Una commedia pericolosa: trailer e anticipazioni del film con Enrico Brignano (Al cinema dal 30 agosto)

Dal 30 agosto nei cinema d’Italia con 01 Distribution Una Commedia Pericolosa,il nuovo film di Alessandro Pondi (School of Mafia) che vede protagonista Enrico Brignano, trattasi di una spassosa commedia “gialla” dai risvolti imprevedibili. Il film fruirà di anteprime dal 15 al 20 agosto.

Una commedia pericolosa – Trama e cast

La trama ufficiale: Da quando a sette anni vide per la prima volta un film di James Bond, Maurilio Fattardi (Enrico Brignano) sogna di diventare un agente segreto. Oggi è responsabile della sicurezza di un centro commerciale e si fa chiamare Agente Mao. Vive da solo in un appartamento a Roma e dalla sua finestra sul cortile spia i condomini, di cui sa tutto! Proprio nell’appartamento di fronte si trasferisce una donna molto attraente: è Rita (Gabriella Pession), una hostess di linea un po’ malinconica. Una sera Maurilio assiste ad una furiosa litigata tra lei e uno sconosciuto. Le ombre che intravede suggeriscono che l’uomo le sta mettendo le mani al collo. Questo è omicidio! Ma quando Maurilio arriva nell’appartamento di Rita in compagnia della polizia il cadavere non si trova. Per giunta, sulla porta appare Rita che li guarda allibita. Maurilio sembra l’unico a credere a ciò che ha visto e inizia un’indagine privata e rocambolesca, coinvolgendo la bella vicina di casa. La verità non è mai quel che sembra e ognuno cerca di nascondere i propri segreti. Indizio dopo indizio, nonostante tutto sembri giocare contro di loro, i due riusciranno a ricostruire una serie di segreti e a scoprire la verità, quella vera però. E non solo.

Il cast include anche Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro, Leandro Amato, Grazia Schiavo, Monica Vallerini, Vincenzo Leto, Emanuela Ionica, Giuseppe Lo Piccolo con la partecipazione di Fortunato Cerlino.

Una commedia pericolosa – Trailer e video

Curiosità sul film

Alessandro Pondi dirige “Una commedia pericolosa” da una sua sceneggiatura scritta con Paolo Logli da un soggetto di Pondi, Logli e Riccardo Irrera.

Il cast tecnico: Fotografia di Ramiro Civita / Montaggio di Pietro Morana / Musiche originali di Cris Ciampoli / Scenografia di Alessandra Mura / Costumi di Sabrina Spissu / Suono in presa diretta di Marco Aruta / Trucco di Francesca Rossi / Acconciature di Ornella Daniele

Il film è prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania per Rodeo Drive con Rai Cinema.

Alessandro Pondi – Note biografiche

Alessandro Pondi è sceneggiatore e regista per il cinema e la televisione. Per il cinema ha scritto, tra gli altri, K il bandito per la regia di Martin Donovan, Litium Cospiracy di Davide Marengo, Mio papà di Giulio Base, Copperman di Eros Puglielli, Rapiscimi di Giovanni Luca Gargano, Poli Opposti di Max Croci, Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni e le due commedie Natale a Beverly Hills e Natale in Sud Africa, che hanno raccolto un grande consenso di pubblico. Ha sceneggiato film di successo per la televisione, come Compagni di scuola, Il bambino della domenica, L’uomo che cavalcava nel buio, Il signore della truffa, K2 la montagna degli Italiani, Trilussa: storia d’amore e poesia, L’oro di Scampia, A testa alta, I fantasmi di Portopalo, Il mondo sulle spalle e molti altri. Alessandro Pondi ha inoltre diretto i film Chi m’ha visto con Pierfrancesco Favino e Giuseppe Fiorello, Tutta un’altra vita con Enrico Brignano e School of Mafia con Nino Frassica, Fabrizio Ferracane, Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi.

