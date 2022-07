The Hanging Sun – Sole di mezzanotte è un film diretto da Francesco Carrozzini, tratto dal romanzo Sole di mezzanotte di Jo Nesbø.

La pellicola sarà il Film di Chiusura, presentata Fuori Concorso, della 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre 2022.

Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 12 settembre 2022 e, prossimamente, sarà disponibile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming su NOW.

The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte: cast

Nel cast del film troviamo Alessandro Borghi, Jessica Brown Findlay, Sam Spruell, Frederick Schmidt, Raphael Vicas, Peter Mullan e Charles Dance.

Il film è un thriller noir ambientato in Norvegia, scritto da Stefano Bises, con la fotografia firmata da Nicolaj Bruel. Il film, targato Sky Original, è una co-produzione italo-britannica, prodotta da Cattleya, Groenlandia e Sky.

The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte: trama

Il protagonista del film è John, interpretato da Alessandro Borghi, che è in fuga e trova riparo nella foresta vicina ad un villaggio isolato dell’estremo nord, dove la religione domina, il sole non tramonta mai e le persone sembrano appartenere ad un’epoca diversa. John incontra Lea, interpretata da Jessica Brown Findlay, una donna che affronta le tante difficoltà con grande forza, e suo figlio Caleb, un bambino curioso e dell’animo puro. Mentre il sole di mezzanotte, che dà il titolo al libro e al film, confonde realtà e immaginazione, John deve fare i conti con il tragico passato che lo tormenta.

The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte: foto

The Hanging Sun - Sole di Mezzanotte (Gallery) Guarda le altre 4 fotografie →

Francesco Carrozzini: note biografiche

Francesco Carrozzini è un fotografo e regista italiano, figlio della giornalista e direttrice di Vogue Italia, Franca Sozzani.

Come fotografo, le sue immagini sono state pubblicate sulle copertine e sulle pagine di Vanity Fair, The New Yorker, New York Magazine, W, Rolling Stone, L’Uomo Vogue, Vogue Italia e Pop.

Nella sua filmografia, troviamo il documentario Franca: Chaos and Creation, dedicato a sua madre, l’art film Don’t Blink!, il cortometraggio 1937, diretto con Giacomo Gatti, una serie di interviste dal titolo The New York Times Screentests, il cortometraggio documentario Wierszalin e il virtual reality film, X-Ray Fashion.

Ha diretto molti video musicali, lavorando con artisti come Jay-Z, Marilyn Manson, Sia, Nicki Minaj, Lana Del Rey, Damian Marley, Lenny Kravitz, ASAP Rocky e Beyoncé.

Ha diretto anche spot come un promo per MTV e spot pubblicitari per Apple Music, Fiat 500, Tommy Hilfiger e Ray Ban.