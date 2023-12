Un colpo di fortuna: nuovi spot tv in italiano e immagini del film di Woody Allen (Al cinema dal 6 dicembre)

Fresco di designazione come Film della Critica da parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, Un colpo di fortuna – Coup de Chance dell’inimitabile Woody Allen approda nelle sale italiane il 6 dicembre con Lucky Red. Il film è un thriller romantico ambientato a Parigi, con protagonisti Lou De Laâge, Niels Schneider, Valérie Lemercier e Melvil Poupa.

Il cinquantesimo film di Woody Allen parla dell’importante ruolo che il caso e la fortuna giocano nelle nostre vite. Fanny e Jean sembrano la coppia di sposi ideale: sono entrambi realizzati professionalmente, vivono in un meraviglioso appartamento in un quartiere esclusivo di Parigi, e sembrano innamorati come la prima volta che si sono incontrati. Ma quando Fanny s’imbatte accidentalmente in Alain, un ex compagno di liceo, perde la testa. Presto si rivedono e diventano sempre più intimi…

Il cast di “Un colpo di fortuna” include anche: Anna Laik, Yannick Choirat, Guillaume de Tonquédec, William Nadylam, Elsa Zylberstein, Arnaud Viard, Jeanne Bournaud, Anne Loiret, Sara Martins, Alan Risbac, Éric Frey, Samantha Fuller, Emilie Incerti-Formentini, Eve Margnat, Anne-Catherine Lavole, Grégory Gadebois, Juliette Plumecocq-Mech, Christophe Kourotchkine, Naidra Ayadi, Constance Dollé, Benoît Forgeard, Philippe Uchan, Laura Malvarosa, Théophile Moles, Sâm Mirhosseini, Jamel Elgharbi, Pedro Chomnalez, Sharif Andoura, Isabelle de Hertogh, Bruno Gouery.

Un colpo di fortuna – Nuovi spot tv in italiano

Note di produzione



Benché la sua filmografia sia indiscutibilmente associata alla città di New York City, Parigi ha sempre occupato un posto speciale nel cuore di Woody Allen. Dopo aver parzialmente ambientato nella capitale francese Tutti dicono I Love You nel 1996 e aver reso Parigi un vero e proprio personaggio in Midnight in Paris nel 2010, questa volta Woody Allen torna nella Ville Lumière per un film interamente girato in francese. Tuttavia, originariamente aveva preso in considerazione di realizzare “Un colpo di fortuna” in inglese e scegliendo come protagonisti una coppia di americani che vive a Parigi. “A dire il vero io non parlo francese e lo capisco ancora meno, ma mentre finivo di scrivere la sceneggiatura ho pensato che sarebbe stata una splendida esperienza girare il film interamente in francese”, sostiene Allen. “Sono sempre stato molto innamorato del cinema europeo e francese e quando ho proposto ai miei produttori di realizzare il film in francese, hanno reagito con entusiasmo”.

Dirigere in una lingua diversa

Malgrado la storie e i temi romantici fossero profondamente sentiti, dirigere gli attori in una lingua diversa dall’inglese è stata un’esperienza radicalmente nuova per il regista. “Io parlo solo inglese, quindi non avrei mai pensato di avere occasione di lavorare in una lingua diversa, ma mi sono reso conto che andava bene lo stesso perché riuscivo comunque a capire se una persona recitava in modo credibile oppure no”, osserva Allen. “E avevo scritto la sceneggiatura, quindi sapevo cosa dicevano in ogni scena. Se percepivo che qualcuno commetteva un errore potevo chiedere riscontro alla segretaria di edizione e agli operatori che parlavano francese”. Allen ammette che non conosceva nessuno degli attori che recitano in Un colpo di fortuna, ma che tutti i componenti del cast che ha scelto dai videotape erano professionisti di prim’ordine e perfettamente in sintonia con i loro ruoli. Prima dell’inizio delle riprese gli sono stati brevemente presentati e, come fa con tutti i suoi collaboratori, Woody Allen ha accordato loro un enorme spazio di libertà creativa. “Volevo che fossero in grado di esprimersi con parole loro e di parlare come normali cittadini francesi”, aggiunge il regista. “Non erano costretti ad attenersi strettamente alla mia sceneggiatura, potevano rilassarsi e improvvisare parlando come parlerebbero in circostanze analoghe nella vita reale. Quando lasci a un attore questa libertà, ti regala interpretazioni eccellenti”.

