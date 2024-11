Stasera in tv: “Un Padre” con Kevin Hart su Rai 1

Un Padre (Fatherhood), su Rai Uno una storia vera diretta da Paul Weitz (American Pie, About a Boy – Un ragazzo, Sotto sequestro) e interpretata da un inedito Kevin Hart in un ruolo drammatico a tutto tondo.

Un Padre – Cast e doppiatori

Kevin Hart: Matthew Logelin

Melody Hurd: Maddy Logelin

Alfre Woodard: Nonna Maddy

Lil Rel Howery: Jordan

DeWanda Wise: Liz “Swan”

Anthony Carrigan: Oscar

Paul Reiser: Howard

Thedra Porter: Anna

Frankie Faison: Mike

Doppiatori italiani

Nanni Baldini: Matthew Logelin

Matilde Ferraro: Maddy Logelin

Antonella Giannini: Nonna Maddy

Alessio Cigliano: Jordan

Benedetta Degli Innocenti: Liz “Swan”

Edoardo Stoppacciaro: Oscar

Mauro Gravina: Howard

Barbara Castracane: Anna

Bruno Alessandro: Mike

Un Padre – Trama e trailer

In questa storia vera commovente, divertente ed emozionante, Kevin Hart interpreta un vedovo che assume uno dei lavori più difficili al mondo: la paternità. Un padre di nome Matt alleva la sua bambina come padre single dopo la morte inaspettata di sua moglie, morta un giorno dopo la nascita della figlia.

Kevin Hart con “Un Padre” si cimenta in un ruolo drammatico a tutto tondo e bisogna ammettere che il risultato è sorprendente. Hart in questa performance non sfrutta mai la sua naturale vis comica o i suoi tipici manierismi da stand-up comedian, ma si mette a nudo e costruisce scena dopo scena una credibile figura paterna in divenire, creando la giusta empatia, ma soprattutto senza strafare che come è noto è il suo “marchio di fabbrica”.

L’interpretazione di Hart ci ha ricordato quella di Luca Argentero in Solo un padre, film del 2008 basato sul romanzo “Le avventure semiserie di un ragazzo padre” di Nick Earls, entrambe performance misurate e puntate al sottrarre in termini di carica emotiva. “Un Padre” non fa di certo gridare al miracolo, ma è davvero un gran piacere vedere Hart in questa veste e con questo approccio “intimista” alla recitazione, oltretutto ben sorretto da un cast di supporto scelto ad arte dal regista Paul Weitz.

Curiosità

Paul Weitz (American Pie, About a Boy – Un ragazzo, Sotto sequestro) dirige “Un Padre” da una sua sceneggiatura scritta con Dana Stevens (Vicino a te non ho paura) e basata sul libro “Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love” di Matthew Logelin.

Il produttore esecutivo Channing Tatum è stato preso in considerazione per il ruolo principale quando il film è stato annunciato per la prima volta nel maggio 2015.

Deborah Ayorinde e Melody Hurd hanno precedentemente interpretato madre e figlia nella serie horror Them (2020).

Paul Weitz ha precedentemente diretto Kevin Hart in Vi presento i nostri (2010).

Un Padre – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Rupert Gregson-Williams (Hotel Rwanda, Aquaman, Wonder Woman, La battaglia di Hacksaw Ridge, The Legend of Tarzan, 800 Eroi).

(Hotel Rwanda, Aquaman, Wonder Woman, La battaglia di Hacksaw Ridge, The Legend of Tarzan, 800 Eroi). Altri brani inclusi nella colonna sonora: Almost (Sweet Music) di Hozier / Push It di Salt-N-Pepa / Don’t Let Go e Everything’s Gonna Be Alright di PJ Morton / Fastlane di Kool Customer / Slow Up di Jacob Banks / Our Love di Samm Henshaw

1. Funeral Montage (1:46)

2. Trade Anything (1:11)

3. Maddy (2:02)

4. Let Go (1:37)

5. Goodbye Mothers (1:22)

6. Kid Poops a Lot (1:02)

7. Necklace (1:17)

8. Your Wife (1:30)

9. Dating Montage, Part 1 (2:00)

10. Dating Montage, Part 2 (1:35)

11. First Kiss (1:41)

12. Vibes Score (1:16)

13. Stitches (1:59)

14. She Needs Me (1:12)

15. Lucky Latte (1:00)

16. It’s Just for a Short Time (3:07)

17. Matt Misses Maddy (3:57)

18. Smile (3:19)

La colonna sonora di “Un padre” è disponibile su Amazon.