TÁR: trailer italiano e anticipazioni del film con Cate Blanchett in Concorso a Venezia 79

Festival di Venezia Venezia 79: programma completo e film in concorso

Dopo la tappa a Venezia 79, in concorso nella Selezione Ufficiale della Mostra, nel 2023 arriverà nei cinema italiani con Universal Pictures il dramma TÁR, l’ultimo lungometraggio del regista Todd Field che torna dietro la macchina da presa a 6 anni da Little Children. Field dirige la due volte premio Oscar Cate Blanchett nei panni di una talentuosa e leggendaria direttrice d’orchestra, pioniera nell’affermarsi alla guida di una storica filarmonica.

Trama e cast

La trama ufficiale: TÁR, ambientato nel mondo internazionale della musica classica, è incentrato su Lydia Tár (Cate Blanchett), considerata una delle più grandi compositrici/direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere un’importante orchestra tedesca.

Il cast comprende anche Mark Strong, Nina Hoss, Noémie Merlant, Sophie Kauer, Julian Glover, Allan Corduner, Sylvia Flote, Sydney Lemmon, Vincent Riotta, Sam Douglas, Allan Corduner, Lucie Pohl, Vivian Full, Murali Perumal, Amanda Blake, Lee R. Sellars, Ed White, Christoph Tomanek, Kenneth Won, Lydia Schamschula, Jessica Hansen, André Röhner, Frank Röth e Diana Birenyte.

TÁR – trailer e video

Curiosità

L’attore e regista Todd Field è al suo quarto lungometraggio nell’arco di 21 anni con tre candidature all’Oscar, due ricevute per il suo dramma d’esordio In the Bedroom del 2001 (Miglior film e Miglior sceneggiatura non originale) e una per la Migliore sceneggiatura non originale di “Little Children”.

I crediti di attore del regista Todd Field includono ruoli in Radio Days (1986) di Woody Allen, Ruby in paradiso (1993) con Ashley Judd, l’Eyes Wide Shut (1999) di Stanley Kubrick e il thriller sovrannaturale Haunting – Presenze (1999) con Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones e Owen Wilson.

Il personaggio di Tár è di fantasia, ma sembra essere ispirata da Eva Brunelli, che fu la prima donna a dirigere alla Filarmonica di Berlino nel 1923.

Dopo la tappa al Festival di Venezia 2022 (In concorso Leone d’oro al miglior film e in concorso per il Queer Lion) il film sarà proiettato al New York Film Festival.

Il film presenta due attori che erano stati precedentemente scelti come cattivi nel franchise di Indiana Jones. Cate Blanchett ha interpretato la Col. Irina Spalko in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008) e Julian Glover ha interpretato Walter Donovan in Indiana Jones e l’ultima crociata (1989).

Il film è prodotto dal regista Todd Field con Scott Lambert, Sebastian Fahr-Brix, Alexandra Milchan e Martin Salgo. Cate Blanchett e Nigel Wooll sono i produttori esecutivi.

Note di regia

Il copione è stato scritto per un’artista: Cate Blanchett. Se avesse rifiutato, il film non avrebbe mai visto la luce. I cinefili, gli appassionati e il pubblico in generale non ne saranno sorpresi. Dopotutto, Blanchett è una maestra assoluta. Mentre giravamo il film, l’abilità sovrumana e la verosimiglianza di Cate sono stati qualcosa di veramente sbalorditivo da vedere. Ha avuto un effetto positivo su di tutti. Il privilegio di collaborare con un’artista di questo calibro è qualcosa di impossibile da descrivere adeguatamente. Sotto ogni punto di vista, questo è il film di Cate. [Todd Field]

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono della compositrice islandese Hildur Guðnadóttir, premio Oscar, Golden Globe e BAFTA per la colonna sonora di Joker. Altri crediti di Guðnadóttir includono The Oath – Il giuramento, Soldado, Maria Maddalena e la miniserie tv Chernobyl.

Foto e poster