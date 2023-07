Trieste Shorts International Film Festival 2023: i vincitori e premiati della 24a edizione

Si è concluso il Trieste ShorTS International Film Festival, la manifestazione cinematografica giunta alla sua 24a edizione organizzata dall’Associazione Maremetraggio e diretta da Maurizio di Rienzo. Annunciati i titoli premiati nelle rispettive categorie che quest’anno hanno incluso tre nuove specifiche articolazioni, ShorTS Express, Eco-ShorTS, Italia in ShorTS, e nell’ultima serata il Focus Grecia.

Nel corso di questa edizione sono stati assegnati speciali riconoscimenti. Il Premio Cinema del Presente è andato a Stefano Savona, documentarista rabdomante con sguardo empaticamente obiettivo su territori ed eventi topici, vedi il Mediterraneo siculo-africano, Kurdistan, Palestina, Egitto, Palermo, e da ultimo la Bergamo assediata nel 2020 dalla pandemia. A Massimiliano Caiazzo, giovane attore già duttile e di personalità, esploso nella serie Rai Mare fuori – giunta alla terza stagione e recentemente insignita di uno specifico prestigioso Nastro d’Argento – riceverà il Premio Prospettiva istituito nel 2009 per segnalare talenti emergenti del cinema italiano (lo hanno ottenuto fra gli altri Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno, Luka Zunic, Aurora Giovinazzo). A Fabrizio Gifuni è andato il Premio Interprete del Presente, quale attore coinvolgente, profondo ed eclettico in ambito sia cinematografico che teatrale, che ha segnato la scorsa stagione con la sua magistrale interpretazione del martire di Stato Aldo Moro nella serie cinematografica Esterno notte di Marco Bellocchio.

Un commento del Vicepresidente e Assessore alla Cultura e allo Sport della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, Avv. Mario Anzil:

La 24° edizione di “Shorts International Film Festival” conferma ancora una volta la validità di un progetto sempre in grado di portare all’attenzione di appassionati e curiosi svariati temi di interesse culturale e sociale, premiando nel contempo la creatività e la professionalità di giovani registi nel mondo del cortometraggio. Il festival, con le sue numerose sezioni, stimola riflessioni, cercando di tradurre in immagini pensieri, sogni e visioni. Manifestazione ormai storica per la città di Trieste, ma con un occhio sul futuro e sulle nuove tecnologie, conduce il pubblico e i concorrenti provenienti da tutto il mondo in alcuni tra i più significativi contenitori culturali della città, promuovendo così il nostro territorio a livello internazionale. Il mio plauso va, dunque, sia agli organizzatori sia a chi saprà cogliere e apprezzare le numerose occasioni di crescita, apertura e riflessione che il Festival è capace di offrire.

SEZIONE MAREMETRAGGIO

È Serpetatiyen neqewimi di Ramazan Kılıç (Turchia 2023) il vincitore della sezione Maremetraggio della 24a edizione dello ShorTS International Film Festival. Il corto, scelto dalla giuria internazionale composta dal brasiliano Leonardo Martinelli (regista vincitore della sezione Maremetraggio nel 2022), l’uruguaiana-francese Valentina Otormin Dall’Oglio (programmatrice di festival) e il greco Yannis Sakaridis (regista e direttore del ‘Drama International Short Film Festival’), porta a casa il Premio EstEnergy – Gruppo Hera del valore di 4.000 euro. La stessa giuria assegna inoltre una menzione speciale per l’animazione a Amok di Balázs Turai (Ungheria, Romania 2022), una menzione speciale per la regia a Obesk di Jonas Smulders (Paesi Bassi 2022), e una menzione speciale a Flores del otro patio di Jorge Cadena (Svizzera, Colombia 2022). Sempre a Serpetatiyen neqewimi di Ramazan Kılıç va il Premio miglior cortometraggio votato dalla giuria di Shorts TV, consistente nell’acquisizione della licenza per i diritti TV e VOD, mentre una menzione speciale è assegnata a Rang e zard di Elham Ehsas (Afghanistan, Regno Unito 2023). Il Premio del pubblico va invece a ex aequo a Rang e zard di Elham Ehsas (Afghanistan, Regno Unito 2023) e a Our males and Females di Ahmad Alyaseer (Giordania 2023).

SEZIONE ITALIA IN SHORTS

Il Premio AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo) al miglior montaggio in un cortometraggio italiano della sezione Italia in ShorTS va a Tria – Del sentimento del tradire di Giulia Grandinetti (Italia 2022), lo stesso cortometraggio conquista anche il Premio del pubblico (2.000).

