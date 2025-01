Until Dawn: primo trailer italiano del film live-action basato sul videogioco horror Playstation

Dal 24 aprile 2025 nei cinema italiani con Sony Pictures Until Dawn, adattamento live-action ispirato all’omonimo videogioco horror che quest’anno celebra il suo 10° anniversario. PlayStation Productions e Sony Pictures hanno lavorato a stretto contatto con il regista/produttore David F. Sandberg (Annabelle 2: Creation, Lights Out – Terrore nel buio) e con lo scrittore/produttore Gary Dauberman (IT, serie Annabelle, serie The Nun) per trasporre “Until Dawn” sul grande schermo.

Con tale progetto, desideravamo rispettare lo spirito del gioco, in particolare l’idea di prendere decisioni che prevedono percorsi ramificati e conseguenze mortali, adattandolo al tempo stesso in modo da offrire agli spettatori il massimo dell’intrattenimento e del terrore. Sebbene la storia del film sia ambientata nello stesso mondo del gioco, per noi era importante che il film non fosse una semplice rivisitazione. Al contrario, il film presenterà nuovi personaggi e una storia nuova e originale. Se hai giocato al titolo, saprai che niente è come sembra. Con il film volevamo che il pubblico rimanesse in dubbio fino alla fine. Non vediamo l’ora che i fan scoprano come gli eventi del film si collegano al gioco Until Dawn.

Until Dawn – Trama e cast

Un anno dopo la misteriosa sparizione di sua sorella Melanie, Clover e i suoi amici si recano nella remota valle in cui è scomparsa, in cerca di risposte. Esplorando un centro visitatori abbandonato, i ragazzi sono inseguiti da un assassino mascherato e orribilmente uccisi uno dopo l’altro… per poi svegliarsi e ritrovarsi all’inizio della stessa notte. Intrappolati nella valle, sono costretti a rivivere l’incubo ripetutamente ma ogni volta la minaccia dell’assassino è diversa, ciascuna più terrificante della precedente. La speranza diminuisce quando il gruppo si rende conto di poter morire per un numero limitato di volte e che l’unico modo per fuggire è sopravvivere fino all’alba.

Il cast del film include Ella Rubin (The Idea of You), Michael Cimino (Never Have I Ever), Ji-young Yoo (Expats), Odessa A’zion (Hellraiser), Maia Mitchell, Belmont Cameli e Peter Stormare che nel gioco interpreta il Dott. Hill. Stormare è uno degli anelli di congiunzione più importanti. Il film approfondirà il coinvolgimento del suo personaggio negli eventi del gioco, sollevando questioni che i fan potranno esplorare.

Ho avuto la fortuna di far parte di Until Dawn fin dal gioco originale, straordinario e super terrificante, ed è per questo che sono così entusiasta di far parte di questo film. L’intero progetto è una lettera d’amore all’horror e preserva pienamente lo spirito del gioco. Il film sarà pieno di nuovi personaggi e vittime in una storia inedita ricca di colpi di scena. Perciò, che tu sia un fan di lunga data o che lo stia scoprendo per la prima volta, preparati a vedere Until Dawn come non l’hai mai visto.

Until Dawn – Primo full trailer in italiano del film

Il film è scritto da Blair Butler (The Invitation) con il contributo del regista e sceneggiatore Gary Dauberman (Salem’s Lot) è descritto come: “una lettera d’amore vietata ai minori al genere horror”.

Il regista David F. Sandberg parlando del film ha dichiarato:

Desideravo ardentemente tornare a fare horror dopo Lights Out e Annabelle: Creation, e questo film esplora i tanti grandi sottogeneri dell’horror per creare l’esperienza più terrificante possibile. Catturando l’essenza del gioco ma con nuovi personaggi, funge da grande introduzione autonoma al mondo per i nuovi arrivati ​​e offre anche qualcosa di nuovo che i fan del gioco apprezzeranno.

Until Dawn – La featurette “First Look” in lingua originale