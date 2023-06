Trap: nuovi dettagli sul prossimo film di M. Night Shyamalan

Trap è il prossimo progetto cinematografico di M. Night Shyamalan, ma sono pochi e centellinati i dettagli rivelati dal regista. Ora apprendiamo che durante la presentazione della line-up di Warner Bros. alla convention CineEurope di Barcellona, il nuovo film è stato descritto da Shyamalan come un “thriller psicologico ambientato durante un concerto”.

Shyamalan dopo essere stato lanciato dal film Il sesto senso nel 1999, ha avuto il suo momento d’oro agli inizi degli anni 2000 (Unbreakable, Signs, The Village) per poi subire una battuta d’arresto iniziata con l’intrigante ma travagliato Lady in the Water e proseguita con il sottovalutato E venne il giorno stroncato dalla critica e due sonori flop: il fantasy L’ultimo dominatore dell’aria e il fantascientifico After Earth interpretato da Will Smith con il figlio Jaden. Shyamalan ha poi vissuto un momento di rinascita artistica ritrovando sintonia con pubblico e critica, una risalita della china iniziata con il buon thriller found footage The Visit (105 milioni) a cui è seguito l’apprezzato Split (278 milioni) che si è poi rivelato un sequel di Unbreakable culminato nel deludente Glass che però ha incassato bene (249 milioni).

Gli ultimi due film di Shyamalan sono stati Old e Bussano alla porta, si tratta di due adattamenti: il primo basato su una graphic novel (Castello di sabbia) ha incassato 90 milioni e si è rivelato parecchio intrigante nella premessa ma un po’ claudicante nella narrazione, mentre “Bussano alla porta” tratto da un romanzo in Paul G. Tremblay (La casa alla fine del mondo), è un thriller-horror psicologico a sfondo apocalittico che ci ha riportato, almeno in parte, ai fasti dello Shyamalan dei tempi d’oro e fatto scoprire la vis drammatica di un sorprendente Dave Bautista.

Il regista ha parlato di “Trap” anche in intervista con il sito NME rilasciata lo scorso febbraio:

Ho una nuova idea che ho iniziato a scrivere. Uscirà nel 2024 ed è molto, molto eccitante. È un thriller. È molto insolito e molto nuovo rispetto a quello che ho cercato di fare [recentemente], ma sono molto entusiasta della storia, così tanto che non vedo l’ora di raccontarla a voi ragazzi…Adoro quella sensazione, quell’elettricità di “wow, non vedo l’ora che lo vediate” Dirò questo, l’angolazione della storia è il motivo per cui è così eccitante. La storia potrebbe essere qualcosa di già visto, ma l’angolazione è davvero unica: il punto di vista.”

In precedenza era stato ipotizzato che Labour of Love come prossimo film di Shyamalan, progetto di lunga gestazione. Basato su una delle primissime sceneggiature che il regista ha venduto nella sua carriera, il film è andato alla Fox nel 1993; la storia segue un proprietario di un negozio di libri che perde l’amore della sua vita in un tragico incidente. Shyamalan ha chiarito cos’è che fino ad ora non gli ha permesso di realizzare “Labour of Love”.

A volte ci sono film che i cineasti vogliono fare da molto tempo e che non fanno mai e poi ad un certo punto arriva la possibilità di farlo…Questo è il contrario, ho avuto molte possibilità di farlo e sono stato io quello che ha detto di no. In parte è perché ho così tante storie da raccontare. L’ho scritto quando avevo 23 anni. Rappresentava qualcosa di molto speciale e le persone si relazionano a quella sceneggiatura in un modo irrazionale. Ma [farlo] invece di raccontare una storia che mi rappresenta adesso? È sempre una [decisione] difficile.

Shyamalan in precedenza aveva espresso la sintonia e la fiducia instauratasi con ogni studio con cui ha collaborato.

Dove scrivo e dirigo è casa mia. La Disney e la Universal, dove ho girato la maggior parte dei miei film, saranno sempre casa e famiglia per me. Warner Bros. ha una storia leggendaria nel cinema. Attraverso le sue recenti esperienze, la compagnia ha riscoperto il suo amore e apprezzamento per i cineasti e l’impatto dell’esperienza delle sale. Vinciamo tutti quando i film hanno successo nelle sale. Credo che David Zaslav, Michael De Luca e Pam Abdy si siano dedicati a registi unici e a riempire i cinema di tutto il mondo negli anni a venire.

“Trap” di M. Naight Shyamalan uscirà il 2 agosto 2024 e sarà distribuita da Warner Bros. Pictures.

