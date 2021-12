Troppo Cattivi: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul film d’animazione Dreamworks

Il 31 marzo 2022 arriva nei cinema italiani con Universal pictures il film d’animazione Troppo Cattivi. Prodotto da DreamWorks Animation, “Troppo Cattivi” è basato sull’omonima serie di graphic-novel bestseller dello scrittore e illustratore Aaron Blabey. Il trailer presenta una grafica “ibrida” molto intrigante mentre il look ci ha ricordato una serie di videogiochi molto nota, Sly Cooper, prodotta per la console Playstation.

Trama e cast

La trama ufficiale: In questa commedia d’azione della DreamWorks Animation, basata sulla serie di libri bestseller, una banda criminale di animali fuorilegge sta per tentare la sua truffa più impegnativa: diventare cittadini modello. Non ci sono mai stati 5 amici famigerati come i Cattivi: l’affascinante borseggiatore Mister Wolf (Sam Rockwell), il gelido maestro scassinatore Mister Snake (Marc Maron), il gelido maestro del travestimento Mr. Shark (Craig Robinson ), il “muscoloso” Mister Piranha (Anthony Ramos) e l’esperta hacker dalla lingua tagliente Miss Tarantola (Awkwafina), alias “Ragnatela”. Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine che ne hanno fatto i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mr.Wolf fa un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Cattivi dovranno diventare buoni.

Il cast di voci della versione originale è completato da Richard Ayoade (Professor Marmellata), Zazie Beetz (Governatrice Foxington), Lilly Singh (Reporter di TMZ) e Alex Borstein (Capo della polizia).

Il cast di voci italiane include Andrea Perroni (Mister Wolf), Edoardo Ferrario (Mister Snake), Francesco De Carlo (Mister Shark), Valerio Lundini (Mister Piranha), Margherita Vicario (Miss Tarantula), Saverio Raimondo (Professor Marmellata) e Paola Michelini (Governatrice Foxington).

Troppo Cattivi- Trailer e video

Primo trailer italiano pubblicato il 14 dicembre 2021

Curiosità

Il film è diretto da Pierre Perifel al suo primo lungometraggio dopo aver collaborato in veste di animatore al franchise di Kung Fu Panda e ai film Shrek e vissero felici e contenti, Mostri contro alieni e Le 5 leggende.

Pierre Perifel dirige “Troppo Cattivi” da una sceneggiatura di Etan Coen (Madagascar 2) e Hilary Winston (Lego Ninjago: Il film) basata sulla serie di graphic-novel “Troppo Cattivi” di Aaron Blabey.

“Troppo Cattivi” è secondo film della DreamWorks Animation doppiato da Craig Robinson, dopo Shrek e vissero felici e contenti (2010), uscito dodici anni prima.

Quinto film d’animazione per Awkwafina, dopo Cicogne in missione (2016), Angry Birds 2 – Nemici amici per sempre (2019), SpongeBob – Amici in fuga (2020), e Raya e l’ultimo drago (2021).

Secondo film della DreamWorks Animation doppiato da Anthony Ramos e Sam Rockwell, dopo Trolls World Tour 2 (2020), uscito due anni prima.

“Troppo Cattivi” è il secondo film d’animazione per Zazie Beetz dopo Extinct (2021).

Quinto film d’animazione per Richard Ayoade dopo The Boxtrolls (2014), I primitivi (2018), The LEGO Movie 2 – Una nuova avventura (2019) e Soul (2020).

Il libro originale

Aaron Blabey (gennaio 1974) è un autore australiano di libri per bambini. È il creatore di tre serie per bambini di successo: Pig the Pug – una serie di libri illustrati su un cagnolino maleducato, egoista e meschino, “Troppo Cattivi” – una serie di graphic novel bestseller n. 1 del New York Times per lettori junior e Thelma the Unicorn – una seconda serie di libri illustrati su un semplice pony che finge di essere un unicorno.

A dicembre 2021, Blabey ha registrato circa 30 milioni di libri in stampa e i suoi libri hanno trascorso oltre 120 settimane nella lista dei bestseller del New York Times. A maggio 2019, è stato annunciato che Netflix sta sviluppando un adattamento cinematografico-musicale di “Thelma the Unicorn” con Blabey a bordo come produttore esecutivo. Fino al 2005, Blabey era anche un attore. Nel campo della recitazione è probabilmente meglio conosciuto per i suoi ruoli da protagonista in due produzioni televisive, la miniserie tv The Damnation of Harvey McHugh del 1994, per il quale ha vinto un Australian Film Institute Award, e la serie tv CrashBurn del 2003, prima di ritirarsi dalla recitazione nel 2005.

La sinossi ufficiale del libro: Che cosa ci fanno insieme un lupo, uno squalo, un serpente e un piranha, cioè i quattro predatori più temuti del pianeta? È semplice: cercano di rifarsi una reputazione. Perché sono stanchi di passare per i cattivi della situazione! Vogliono cominciare a compiere buone azioni. Vogliono diventare degli eroi! Riusciranno a convincere il mondo che anche loro hanno un cuore? Età di lettura: da 8 anni.

La serie di graphic-novel “Troppo Cattivi” è disponibile su Amazon.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Daniel Pemberton che ha musicato anche Operazione U.N.C.L.E., King Arthur – Il potere della spada, Enola Holmes ed è stato candidato ad un oscar per la migliore canzone originale (“Celeste”) inclusa nella colonna sonora di Processo ai Il Chicago 7 da lui composta. “Troppo cattivi” è il secondo film d’animazione per Pemberton dopo la colonna sonora del capolavoro d’animazione premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo e una terza colonna sonora per il sequel Spider-Man: Across The Spider-Verse Part One & Part Two.

Foto e poster