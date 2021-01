Tye Sheridan di Ready Player One lancia una startup che realizza effetti visivi

L’attore Tye Sheridan, noto per il ruolo di Wade Watts aka Parzival in Ready Player One e del mutante Ciclope nei film degli X-Men, ha lanciato una nuova startup media-tech battezzata Wonder Dynamics. L’obiettivo alla base dell’azienda è aiutare i registi indipendenti a fruire di effetti visivi di alto profilo, ma a basso costo.

Sheridan ha co-fondato Wonder Dynamics con l’artista degli effetti visivi Nikola Todorovic che sfrutterà una ricerca di quattro anni sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale per creare applicazioni video interattive. Il cuore dell’operazione è uno strumento di produzione IA che consentirà ad artisti indipendenti di produrre incredibili animazioni VFX e CGI per un costo molto meno oneroso di quanto richiesto oggi.

Tye Sheridan: Abbatte le barriere per raggiungere la tua visione più selvaggia. Molte volte le persone immaginano questa storia ma non è possibile realizzarla perché costerebbe 200 milioni di dollari. L’intelligenza artificiale può democratizzare gli effetti grafici.

Il comitato consultivo di Wonder Dynamics include il regista Steven Spielberg; il regista Joe Russo; Terry Dougas di Rhea Films Gregory Trattner, presidente di Film Finances; Joshua Baer, ​​fondatore / CEO di Capital Factory; Angjoo Kanazawa, assistente professore alla UC Berkeley e ricercatore di Google; Il professore del MIT Antonio Torralba, responsabile IA e decision making; e l’investitore di private equity Robert Schwab.

Joe Russo: Ci vengono spesso ricordati tutti i modi in cui l’intelligenza artificiale e progressi tecnologici simili avranno un impatto profondo sulle nostre vite, ma penso che non abbiamo ancora scalfito la superficie del suo potenziale impatto sull’industria dei media. Wonder Dynamics è una delle prime startup ad esplorare questo incrocio e non vedo l’ora di far parte di questo entusiasmante viaggio con loro.

Wonder Dynamics propone due diversi prodotti: Wallace Interactive, tecnologia brevettata che consente agli spettatori di impegnarsi in conversazioni basate sull’intelligenza artificiale con i personaggi di uno spettacolo televisivo o di un film e Wallace Production che secondo i fondatori “accelererà e ridurrà il costo della creazione di effetti visivi”.

Nikola Todorovic: Cercheremo creatori di contenuti e società di produzione con cui collaborare. L’intelligenza artificiale visiva sarà una delle più grandi rivoluzioni del settore. Permetterà ai registi indipendenti o ai ragazzi di tutto il mondo di realizzare i loro film .

Vedremo Tye Sheridan prossimamente nel thriller fantascientifico Voyagers come parte di un equipaggio multi-generazionale di astronauti in missione che precipita nella paranoia e nella follia, senza sapere cosa sia reale o meno; nel thriller drammatico The Card Counter che lo vede al fianco di Oscar Isaac che interpreta un giocatore d’azzardo ed ex militare che si propone di riportare alla ragione un giovane in cerca di vendetta su un nemico comune del loro passato; e nel film di guerra The Things They Carried che lo vedrà recitare con Tom Hardy e Bill Skarsgård.

Fonte: Variety