violenza, catturati dalle brutali immagini intrise di dolore e l’avvolgente fotografia in bianco e nero di Michael Chapman, ogni volta che ci soffermiamo sul montaggio di Thelma Schoonmaker, vincitrice del suo primo Oscar per questo film.

20 curiosità sul film

Il film ha vinto due Oscar su 8 candidature tra cui miglior film e regia; le statuette sono andate Robert De Niro (Miglior attore protagonista), l’attore ha vinto anche il Golden Globe e a Thelma Schoonmaker per il Miglior montaggio. Questo è il primo di tre film in cui Schoonmaker ha vinto un Oscar per un film di Martin Scorsese. Gli altri sono The Aviator (2004) e The Departed – Il bene e il male (2006).

Quando il vero Jake LaMotta ha visto il film, ha detto che lo ha fatto scoppiare in lacrime e ha realizzato per la prima volta che persona terribile fosse stato. Ha chiesto alla vera Vicki LaMotta “Ero davvero così?”. Vicki ha risposto “Eri peggio”.

Nel 1978, Martin Scorsese era ai minimi storici dopo che il suo ultimo film New York, New York (1977) era stato un flop al botteghino, seguito da una quasi overdose derivante da una dipendenza da cocaina. Robert De Niro lo ha visitato in ospedale e gli ha detto che doveva ripulirsi e fare questo film su un pugile. De Niro aveva già fatto questa richiesta a Scorsese molte volte, ma lui aveva sempre rifiutato (non gli piacevano comunque i film sportivi), ma a causa della tenacia di De Niro, alla fine cedette. Scorsese credeva che la sua carriera americana fosse comunque finita, quindi voleva per fare un ultimo film a Hollywood, e poi trasferirsi in Europa per fare film più piccoli. Molti (incluso Scorsese) affermano che De Niro ha salvato la vita di Scorsese riportandolo al lavoro e che questo film ha cementato la reputazione di Scorsese come uno dei più importanti registi americani.

Quando Martin Scorsese ha visitato alcuni incontri di boxe, è stato immediatamente colpito da due immagini: la spugna intrisa di sangue strofinata sulla schiena del combattente e le gocce di sangue che gocciolavano dalle corde.

In preparazione per il suo ruolo, Robert De Niro ha svolto un intenso allenamento fisico, quindi ha partecipato a tre autentici incontri di boxe di Brooklyn e ne ha vinti due.

I motivi per cui il film è stato realizzato in bianco e nero erano per l’autenticità del periodo, ma soprattutto per differenziarlo da Rocky (1976), oltre che da Rocky II (1979), Ma che sei tutta matta? (1979) e The Prize Fighter (1979), altri tre film sulla boxe anch’essi in produzione all’epoca. Un altro motivo era che Martin Scorsese non voleva rappresentare tutto quel sangue in un’immagine a colori. Inoltre, nel libro, Jake LaMotta dice: “Ora, a volte, di notte, quando ci ripenso, mi sembra di guardare un vecchio film in bianco e nero di me stesso. Perché dovrebbe essere in bianco e nero, non lo so, ma lo è”.

Robert De Niro ha accidentalmente rotto una costola a Joe Pesci in una scena di sparring. Nel film appare questa inquadratura: De Niro colpisce Pesci al fianco, Pesci geme e c’è un rapido stacco da un’altra angolazione.

Per aggiungere al realismo da documentario, Martin Scorsese voleva principalmente attori dilettanti ed esordienti attorno a Robert De Niro. Joe Pesci, all’epoca un attore frustrato e in difficoltà che gestiva un ristorante italiano nel Bronx, venne convinto a fare il film piuttosto che tornare al musical che condivideva con il collega attore Frank Vincent, perché a loro piaceva molto la sua scaltrezza da autentica persona di strada.

Martin Scorsese ha evitato l’idea di filmare le scene di boxe con più macchine da presa. Invece, ha pianificato mesi di movimenti accuratamente coreografati con una machina da presa. Voleva che la singola macchina da presa fosse come “un terzo combattente”.