La fotografia

Il direttore della fotografia Vittorio Storaro ha deciso di girare con una macchina da presa digitale Sony Venice a 16-bit che offre una qualità di immagine e di risoluzione senza pari. “Non mi manca affatto la pellicola”, dichiara il direttore della fotografia che ha filmato quasi tutti i film di Bernardo Bertolucci e Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. “Con questa macchina da presa, puoi catturare fino a 200 miliardi di tonalità diverse! Abbiamo girato Un colpo di fortuna a Parigi, che è sostanzialmente una città del nord, e abbiamo filmato in autunno, quindi il cielo era prevalentemente nuvoloso e l’intera città utilizzava luci artificiali. Quindi per la maggior parte del film, ho usato il contrasto tra luce artificiale e luce naturale a seconda dei vari momenti”. Come fa abitualmente, Storaro ha voluto enfatizzare visivamente l’opposizione tra i due protagonisti. “Ho connotato Fanny con tonalità calde, utilizzando la bella luce del mezzogiorno o la luce calda del tramonto poiché questi sono i momenti in cui lei incontra Alain”, spiega il direttore della fotografia. “Per esaltare il suo senso di libertà, l’ho filmata prevalentemente con una Steadicam utilizzando una focale più lunga apposta per lei. Per Jean ho fatto praticamente il contrario associandolo alla luce della luna e dunque filmandolo con un grandangolo molto aperto per mostrare che in pratica si muove lungo una linea retta”. In modo analogo, ha voluto dare allo splendido appartamento parigino – territorio esclusivo di Jean – una tonalità azzurrognola che si intensifica quando monta la tensione. “In realtà, le pareti dell’appartamento erano bianche”, aggiunge Storaro. “Ma mi sono reso conto che lasciando filtrare la luce naturale attraverso le finestre e impostando la videocamera in ‘modalità artificiale’, le pareti apparivano azzurrognole. Woody ha abbracciato l’idea anche se voleva un azzurro chiaro all’inizio e un colore più scuro in un frangente successivo. Gli ho mostrato che non doveva preoccuparsi perché era possibile aumentare la tonalità bluastra intensificandola”.

Location e scenografie

Come le location e le scenografie, i costumi contribuiscono, a modo loro, al racconto ed enfatizzano i momenti di tensione e di emozione. Alla sua sesta collaborazione con Woody Allen, la costumista Sonia Grande ha sviluppato un’intesa professionale immediata con il regista, quindi sa istintivamente quello che a lui piace. “Ci sono alcuni colori che non ama e il guardaroba deve avere un aspetto leggero e stirato”, spiega. “Non gli piacciono troppi strati di indumenti sui corpi degli attori, che li coprano o schermino eccessivamente”. Dal canto suo Woody Allen si fida totalmente di Grande. “Ho lavorato con Sonia su un certo numero di film e la lascio libera di esprimersi artisticamente”, osserva. “Se un attore o un’attrice si presenta sul set indossando un capo che ritengo inadatto, lo dico a Sonia, ma capita di rado. Se consenti a un collaboratore come lei di fare quello che ha in mente, dal momento che comprende così a fondo la sceneggiatura, nove volte su dieci le scelte che compie sono istintivamente corrette”. Per Jean e Fanny, si è trattato di mostrare lo status sociale e il buon gusto della coppia attraverso i loro abiti, le loro calzature e i loro gioielli. Per quanto riguarda Fanny, in un primo momento sfoggia un look elegante e sofisticato che diventa sempre più semplice e modesto via via che si avvicina ad Alain. “Il suo look appare più rilassato come se per certi versi stesse tornando a vestire i panni della ragazza che era prima di sposare Jean”, precisa Grande. Di converso, Jean è molto attento alla sua immagine e vuole che il suo stile trasmetta la percezione che lui ha del suo potere. “Abbiamo lavorato con marchi di alta moda tra i quali Hermès, Zegna e Ralph Lauren per vestire il suo personaggio”, aggiunge Grande. Per Alain, la costumista ha voluto evitare di renderlo il tipico bohemien e ha invece optato per un look genuino. La collaborazione con Niels Schneider si è rivelata cruciale. “Ho voluto mostrare che si tratta di un giovane che ha viaggiato parecchio ed è molto colto malgrado sia praticamente al verde”, spiega Grande. “Avevo bisogno che lo stile del personaggio emergesse in modo molto diretto dalla personalità dell’attore. Abbiamo acquistato la maggior parte dei vestiti al mercato di seconda mano e Niels li ha immediatamente resi propri. E il suo fascino naturale ha fatto il resto”.

Un colpo di fortuna – La colonna sonora

La colonna sonora include i brani “Fortune’s Child” di Nat Adderley, “Cantaloupe Island” di Herbie Hancock & Nat Adderley, “Bags’ Groove” di The Modern Jazz Quartet, “When Your Lover Has Gone” di Art Farmer & Donald Byrd, “Arm in Arm” di Hank Jones, Kenny Burrell, Milt Hinton & Elvin Jones, “In The Bag” di Nat Adderley Sextet.

Foto e poster

