Vasco Live Roma Circo Massimo: trailer del film concerto evento speciale al cinema dal 14 al 16 novembre

Dopo il tour dei record e in attesa delle date del Vasco Live Tour 2023, arriva in anteprima #soloalcinema con Adler Entertainment per tre giornate esclusive Vasco Live Roma Circo Massimo, il film concerto per la regia di Pepsy Romanoff girato durante le due notti di live al Circo Massimo. Il film sarà un modo per ripercorrere le due notti in cui il popolo dei 140.000 ha scatenato l’inferno, e per far vivere a chi c’era e a chi non c’era i momenti salienti dell’incredibile festa.

Vasco Live Roma Circo Massimo – La tappa nei cinema

A chiusura di una anno decisamente ricco di emozioni, e in attesa delle date 2023, “Vasco Live Roma Circo Massimo” esce in anteprima solo al cinema, per tre giornate esclusive (14, 15 e 16 novembre) e per la gioia di chi c’era e di chi non c’era, il concerto da vedere al cinema è un modo ormai consolidato per rivivere una serata indimenticabile con gli amici. Il film del concerto romano è stato girato in diretta da Pepsy Romanoff, complici 140.000 fan che hanno scatenato l’inferno nell’arena dei gladiatori. per due notti di inizio estate di festa a oltranza.

Prodotto da Universal Music Italy con Adler Entertainment e Ela Film in collaborazione con Giamaica, i biglietti di “Vasco Live Roma Circo Massimo” sono disponibili e acquistabili sui normali canali. Il film uscirà anche in Blu-ray e dvd, già reperibile in pre-order sul sito di Universal Music.

Vasco Live Roma Circo Massimo – Il trailer ufficiale

Il Vasco Live Tour 2023 – l’annuncio

R COME ROSSI – ROCK – RECORD.

Dopo aver conquistato il primo posto del podio pe ril maggio numero di spetttaori conseguito ai suoiconcerti quest’anno, è bastato solo un suo post: …se non ci sarà fine del mondo… di sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi, per scatenare una spasmodica richiesta delle date del VASCO LIVE TOUR 2023.

Dopo due anni e più a emozioni zero causa COVID, Vasco Rossi ha inaugirato la stgione dei grandi eventi 2022 (“Sono Un Apripista Convinto”) con il tour ribattezzato “Della Nascita e dei Record” che ha infiammato 701.000 cuori nel giro di 11 date con punte massime a:

A Trento – Partenza col botto, la prima della prima, il 20 maggio alla Trentino Music Arena, una scommessa, la carica dei 120000

A Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari con i suoi 86.000 fan in delirio

A Roma – Circo Massimo con 140.000 che per due notti hanno scatenato l’inferno

Produzione: Except

Regia: Pepsy Romanoff & Dario Garegnani

Executive producer: Maurizio Vassallo

Editing: Davide Olivastri

Producer: Enrico De Matteis – Simona Santandrea

Art direction: Chunk Studio

Vasco Live Roma Circo Massimo in DVD e Blu-ray

VASCO LIVE – Roma Circo Massimo (2CD + 2DVD + Blu-ray)

Data di uscita: 25 novembre 2022

Lo special box che celebra il tour dei record di Vasco, che ha infiammato i cuori di oltre 700.000 spettatori, con un film concerto registrato durante la doppia data di giugno 2022 al Circo Massimo di Roma.

Questo box completo ed esclusivo in edizione limitata contiene:

2 CD live del concerto di Roma

2 DVD del film concerto di Roma

Blu-ray del film concerto di Roma

Booklet con le foto dell’evento

I DVD e il Blu-ray sono stati realizzati da master video in alta definizione e dispongono delle migliori tecnologie per il mantenimento della massima qualità audio: stereo pcm e 5.1 dts per i DVD e 5.1 non compresso per il Blu-ray oltre alle tracce stereo pcm e dts 5.1.

Tracklist CD:

1. Intro VASCO LIVE 2022

2. XI Comandamento

3. L’Uomo Più Semplice

4. Ti Prendo E Ti Porto Via

5. Se Ti Potessi Dire

6. Senza Parole

7. Amore Aiuto

8. Muoviti

9. La Pioggia Alla Domenica

10. Un Senso

11. L’Amore L’Amore

12. Tu Ce L’Hai Con Me

13. C’È Chi Dice No

14. Gli Spari Sopra

15. …Stupendo

16. Siamo Soli

17. Una Canzone D’Amore Buttata Via

18. Ti Taglio La Gola

19. Rewind

20. Delusa (DVD/Blu-ray bonus track)

21. Eh…Già

22. Siamo Qui

23. Sballi Ravvicinati Del 3° Tipo

24. Toffee

25. Sally

26. Vita Spericolata

27. Canzone

28. Albachiara

Prodotto in esclusiva per lo shop online Universal Music Italia.

Vasco Live Roma Circo Massimo – Il poster ufficiale

Foto e Poster: Pepsy Romanoff e Roberto Villani