Robert De Niro e Joe Pesci si stanno davvero prendendo a pugni nella famosa scena “colpiscimi”.

Gli effetti sonori per riprodurre i colpi dei pugni sono stati realizzati schiacciando meloni e pomodori. Gli effetti sonori per i flash della fotocamera che si attivavano erano suoni di spari. I nastri originali sono stati deliberatamente distrutti dal tecnico del suono Frank E. Warner, per evitare che venissero riutilizzati.

Robert De Niro ha letto l’autobiografia di Jake LaMotta durante le riprese de “Il padrino – Parte II (1974)” e ha subito visto il potenziale per un film da realizzare con il suo collaboratore, Martin Scorsese. Ci sono voluti più di quattro anni prima che De Niro convincesse tutti, compreso Scorsese, a partecipare a questo film.

Robert De Niro ha fatto fino a mille round, quando si allenava con il vero Jake LaMotta. Pensava che De Niro avesse le carte in regola per diventare un contendente professionista.

Martin Scorsese è stato, ad un certo punto, così sorpreso dall’aumento di peso di Robert De Niro che ha interrotto la produzione, temendo per la salute dell’attore. Robert De Niro ha guadagnato il peso record record di 37 chilogrammi per interpretare il vecchio Jake LaMotta, e Joe Pesci ha invece perso peso per lo stesso film (il record di aumento di peso del film di De Niro è stato successivamente battuto da Vincent D’Onofrio, che ha guadagnato 31 chilogrammi per il ruolo del soldato Leonard “Palla di Lardo” Lawrence in Full Metal Jacket).

Per raggiungere visivamente la crescente disperazione di Jake, la statura decrescente e la distorsione percettiva, Martin Scorsese ha girato le successive scene di boxe su un ring quattro volte più grande. La maggior parte delle scene di combattimento sono state girate attraverso un’intensa fonte di luce per ottenere un leggero miraggio all’interno dell’immagine.

In questo film viene affermato che Jake LaMotta non è mai stato atterrato, ma nella vita reale LaMotta è stato atterrato da Danny Nardico in una rissa a Coral Gables, in Florida.

Robert De Niro conosceva molto bene Jake LaMotta dal 1974, quando LaMotta diede a De Niro una copia della sua biografia “Raging Bull: My Story”, che aveva firmato con le parole “Per l’unico attore al mondo che potrebbe ritrarre la mia vita folle”. Hanno passato l’intera produzione insieme, in modo che De Niro potesse ritrarre il suo personaggio con precisione. LaMotta ha detto che De Niro aveva la capacità di combattere da professionista e che sarebbe stato felice di essere il suo manager e allenatore.

Incontrando la resistenza della United Artists riguardo alla realizzazione di un film sulla boxe con un oscuro antieroe, i produttori Irwin Winkler e Robert Chartoff si rifiutarono di consentire allo studio di realizzare Rocky II (1979) fino a quando Toro scatenato (1980) non fu approvato.

L’autobiografia di Jake LaMotta, scritta in collaborazione con l’amico Peter Savage, ha omesso di menzionare suo fratello, così come la sceneggiatura originale di Mardik Martin. Insoddisfatti del risultato, i produttori hanno assunto Paul Schrader per lavorarci su e durante le ricerche su LaMotta, lo scrittore si è imbattuto in un articolo sull’aspra relazione tra Jake e suo fratello Joey. Schrader ha persino fatto visita il vero Joey, apprendendo che l’uomo era ancora amareggiato per aver rinunciato alla sua promettente carriera di pugile per gestire quella di Jake. Schrader ha incorporato la relazione nella sceneggiatura rielaborata, cooptando il personaggio di Peter Savage (l’amico di Jake) e creando un mix dei due uomini nella persona di Joey LaMotta. Quella relazione è diventata il tema centrale della trama nella sceneggiatura rielaborata e una delle ragioni principali del successo del film.

