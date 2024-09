V/H/S/Beyond: trailer e poster della nuova antologia horror di Shudder

Shudder ha reso disponibile un trailer di V/H/S/Beyond, settimo film del franchise di antologie horror “V/H/S”. Il film “conterrà sei nuovi nastri agghiaccianti, che metteranno l’orrore in prima linea in un paesaggio infernale ispirato alla fantascienza”.

Ciascuno dei segmenti dell’antologia è orientato alla fantascienza sulla scia di altri sequel di franchise horror ambientati nello spazio come Jason X, Leprechaun 4 – Nello spazio, Hellraiser – La stirpe maledetta, Van Helsing – Dracula’s Revenge aka Dracula 3000 e Amityville in Space dei Polonia Brothers

“V/H/S/Beyond” è prodotto da Josh Goldbloom, Brad Miska e James Harris. Il progetto è una produzione congiunta tra Shudder Original Films, Bloody Disgusting, Cinepocalypse e Studio71.

V/H/S/Beyond – Il trailer ufficiale in lingua originale

A seguire l’elenco dei titoli dei vari episodi alcuni diretti da nomi noti come l’attore Justin Long alla sua seconda regia in collaborazione con il fratello Christian Long dopo la commedia fantasy Lady of the Manor, il regista Mike Flanagan (Oculus, Il gioco di Gerald, Doctor Sleep) e l’attrice Kate Siegel al suo esordio alla regia. Siegel vero nome Kate Gordon Siegelbaum è una nota “scream queen” e moglie di Mike Flanagan con cui collabora assiduamente al cinema e sul piccolo schermo. Siegel ha recitato per il marito nelle recenti serie tv The Haunting e La caduta della casa degli Usher.

“A Special Presentation” (introduzione)

Scritto e diretto da Jay Cheel (Cursed Films)

“Stork”: diretto da Jordan Downey, sceneggiatura di Downey e Kevin Stewart

In mezzo a una serie di sparizioni di bambini, un’unità di polizia si ritrova a cercare indizi all’interno di una casa fatiscente.

“Fur Babies”: scritto e diretto da Christian Long e Justin Long

Attivisti per i diritti degli animali si intrufolano nella casa di un tassidermista, solo per scoprire un raccapricciante segreto nel suo seminterrato.

“Live and Let Dive”: diretto da Justin Martinez, storia di Martinez e Ben Turner, sceneggiatura di Turner

Un gruppo di amici fa paracadutismo per la prima volta. A mezz’aria, il loro aereo si scontra con un UFO, facendoli precipitare in caduta libera. Dopo l’atterraggio in un aranceto, inizia per il gruppo la lotta per la sopravvivenza.

“Dream Girl”: diretto da Virat Pal, scritto da Pal ed Evan Dickson

Due paparazzi si intrufolano dietro le quinte sul set di un film di Bollywood. I cacciatori di celebrità scoprono conseguenze per i loro cosiddetti “found footage” ben peggiori delle accuse di violazione di domicilio quando trovano la superstar Tara che aspetta nella sua roulotte.

“Stowaway”: diretto da Kate Siegel, scritto da Mike Flanagan

Una donna si mette in viaggio per documentare l’apparizione di strane luci sospese sopra il deserto del Mojave.

“V/H/S/Beyond” è prodotto da Josh Goldbloom, James Harris e Michael Schreiber con Adam Boorstin produttore esecutivo. Il film debutterà su Shudder il 4 ottobre 2024.

V/H/S – Gli altri film del franchise

V/H/S è un franchise antologico horror che include sette film found footage, due film spin-off e una miniserie tv. Basata su un’idea originale di Brad Miska, la trama è incentrata su una serie di inquietanti nastri VHS scoperti da spettatori innocenti e sull’influenza malevola dei video su coloro che li guardano. Realizzati da una collaborazione di vari registi e diversi cast, le puntate sono per lo più autonome per natura, sebbene elementi ricorrenti indichino lo stesso antagonita immaginario come fonte per tutti i suoi video.

