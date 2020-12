Tutti Per 1 – 1 Per Tutti: trailer della commedia di Giovanni Veronesi su SKY a Natale

Vision Distribution ha reso disponibile un trailer di Tutti Per 1 – 1 Per Tutti, la commedia di Giovanni Veronesi che riporta Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nei panni rispettivamente dei moschettieri D’Artagnan, Porthos e Athos.

Il film che debutterà su SKY il 25 dicembre arriva a due anni dalla commedia Moschettieri del re – La penultima missione anch’essa liberamente ispirata ai romanzi “I tre moschettieri” e “Vent’anni dopo” di Alexandre Dumas.

Il regista Giovanni Veronesi: Per me non è un seguito, sono gli stessi personaggi ed è un film completamente diverso, non so se ci sarà un terzo film per farne una trilogia, mi piace l’idea di lavorare sempre con gli stessi attori e fare dei film che mi diverte girare, lo prendo sempre come un gioco con delle regole ben precise. Sono contento di aver fatto questo film e se potessi farne un altro lo farei.

La trama ufficiale:

Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D’Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo), richiamati dalla Regina Anna d’Austria (Margherita Buy) per un’ultimissima missione segreta. Guidati stavolta da una singolare veggente di nome Tomtom (Giulia Michelini), si lanceranno in una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola Principessa Ginevra (Sara Ciocca), figlia di Enrichetta d’Inghilterra (Anna Ferzetti), e Buffon (Federico Ielapi), un giovanissimo e riccioluto orfanello. In un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri fantastici, tra cui quello con Cyrano (Guido Caprino), si troveranno ad affrontare la più dura delle prove: scegliere tra la fedeltà alla Corona e quella all’amicizia.

Il cast è completato da Sergio Rubini, Guido Caprino, Sara Ciocca, Giulio Scarpati, Davide Marotta, Massimiliano Varrese, Luis Molteni, Ubaldo Pantani e Anna Bonasso.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Pierfrancesco Favino è D’Artagnan: Sono felicissimo di essere tornato nei panni di D’Artagnan, è raro che ti venga data l’opportunità non di giocare al bambino che sei stato ma di essere bambino adesso, poter andare a cavallo, tirar di spada, prendersi anche un po’ meno sul serio, per me è stata un’altra boccata d’aria. Questa fantasia che c’è dietro, questo mondo immaginato da Giovanni per me è molto liberatorio.

Veronesi dirige da una sceneggiatura di Ugo Chiti, Giulio Calvani e Nicola Baldoni da un soggetto di Veronesi, Chiti, Calvani e Baldoni.