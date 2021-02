Disponibile via Vertical Entertainment un trailer ufficiale del film Trust, un thriller a tinte romance ambientato a New York che segue una coppia giovane e bella la cui vita sentimentale viene minata da quelle che la trama descrive “tentazioni eccezionali”. Lei che gestisce una galleria d’arte riceve la attenzioni di un aitante artista, lui geloso si consola on una fascinosa bionda incontrata in un bar, ne deriveranno scintille e tumulti che solo la passione sa scatenare.

La trama ufficiale:

In questa corsa sexy e tortuosa, la gallerista di New York Brooke (Victoria Justice) e suo marito Owen (Matthew Daddario) affrontano tentazioni eccezionali, con risultati inaspettati.

Il film è interpretato anche da Katherine McNamara nota per i ruoli di Clary Fray nella serie tv Shadowhunters e di Mia Smoak alias “Blackstar” nella serie tv Arrow. Il cast è completato da Lucien Laviscount (The Bye Bye Man), Ronny Chieng (Crazy & Rich), Rosa Gilmore (The Expanse), Valéry Lessard (In the Heights – Sognando a New York), Alexander Blaise (Ocean’s 8), Tyler Herwick (Mythos) e Martin Fisher (Monsterland).

Victoria Justice e Matthew Daddario tornano a recitare insieme dopo la commedia romantica No kiss list: Va a finire che ti amo del 2015. Justice è una cantante e attrice nota per i ruoli di Lola Martinez nella serie Zoey 101 e di Tori Vega nella serie Victorious. Daddario, fratello minore dell’attrice Alexandra Daddario, è noto per il ruolo di Alec Lightwood nella serie tv Shadowhunters: The Mortal Instruments e ha recitato nel dramma sportivo Il tempo di vincere e nel remake horror Cabin Fever.

“Trust” è diretto dal regista americano Brian DeCubellis, già regista del crime Manhattan Nocturne con Adrien Brody e Yvonne Strahovski. DeCubellis dirige da una sua sceneggiatura scritta con K.S. Bruce e Kristen Lazarian basata sull’opera teatrale di Kristen Lazarian. “Trust” debutterà negli Stati Uniti in sale selezionate e in VOD a partire dal 12 marzo 2021.