SEZIONE ECO-SHORTS

Il Premio Bazzara Caffè al miglior cortometraggio della sezione Eco-ShorTS votato dal pubblico (1.000 euro) spetta a Legenda o Zlatorogu di Lea Vucko (Slovenia 2022).

SEZIONE SHORTS EXPRESS

Il Premio miglior cortometraggio votato dal pubblico (1.000 euro) è assegnato a Storia di una pausa pranzo di Marco Del Mastro (Italia 2022).

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS

Il Premio Shorter Kids’n’Teens al miglior cortometraggio della categoria ‘Kids’ spetta a Boom di Gabriel Augerai, Romain Augier, Laurie Pereira De Figueiredo, Charles Di Cicco e Yannick Jacquin (Francia 2022), mentre quello al miglior cortometraggio della categoria ‘Teens’ a L’air de Rien di Gabriel Hénot-Lefèvre (Francia 2022).

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY

Il Premio ShorTS Virtual Reality votato dal pubblico (2.000) di questa edizione va a ex aequo a Kursaal di Davide Rapp (Italia 2022) e a Une colonie di Jean-Loup Pinard (Canada 2022).

PREMIO Mymovies.it

Il Premio Mymovies.it alla miglior anteprima italiana votata dal pubblico delle sezioni Maremetraggio, ShorTS Express, Italia in ShorTS, Eco-ShorTS e Shorter Kids’n’Teens spetta a Bêrûn di Kozhan Kamaran Hama (Kurdistan 2022).

Inoltre durante il Festival sono stati assegnati il Premio Cinema del Presente a Stefano Savona; il Premio Prospettiva a Massimiliano Caiazzo; e il Premio Interprete del Presente a Fabrizio Gifuni.

MOTIVAZIONI GIURIA INTERNAZIONALE

Miglior cortometraggio / Premio EstEnergy – Gruppo Hera

VINCITORE

Serpetatiyen neqewimi di Ramazan Kılıç (Turchia 2023)

«Per il coraggio di raccontare questa storia di una famiglia in un villaggio remoto che riflette un forte tema politico e sociale. Una giovane generazione piena di speranza, fantasia e forza che fa ritornare il sorriso ai nonni opponendosi a un regime repressivo».

MENZIONE SPECIALE ANIMAZIONE

Amok di Balázs Turai (Ungheria, Romania 2022)

«Per la creazione di un mondo onirico e allegorico, con immagini splendide, esplorando colori e forme vibranti».

MENZIONE SPECIALE REGIA

Obesk di Jonas Smulders (Paesi Bassi 2022)

«Per la messa in scena, la cinematografia e le performance straordinarie capaci di calarci in

un’atmosfera ultraterrena e confusa tra incubo e fotografia in bianco e nero».

MENZIONE SPECIALE

Flores del otro patio di Jorge Cadena (Svizzera, Colombia 2022).

«Per il modo in cui il film approccia i conflitti politici e sociali mostrando l’impatto del colonialismo in America Latina con una prospettiva poetica».

MOTIVAZIONI GIURIA SHORTS TV

VINCITORE

Serpetatiyen neqewimi di Ramazan Kılıç

«Uno sguardo su largo schermo su un mondo che la maggior parte degli occidentali può solo immaginare, dove l’accesso ai programmi televisivi più elementari è un servizio quasi essenziale, soprattutto per gli anziani. L’uso della combinazione tra la narrazione tradizionale e l’inquadratura spezzata della TV è una meravigliosa giustapposizione, e la giovane attrice un personaggio energico e stimolante».

MENZIONE SPECIALE

Rang e zard di Elham Ehsas (Afghanistan, Regno Unito 2023)

«Un regime patriarcale oppressivo non può nulla contro il potere dell’amore».

MOTIVAZIONI PREMIO AMC (Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo)

VINCITORE

Tria – Del sentimento del tradire di Giulia Grandinetti (Italia 2022)

«Un corto in cui il montaggio è stato utilizzato come base fondamentale per incorniciare una storia bizzarra e surreale evidenziando e valorizzando la sua originalità».

ShorTS International Film Festival si realizza grazie a Mic – Direzione Generale Cinema, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla Cultura, Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorato alle Attività Produttive e al Turismo, Comune di Trieste, Fondazione CRTrieste, Fondazione K. F. Casali, EstEnergy – Gruppo Hera, Bazzara Caffè. Si ringrazia la Comunità Greco-Orientale di Trieste per aver messo a disposizione la Sala Xenia. Il festival è inserito nella rassegna “Trieste Estate 2023”.