Enrico Brignano – Note biografiche

Accanto alla fortunata attività teatrale, che lo vede ogni anno sul palcoscenico con un titolo diverso (tra gli altri ricordiamo Rugantino, Non sia mai viene qualcuno, Sono romano ma non è colpa mia, Tutto suo padre, Evolushow, Enricomincio da me, Innamorato Perso), si affiancano anche quella televisiva, come protagonista di fiction (Un medico in famiglia, Il bambino di Betlemme e Sant’Antonio di Padova, per la Rai, o Fratelli detective, per Canale 5, per citarne alcune) e conduttore di programmi di intrattenimento (Il meglio d’Italia su Rai 1 e Un’ora sola vi vorrei su Rai 2), e soprattutto quella cinematografica (ad esempio La Bomba, South Kensinghton, Ex – Amici come prima!, Ci vediamo domani, Stai lontana da me, Tutte le vogliono, Poveri ma ricchi). Per Alessandro Pondi è stato protagonista della commedia Tutta un’altra vita. Ha inoltre doppiato il personaggio Olaf, il tenero pupazzo di neve nel film d’animazione Disney Frozen.

Gabriella Pession – Note biografiche

Gabriella Pession inizia la sua carriera nel mondo del cinema nel 1997 con Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e prende quota due anni più tardi con Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller. Seguiranno tanti altri film, produzioni televisive e premi come quello di Migliore Attrice di Fiction per la serie tv Capri (2005-2007, per Rai Uno). Gabriella Pession sarà anche protagonista ne Le 13 rose di Emilio Martínez Lázaro, film spagnolo vincitore di quattro premi Goya nel 2008. Nel 2009 affianca Paolo Bonolis nella conduzione della terza serata del Festival di Sanremo e nel 2013 riscuote grande successo a teatro con il tour di After Miss Julie di Patrick Marber. Tra il 2011 e il 2015 l’attrice espande i suoi confini con i primi lavori internazionali: Wilfred (sitcom prodotta per FOX) e Crossing Lines (serie tv poliziesca). Tra le produzioni recenti ricordiamo invece Tell me lies (2022), tuttora disponibile su Disney+. Attualmente è impegnata sul set del nuovo dramma epico ambientato nell’antica Roma Those about to die, prodotto da Peacock e diretto da Roland Emmerich, e si sta cimentando nella scrittura della serie tv Mamma, non mamma, prodotta per Rai e nata da una sua idea.

Renato Casaro – Note biografiche

Renato Casaro, è un artista che ha lasciato il segno nella storia del cinema. Ha, infatti, collaborato con alcuni dei più grandi autori cinematografici: da Sergio Leone, per il quale ha firmato la quasi totalità delle locandine dei suoi film, a Franco Zeffirelli, da Francis Ford Coppola a Bernardo Bertolucci, Claude Lelouch, Luc Besson e, più recentemente, Quentin Tarantino, solo per citarne alcuni. Casaro ha, inoltre, realizzato tutti i manifesti dei cult movies con Bud Spencer e Terence Hill.

“Il film è il mio hobby, il mio hobby è il mestiere, il mestiere è la mia vita e la mia vita è un film in technicolor e cinemascope” dichiara Casaro. Una nuova avventura per l’illustratore trevigiano considerato uno dei più stimati, autorevoli e innovativi cartellonisti cinematografici italiani. Il Maestro dichiara di essere stato incuriosito dalla trama di “Una Commedia Pericolosa” e dal rapporto tra i protagonisti. Nello sviluppo del manifesto ha cercato di cogliere il carattere dei personaggi, ispirandosi a James Bond ma anche a Sherlock Holmes. Casaro pensa che il digitale abbia tolto un po’ il fascino della manualità, del dipinto, che il pubblico si sia abituato ad un genere fotografico poco creativo, mentre, con l’aereografo e il disegno, ci si possa sbizzarrire senza essere ancorati alla fotografia ma dando più spazio all’idea creativa.

Una commedia pericolosa – Foto e poster