Durante la cerimonia degli Oscar in cui il film è stato nominato per otto statuette, il regista Martin Scorsese venne avvicinato da tre agenti dell’FBI mentre andava in bagno e messo alle strette, fu costretto a presentarsi immediatamente per essere interrogato a seguito del tentativo, il giorno precedente, da parte di John Hinckley Jr. di assassinare il presidente Ronald Reagan dopo aver visto quindici volte il precedente film di Scorsese Taxi Driver (Hinckley era diventato ossessionato dall’attrice Jodie Foster e sosteneva di aver provato uccidere Reagan per impressionarla). Scorsese ha chiesto se poteva almeno aspettare di sapere chi avrebbe vinto le categorie miglior film e miglior regista (era nominato per quest’ultimo), ma gli agenti gli hanno risposto “Non serve, l’abbiamo già chiesto: vanno entrambi a Gente comune.”

ELENCO SALE

Toro scatenato – Il libro originale

“Toro scatenato” è nato quando Robert De Niro ha letto l’autobiografia su cui si basa il film mentre era sul set de “Il Padrino Parte II”. Sebbene deluso dallo stile di scrittura del libro, l’attore è rimasto affascinato dal personaggio di Jake LaMotta. Ha mostrato il libro a Martin Scorsese sul set di Alice non abita più qui nella speranza che prendesse in considerazione il progetto. Martin Scorsese ha ripetutamente rifiutato l’opportunità di dirigere il film, sostenendo di non avere idea di cosa trattasse “Toro Scatenato”, anche se aveva letto parte del testo. Mai appassionato di sport, quando scoprì cosa faceva LaMotta per vivere, disse: “Un pugile? Non mi piace il pugilato… Anche da bambino ho sempre pensato che il pugilato fosse noioso…era qualcosa che con cui non potevo avere alcuna connessione”. Ma quella era la sua opinione generale sullo sport: “Qualunque cosa con una palla, non va bene”. Il libro è stato poi passato a Mardik Martin, eventuale co-sceneggiatore del film che al riguardo disse: “Il guaio è che quella dannata cosa è già stata fatta cento volte prima: un combattente che ha problemi con suo fratello e sua moglie e la folla lo insegue”. . Il libro è stato persino mostrato ai produttori Robert Chartoff e Irwin Winkler da De Niro, che erano disposti a produrlo solo con Scorsese a bordo. Dopo essere quasi morto per overdose di droga, Scorsese ha accettato di girare il film, non solo per salvarsi la vita ma anche per salvare la sua carriera. Scorsese ha iniziato a relazionarsi in maniera personale con la storia di Jake LaMotta, e in essa ha visto come il ring può essere “un’allegoria per qualunque cosa tu faccia nella vita”, che per lui era un parallelo con il cinema, “Se fai film, ogni volta sei su un ring.”.

La trama ufficiale: Incontra Jake La Motta: ladro, stupratore, assassino. Cresciuto nei bassifondi del Bronx, ha combattuto per strada, è stato mandato in riformatorio e ha scontato una pena in prigione. Non fidandosi di nessuno, picchiando tutti, ha picchiato sua moglie, i suoi migliori amici, persino i mafiosi che tenevano il titolo appena fuori dalla sua portata. Ma le stesse forze che lo hanno reso un criminale – paura, rabbia, gelosia, odio per se stesso, senso di colpa – combinate con la sua grinta e intelligenza lo hanno reso un vincitore sul ring. All’età di ventisette anni, dopo otto anni di combattimenti, è diventato campione del mondo dei pesi medi, un eroe per migliaia di persone. Poi, al culmine del successo, cadde a pezzi e iniziò una rapida e straziante discesa nell’incubo. Raging Bull, il libro di memorie brutalmente schietto del Bronx Bull, racconta tutto – combattimenti, prigioni, sesso, denaro – superando, in una prosa incisiva, persino il film che lo ha immortalato.

L’autobiografia “Toro Scatenato” di Jake La Motta è disponibile su Amazon.

