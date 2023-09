Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80, dal 14 dicembre arriverà nei cinema d’Italia con Vision Distribution Adagio, il nuovo film di Stefano Sollima (Suburra), con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Toni Servillo, terzo capitolo della trilogia di Sollima sulla Roma criminale dopo ACAB (2012) e Suburra (2015).

Adagio – Trama e cast

La trama ufficiale: Manuel, un ragazzo di sedici anni, cerca di godersi la vita come può, mentre si prende cura dell’anziano padre. Vittima di un ricatto, va a una festa per scattare alcune foto a un misterioso individuo ma, sentendosi raggirato, decide di scappare. Si ritrova così inseguito dai ricattatori che si rivelano essere estremamente pericolosi e determinati a eliminare quello che ritengono uno scomodo testimone. Manuel capisce di essere invischiato in qualcosa che è più grande dilui e sarà costretto a chiedere protezione a due ex-criminali, vecchie conoscenze del padre.

Il cast di “Adagio” include Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Toni Servillo, Adriano Giannini, Lorenzo Adorni, Francesco Di Leva, Marzio El Moety, Emilio Franchini e Silvia Salvatori.

Adagio – Trailer e video

Video “red carpet” da Venezia 80 pubblicato il 3 settembre 2023

Curiosità sul film

Stefano Sollima dirige “Adagio” da una sua sceneggiatura scritta con Stefano Bises.

Il cast tecnico: Fotografia di Paolo Carnera / Montaggio di Matthew Newman (in collaborazione con Silvia De Rose) / Scenografia di Paki Meduri / Costumi di Mariano Tufano / Suono di Maricetta Lombardo / Effetti visivi di Stefano Leoni (Effetti Digitali Italiani)

Le musiche originali del film sono della band torinese dei Subsonica.

Il film è una produzione The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle, Vision Distribution (Massimiliano Orfei), Società del gruppo Sky e AlterEgo (Ludovico Purgatori).

Note di regia

Dopo le esperienze all’estero, finalmente sono tornato a raccontare la mia città. Roma è cambiata e anch’io. L’ho osservata con occhi diversi percorrendo le sue strade con un altro passo. Un adagio. Questo è il racconto del declino inesorabile, struggente, di tre vecchie leggende della Roma criminale alla ricerca di una redenzione impossibile in un mondo ancora più cinico, caotico e feroce di quello che avevano governato negli anni d’oro. Un mondo che schiaccia relazioni familiari, amichevoli e fraterne senza lasciare altri legami tra gli uomini al di fuori del denaro. Una città governata dal caos, dalla corruzione, dal cinismo e asfissiata dal caldo torrido, devastata dagli incendi e dal buio dei blackout… Ma c’è uno spiraglio di luce. La nuova generazione. [Stefano Sollima]

Stefano Sollima – Note biografiche

È nato a Roma nel 1966. Inizia la sua carriera come cameraman realizzando, per la CNN, NBC, CBS, e altri network televisivi stranieri, numerosi reportage da zone di guerra (Libia, Algeria, Romania, Israele, Guerra del Golfo, ex-Jugoslavia) Grazie (16 mm/b.n./ 9′), suo cortometraggio d’esordio, vince, nel 1992, il 3° premio al Festival Cinema Giovani di Torino, in concorso nella sezione “Spazio Italia”.

Seguono Sotto le unghie (16mm/col/4′) – in concorso al Festival di Cannes nella sezione “Semaine Internationale de la Critique Francaise” (1993) e Zippo (35mm/Bn/10′) presentato in concorso alla 60esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, e al festival di Sitges Sezion Fantastic (2003).

Stefano Sollima, già dal 1998, inizia a lavorare per la televisione e , tra gli altri, firma la Regia di numerosi episodi de La squadra e Crimini, serie televisive molto amate e seguite dal pubblico. Il meritato e riconosciuto successo arriva nel 2008, quando dirige per Cattleya e SkyCinema Romanzo criminale, La serie.

L’esordio cinematografico è nel 2012 con ACAB – All Cops are Bastards, accolto molto bene da pubblico e critica. Stefano Sollima, tra il 2012 e il 2013, è ideatore e regista di Gomorra, La serie, prodotta da Sky Italia, Cattleya e Fandango. È un successo televisivo grandioso e non solo in Italia: la serie viene venduta in più di 143 paesi.

Suburra è il suo secondo lungometraggio. Prodotto da Cattleya con Rai Cinema e interpretato, tra gli altri, da Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola e Alessandro Borghi. Una fotografia amara della Roma di oggi: feroce, corrotta e dove potere politico, religioso e criminale si intrecciano, si scontrano, si tradiscono. Persone innocenti nel baratro e criminali signori e padroni… e sullo sfondo Roma che si rivela ancora “città unica al mondo”.

Nel 2016 inizia le riprese della trasposizione televisiva di ZeroZeroZero, altro romanzo di Roberto Saviano. Nello stesso anno è annunciato lo sbarco a Hollywood di Sollima per dirigere Soldado, interpretato da Benicio del Toro e Josh Brolin e sequel del film Sicario di Denis Villeneuve, distribuito nelle sale nell’autunno del 2018. Sempre negli Stati Uniti dirige Senza rimorso, con protagonista Michael B. Jordan, trasposizione dell’omonimo romanzo di Tom Clancy, scritto da Taylor Sheridan, con cui aveva già collaborato per Soldado, distribuito nel febbraio del 2021.

Adagio – Foto e poster