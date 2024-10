Trick ‘r Treat: The Witching Hours – trailer di un nuovo fumetto ispirato all’antologia horror “La vendetta di Halloween”

Legendary Comics ha annunciato con un trailer un nuovo fumetto dal titolo Trick ‘r Treat: The Witching Hours, forse un altro tentativo di realizzare il tanto atteso e mai concretizzatosi sequel dell’antologia horror del 2007 La vendetta di Halloween (Trick ‘r Treat).

Il film diretto da Michael Dougherty oltre a diventare un cult di Halloween lanciò l’icona horror Sam, un demonietto che fa “dolcetto o scherzetto” con indosso un pigiama arancione e un sacco di juta sulla testa a mo’ di maschera. Il personaggio appare in ogni episodio e interviene ogni volta che viene infranta una tradizione di Halloween.

Il nuovo fumetto proviene dal regista Michael Dougherty, creatore dell’antologia horror originale nonché del corto Season’s Greetings che l’ha ispirata, presenta quattro storie originali inedite incentrate sul demonietto Sam.

La vendetta di Halloween – trailer nuovo fumetto “The Witching Hours”

Le storie prendono vita grazie a un talentuoso gruppo di creativi, tra cui gli scrittori Michael Dougherty (Godzilla II: King of the Monsters, Trick’r Treat: Days of the Dead), Zach Shields (Godzilla: King of the Monsters, Trick’r Treat: Days of the Dead), Todd Casey (Trick’r Treat: Days of the Dead), Breehn Burns (La vendetta di Halloween, Trick’r Treat: The Haunting) e Curtis Waugh (Stegosaurus, The Moistest).

NEVER TOO OLD

Todd Casey, Michael Dougherty & Zach Shields

In una casa di cura fatiscente, un gruppo di pazienti solitari evoca lo spirito di Halloween per celebrare insieme un’ultima festa spettrale, con risultati inaspettati e spaventosi.

ONE LAST DANCE

Todd Casey, Michael Dougherty e Zach Shields

Quando un uomo torna dai morti ad Halloween, gli viene data una notte per chiudere i conti e riunirsi alla sua amata moglie, solo per scoprire un segreto orribile e tragico.

HARVEST MOONS

Curtis Waugh e Michael Dougherty

Lontano nella galassia e slegato dalle radici ormai defunte della Terra, un gruppo di bambini in una colonia spaziale conservatrice scoprirà che Halloween è più di una tradizione perduta da tempo.

HALLOWEEN COUNTRY

Breehn Burns e Michael Dougherty

Nel profondo della regione del mais del Wyoming, tre mandriani interrompono uno strano rituale occulto e si ritrovano braccati da una creatura semiformata uscita direttamente dal folklore di Halloween.

I contributi artistici provengono dai disegnatori Ben Templesmith (30 giorni di buio), Breehn Burns (artista concettuale originale del film “La vendetta di Halloween” e illustratore di fumetti) e Tristan Jones (fumetti di Mad Max: Fury Road).

La vendetta di Halloween – trailer dell’antologia horror

Dall’antologia horror sono stati già tratti diversi fumetti. Il primo è una miniserie divisa in quattro volumi del 2009, edito dalla DC Comics con testi di Marc Andreyko, illustrazioni di Fiona Staples con cover Michael Dougherty, Breehn Burns e Ragnar. La trama ripercorre tutti gli avvenimenti del film. Il secondo, che rappresenta un sequel del film, è uscito nel 2015 per la Wildstorm Comics a cui hanno lavorato diversi sceneggiatori e fumettisti. Inoltre Palace Press e la Insight Editions hanno pubblicato un libro di 108 pagine titolato Trick ‘r Treat: Tales of Mayhem, Mystery & Mischief che descrive in modo particolareggiato la storia del film, fa i nomi del cast e vengono illustrate foto del set e Legendary Comics ha pubblicato nel 2015 il fumetto Trick ‘r Treat: Days of the Dead.

Dougherty a proposito di questo nuovo progetto: “Sono emozionato di tornare nel mondo contorto di Trick ‘r Treat per altre avventure maliziose di Sam. Questa nuova graphic novel è un vero lavoro d’amore, creata da un team di scrittori e artisti di prim’ordine, e non vedo l’ora che i fan si uniscano a noi per la migliore festa di Halloween di sempre”.

Inoltre, per celebrare il decimo anniversario del suo altro film natalizio, Krampus nel 2025, verrà lanciata una nuova edizione della graphic novel tie-in, Krampus: Shadow of Saint Nicholas, con un’edizione speciale Kickstarter.

I fan e i collezionisti avranno anche l’opportunità di impegnarsi per accaparrarsi articoli esclusivi del nuovo fumetto disponibili solo durante la campagna Kickstarter, tra cui un’edizione speciale in cofanetto della graphic novel e altri prodotti in edizione limitata. Scopri di più e contribuisci su Kickstarter.

La cover del fumetto “Trick ‘r Treat: The Witching Hours”