V/H/S (2012) con i registi Adam Wingard, David Bruckner, Ti West, Glenn McQuaid, Joe Swanberg e il collettivo Radio Silence.

con i registi Adam Wingard, David Bruckner, Ti West, Glenn McQuaid, Joe Swanberg e il collettivo Radio Silence. V/H/S/2 (2013) con i registi Jason Eisener, Gareth Evans, Timo Tjahjanto, Eduardo Sánchez, Gregg Hale, Simon Barrett e Adam Wingard.

con i registi Jason Eisener, Gareth Evans, Timo Tjahjanto, Eduardo Sánchez, Gregg Hale, Simon Barrett e Adam Wingard. V/H/S: Viral (2014) con i registi Nacho Vigalondo, Marcel Sarmiento, Gregg Bishop, Justin Benson e Aaron Scott Moorhead.

con i registi Nacho Vigalondo, Marcel Sarmiento, Gregg Bishop, Justin Benson e Aaron Scott Moorhead. V/H/S/94 (2021) con i registi Simon Barrett, Timo Tjahjanto, Jennifer Reeder, Ryan Prows e Chloe Okuno.

con i registi Simon Barrett, Timo Tjahjanto, Jennifer Reeder, Ryan Prows e Chloe Okuno. V/H/S/99 (2022) con i registi Maggie Levin, Johannes Roberts, Flying Lotus, Tyler MacIntyre, Vanessa & Joseph Winter.

con i registi Maggie Levin, Johannes Roberts, Flying Lotus, Tyler MacIntyre, Vanessa & Joseph Winter. V/H/S/85 (2023) con i registi David Bruckner, Scott Derrickson, Gigi Saul Guerrero, Natasha Kermani e Mike P. Nelson

con i registi David Bruckner, Scott Derrickson, Gigi Saul Guerrero, Natasha Kermani e Mike P. Nelson V/H/S: Video Horror Shorts (2018) è una miniserie distribuita sui social media in esclusiva su Snapchat mcon episodi diretti da L. Gustavo Cooper, Ben Franklin & Anthony Melton ed Emily Hagins.

è una miniserie distribuita sui social media in esclusiva su Snapchat mcon episodi diretti da L. Gustavo Cooper, Ben Franklin & Anthony Melton ed Emily Hagins. Siren (2016) diretto da Gregg Bishop e scritto da Ben Collins e Luke Piotrowski. È il primo film spin-off del franchise V/H/S e l’adattamento in lungometraggio di “Amateur Night”, l’episodio di David Bruckner del primo V/H/S del 2012. Il film si concentra su Jonah (Chase Williamson) e i suoi testimoni il giorno prima del suo matrimonio, mentre si imbarcano in una notte selvaggia di feste e dissolutezza. La festa, tuttavia, diventa una lotta selvaggia per la sopravvivenza quando scatenano inconsapevolmente un predatore leggendario.

diretto da Gregg Bishop e scritto da Ben Collins e Luke Piotrowski. È il primo film spin-off del franchise V/H/S e l’adattamento in lungometraggio di “Amateur Night”, l’episodio di David Bruckner del primo V/H/S del 2012. Il film si concentra su Jonah (Chase Williamson) e i suoi testimoni il giorno prima del suo matrimonio, mentre si imbarcano in una notte selvaggia di feste e dissolutezza. La festa, tuttavia, diventa una lotta selvaggia per la sopravvivenza quando scatenano inconsapevolmente un predatore leggendario. Kids vs. Aliens (2022) diretto da Jason Eisener e scritto da John Davies ed Eisener. È il secondo spin-off del franchise V/H/S e un adattamento in lungometraggio di “Slumber Party Alien Abduction”, l’episodio del regista tratto da V/H/S/2 del 2023.

V/H/S/Beyond- Il poster ufficiale del film

Fonte: Bloody Disgusting