Vampires vs. The Bronx: trailer della commedia horror di Netflix

Netflix ha reso disponibile un trailer di Vampires vs The Bronx, commedia horror che segue un gruppo di giovani amici del Bronx che combattono per salvare il loro quartiere da una banda di vampiri.

Realizzato da Osmany “Oz” Rodriguez, regista di Funny or Die e Saturday Night Live e prodotto da Lorne Michaels, il film strizza l’occhio a classici come Ragazzi perduti, Ammazzavampiri, Goonies e il più recente Attack the Block (con succhiasangue al posto di alieni).

“Vampires vs. the Bronx” prende il via quando la gentrificazione da una fonte improbabile e mortale si insinua nel Bronx, un gruppo di amici adolescenti si radunano per salvare l’amato alimentari locale e combattere contro una forza sovrannaturale intenta a impossessarsi della loro casa a tutti i costi.

Il film è interpretato da Jaden Michael, Gerald W. Jones III, Gregory Diaz IV, Sarah Gadon, Cliff “Method Man” Smith, Shea Whigham, Coco Jones, Joel “The Kid Mero” Martinez, Chris Redd, Vladimir Caamaño, Jeremie Harris e la partecipazione straordinaria di Zoe Saldaña.

Rodriguez dirige “Vampires vs The Bronx” da una sua sceneggiatura scritta con Blaise Hemingway. Prodotto da Lorne Michaels e Erin David. Il film debutta su Netflix in esclusiva il prossimo 2 ottobre.