Toro scatenato – La colonna sonora

Martin Scorsese ha deciso di assemblare una colonna sonora fatta di musica popolare all’epoca utilizzando la sua collezione personale di 78 giri. Con l’aiuto di Robbie Robertson, le canzoni sono state scelte con cura in modo che fossero quelle che una persona avrebbe ascoltato alla radio, in piscina o nei bar e nei club che riflettessero lo stato d’animo di quella particolare epoca. Alcuni testi delle canzoni sarebbero stati anche inseriti in alcuni dialoghi. L’Intermezzo da Cavalleria rusticana del compositore italiano Pietro Mascagni sarebbe servito come tema principale di “Toro scatenato” dopo una prova che ebbe successo da parte di Scorsese e della montatrice, Thelma Schoonmaker, sui titoli di apertura del film. Nel film sono stati utilizzati altri due brani di Mascagni: la Barcarola di Silvano e l’Intermezzo (Il sogno di Ratcliff) di Guglielmo Ratcliff.

1. Cavalleria rusticana: Intermezzo di Pietro Mascagni eseguito dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna condotta da Arturo Basile

2. Guglielmo Ratcliff: Intermezzo di Pietro Mascagni eseguito dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna condotta da Arturo Basile

3. Silvano: Barcarola di Pietro Mascagni eseguito dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna condotta da Arturo Basile

4. At Last di Harry Warren (musica) e Mack Gordon (testi). Musicisti; Garth Hudson (Piano e Sax), Richard Manuel (batteria), Larry Klein (Basso) e Dale Turner (Tromba: Oingo Boing Band)

5. A New Kind of Love di Harry Warren (musica e testi di Sammy Fain, Irving Kahal e Pierre Norman). Musicisti; Garth Hudson (Piano e Sax), Richard Manuel (batteria), Larry Klein (Basso) e Dale Turner (Tromba: Oingo Boing Band)

6. Webster Hall (musica e testi di Garth Hudson. Musicisti; Garth Hudson (Piano e Sax), Richard Manuel (batteria), Larry Klein (Basso) e Dale Turner (Tromba: Oingo Boing Band)

7. Vivere di Carlo Buti

8. Stornelli Fiorentini di Carlo Buti

9. Scapricciatiello (Infatuation) di Renato Carosone

10. Turi Giuliano di Orazio Strano

11. Cow Cow Boogie di Ella Fitzgerald & The Ink Spots

12. Whispering Grass di The Ink Spots

13. Stone Cold Dead in the Market di Ella Fitzgerald & Louis Jordan

14. Till Then (1944 di The Mills Brothers

15. Big Noise from Winnetka di Bob Crosby & the Bobcats

16. Heartaches di Ted Weems

17. Do I Worry di The Ink Spots

18. Two O’Clock Jump di Harry James

19. Drum Boogie di Gene Krupa

20. All or Nothing at All di Harry James

21. Blue Velvet di Tony Bennett

22. Flash di Harry James

23. Jersey Bounce di Benny Goodman

24. Come Fly with Me di Frank Sinatra

25. Mona Lisa di Nat ‘King’ Cole

26. I Ain’t Got Nobody di Louis Prima & Keely Smith

27. Nao tenho lagrimas di Patricio Teixeira

28. Prisoner of Love di Perry Como

29. Prisoner of Love di Russ Columbo

30. Frenesi di Artie Shaw

31. My Reverie [Based sul “Rêverie” di Claude Debussy] di Larry Clinton and His Orchestra

32. Just One More Chance (musica di Arthur Johnston e testi di Sam Coslow)

33. That’s My Desire di Frankie Laine

34. Bye, Bye Baby dal film Gli uomini preferiscono le bionde (1953) interpretata da Marilyn Monroe

35. Lonely Nights di The Hearts

36. Tell the Truth di Ray Charles

37. Of Mice and Men (Estratto dalla colonna sonora del film “Uomini e topi” del 1939 di Lewis Milestone) di Aaron Copland

Toro scatenato – Foto e poster