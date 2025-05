Vanessa Scalera: età, marito e figli, dove vive, film, Imma Tataranni. Tutto sull’attrice

Talento e personalità non mancano di certo a Vanessa Scalera, artista brindisina nota soprattutto per la parte della protagonista nella serie tv Imma Tataranni, dove l’attrice interpreta il ruolo di un sostituto procuratore di Matera. Aiutata da una memoria formidabile, Imma riesce a risolvere i casi più intricati con metodi non proprio ortodossi.

Vanessa Scalera dà corpo a un personaggio determinato e intransigente – sia sul lavoro che in famiglia – che deve convivere con Pietro, il marito dalla tempra esattamente opposta alla sua, e con la figlia Valentina, in piena ribellione adolescenziale. Imma crede profondamente nel lavoro che fa – la sua incorruttibilità è a prova di bomba – e la sua passione per la giustizia si accompagna a un’ironia che talvolta affiora in superficie.

Vanessa Scalera, chi è l’attrice che interpreta Imma Tataranni

Nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, il 5 aprile 1977 ma cresciuta a Latiano (sempre vicino al capoluogo), Vanessa Scalera si è trasferita a Roma nel 1996 al seguito dei genitori, entrambi infermieri professionisti. Nella Capitale inizia a studiare recitazione e si diploma alla scuola di teatro La Scaletta. Inizialmente recita in piccoli spettacoli prima di passare a produzioni più rilevanti.

Il debutto sul palcoscenico risale al 1996 in uno spettacolo dal titolo Tamburi nella notte, un’opera teatrale di Bertolt Brecht. I primi progetti importanti in questo campo sono Il collezionista, rappresentazione in cui va in scena insieme a Giancarlo Zanetti e a Laura Lattuada, e L’amico di tutti, dove recita accanto a Johnny Dorelli. Nel 2001 arriva il debutto sul grande schermo.

L’attrice ottiene infatti una piccola parte nel film Mari del sud, una produzione importante dove si fa le ossa a fianco di attori come Diego Abatantuono e Victoria Abril. Nei primi anni Duemila continua prevalentemente a lavorare a teatro esibendosi in spettacoli come La coscienza di Zeno, dove collabora con Massimo Dapporto. È del 2005 il primo approdo in tv, nella miniserie Padri e figli.

Nel 2008 ha una parte in Il nostro messia, per la regia di Claudio Serughetti e nel 2009 è diretta da Marco Bellocchio in Vincere. Il nuovo decennio si apre con diverse apparizioni in serie poliziesche per la tv come Donna detective, R.I.S. Roma 2 – Delitti imperfetti e Distretto di Polizia. Sempre in quello stesso periodo Vanessa Scalera è presente a teatro con A porte chiuse, Il gabbiano e Tre sorelle.

Vanessa Scalera, dal teatro al cinema fino alla consacrazione televisiva

Al cinema l’attrice recita in film come Bella addormentata, Prima di andar via e Mia madre. In Lea (2015) Marco Bellocchio le affidata la parte della vittima della ‘ndrangheta a Lea Garofalo. Seguono altri due progetti per il cinema (Nome di donna, al fianco di Cristiana Capotondi, e I ladri di giorni, dramma con Riccardo Scamarcio). Il grande successo di pubblico arriva nel 2019 con la serie tv Imma Tataranni – Sostituto procuratore che le vale il Premio Flaiano come migliore interpretazione femminile.

Il 2021 è l’anno della vittoria del Nastro d’argento per l’interpretazione in L’Arminuta di Giuseppe Bonito. L’anno successivo la troviamo a recitare nel film tratto dalla commedia di Eduardo De Filippo, Filumena Marturano. Prende parte anche a Napoli milionaria!, andato in onda su Rai 1. Nel 2024 è Cosima Serrano nella serie Disney Qui non è Hollywood e quello stesso anno recita in Diamanti di Ferzan Özpetek. Gli ultimi progetti sono quelli della madre del protagonista nella serie Netflix Storia della mia famiglia e della partecipazione al videoclip del nuovo singolo di Checco Zalone, L’ultimo giorno di patriarcato.

Via privata di Vanessa Scalera

Vanessa Scalera vive a Roma, dove si è trasferita nel 1996 con i genitori. Come diversi altri personaggi del cinema e dello spettacolo ha scelto come residenza il quartiere di Monteverde vecchio. La più importante relazione sentimentale di Vanessa Scalere è quella col collega Filippo Gili, attore e regista di teatro classe 1966, formatosi alla celebre “Silvio D’Amico” di Roma.

I due non sono sposati e non hanno figli. Sulla propria vita privata l’attrice mantiene uno stretto riserbo. Sul suo profilo Instagram si possono trovare diversi scatti dei progetti a cui prende parte. Praticamente assenti cenni sulla sua sfera personale.