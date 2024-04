Tatami – Una donna in libertà: trailer e clip del film rivelazione di Venezia 80 (Al cinema dal 4 aprile)

Dal 4 aprile 2024 nei cinema italiani con BiM Distribuzione Tatami – Una donna in libertà, primo lungometraggio co-diretto da una regista iraniana e un regista israeliano.

“Un thriller di forza politica impressionante”, così Tatami è stato definito da Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove il film diretto dal regista Guy Nattiv (Premio Oscar® nel 2019 per il cortometraggio Skin) e dalla regista e attrice Zar Amir (Migliore Attrice a Cannes 2022 per Holy Spider) è stato presentato e accolto con un tripudio di applausi.

Guy Nattiv sul film: “È stato un grandissimo onore collaborare con queste vere forze creative della natura – Zar, Arienne ed Elham – per portare alla luce questa importante storia. Per noi non è soltanto un film: è una dichiarazione creativa al mondo intero mentre migliaia di iraniane e iraniani innocenti pagano il prezzo della libertà con la loro vita”

Interpretato da Arienne Mandi e dalla stessa Zar Amir, “Tatami” è ispirato alle tante atlete iraniane che hanno fatto cose incredibili. Sadaf Khadem, la prima pugile iraniana che si è rifugiata in Francia dove è diventata promotrice dei diritti delle donne; l’arrampicatrice su roccia Elnaz Rekabi che ha gareggiato senza indossare la hijab, consapevole di rischiare la morte al suo ritorno a casa; Kimia Alizadeh, ragazza prodigio del taekwondo iraniano che ha lasciato il paese insieme al marito a causa delle minacce governative, e molte altre.

Il cast è completato da Jaime Ray Newman (Stacey Travis), Nadine Marshall (Jean Claire Abriel), Lir Katz (Shani Lavi), Ash Goldeh (Nader Hosseini), Valeriu Andriuta (Vlad), Mehdi Bajestani (Amar Hosseini), Farima Habashizadehasl (Justina).

Negli ultimi decenni, il governo iraniano ha fatto tutto quanto in suo potere per impedire a iraniani e israeliani di incontrarsi in occasione di eventi internazionali, senza tenere in considerazione la realtà dei veri sentimenti delle persone. Nonostante questo, abbiamo trovato un modo per riuscirci. Abbiamo unito le forze a due ore di distanza da Tel Aviv e da Tehran, a Tbilisi, in Georgia, per raccontare la storia di coraggiose atlete iraniane che mettono a repentaglio la propria vita per la libertà. Gli artisti israeliani e iraniani hanno trovato i loro fratelli e le loro sorelle incontrandosi nell’arte e hanno scoperto di essere in realtà molto vicini e di avere tantissime cose in comune, condividendo l’arte, l’estetica, il cinema.

Riteniamo che l’arte sia la voce del discernimento che si fa strada in mezzo al chiasso. La storia che abbiamo deciso di raccontare in questo film è la storia di troppi artisti ed atleti costretti a rinunciare ai propri sogni e, in alcuni casi, obbligati a lasciare i propri paesi e i propri cari a causa del conflitto tra sistemi e governi. In definitiva, speriamo di aver fatto un film che mostri al mondo che l’umanità e la fratellanza vincono sempre.

Possa questa collaborazione cinematografica e artistica essere un tributo a quegli artisti e a quegli atleti e a tutte le persone che si battono per guardare al di là della frenesia dell’odio accecante e della reciproca distruzione e che, nonostante tutti gli ostacoli, costruiscono insieme un futuro.

[Zar Amir e Guy Nattiv]