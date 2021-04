Trollhunters: L’ascesa dei Titani – trailer italiano del film animato di Netflix

Disponibile un nuovo teaser trailer italiano del film d’animazione Trollhunters: L’ascesa dei Titani, una delle nuoe uscite annunciate da Netflix per l’estate. Il film prodotto da Guillermo del Toro rappresenta il culmine della serie tv fantasy Trollhunters: I racconti di Arcadia creata per Netflix e Dreamworks dal regista premio Oscar di Hellboy, Pacific Rim e La forma dell’acqua e conclusasi a maggio 2018.

“Trollhunters: I racconti di Arcadia” è ambientato nella piccola città di Arcadia e segue un adolescente che si imbatte in un misterioso amuleto che porta alla scoperta di un regno segreto popolato da troll e altre creature magiche. Visto l’enorme successo riscosso dalla serie, andata in onda per tre stagioni, Del Toro ha annunciato “Trollhunters” come il primo titolo di una trilogia pianificata chiamata “I racconti di Arcadia” che avrebbe incluso una seconda serie di genere fantascientifico, 3 in mezzo a noi andata in onda per due stagioni e una terza serie fantasy, intitolata I Maghi, che si è conclusa dopo una stagione di 10 episodi. Il lungometraggio d’animazione “Trollhunters: L’ascesa dei Titani” che sarà l’epilogo della trilogia “I racconti di Arcadia” metterà in scena un emozionante film di squadra in cui “gli eroi di Trollhunters, 3 in mezzo a noi e I Maghi devono collaborare per affrontare un misterioso nemico che minaccia di conquistare i loro mondi”.



[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Trollhunters: L’ascesa dei Titani” presenta un cast di voci stellare che include Steven Yeun, Alfred Molina, Nick Offerman, Emile Hirsch, Nick Frost, Diego Luna e Kelsey Grammer e Cheryl Hines.

Johane Matte, Francisco Ruiz Velasco e Andrew Schmidt, che hanno tutti diretto episodi per la trilogia “I racconti di Arcadia”, dirigono da una sceneggiatura di Marc Guggenheim (Crisis on Infinite Earths), Dan Hageman (I Croods 2 – Una nuova era) e Kevin Hageman (I racconti di Arcadia). Il film arriverà su Netflix in esclusiva il 21 luglio.

Fonte: YouTube