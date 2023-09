Venezia 80: La colonna sonora di “Io Capitano” vince il Soundtrack Star Award 2023

La colonna sonora originale, firmata da Andrea Farri ed edita da Sony Music Publishing, di “Io Capitano”, il nuovo film di Matteo Garrone in Concorso a Venezia 80 e al cinema dal 7 settembre, vince il “Soundtrack Star Award 2023” per la composizione della Miglior Colonna Sonora tra i film della selezione ufficiale all’80. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

A decretare il vincitore del Soundtrack Stars Award 2023, la giuria composta da Laura Delli Colli (Presidente SNGCI) e dai giornalisti Fulvia Caprara (La Stampa), Carola Carulli (Tg2), Giuseppe Fantasia (Il Foglio), Alessandra Magliaro (Ansa), Miriam Mauti (GR Rai), Flavio Natalia (Ciak), Antonella Nesi (Adnkronos), Marina Sanna (Rivista del Cinematografo, Cinematografo.it), Paolo Sommaruga (Tg1), Stefania Ulivi (Corriere della Sera) e Alessandra Vitali (La Repubblica).

Questa la motivazione del premio: “Un viaggio che accende il film di emozioni e sentimento accompagnando il ‘colore’ di un racconto che attraversa le sonorità etniche delle percussioni senegalesi come le note struggenti che evocano i ricordi della terra lontana. Una ricerca musicale che recupera la tradizione ma dà al sogno e all’avventura dei due giovani protagonisti anche il ritmo del rap”.

Dopo aver composto la colonna sonora per il cortometraggio “Le Château du Tarot” (2021 – prodotto da DIOR), Andrea Farri torna a lavorare con Matteo Garrone firmando, per la prima volta per un suo film, la colonna sonora originale di “Io capitano”.

La colonna sonora di “Io capitano” contiene anche quattro canzoni inedite cantate in lingua senegalese da Seydou Sarr e Moustapha Fall, i due protagonisti della pellicola di Garrone, tra cui “BABY” che ha anticipato l’uscita della colonna sonora.

1. Io Capitano – Andrea Farri feat. Seydou Sarr

2. Baby – Andrea Farri feat. Seydou Sarr & Moustapha Fall

3. Albala – Samba Touré

4. Touki – Andrea Farri feat. Seydou Sarr, Moustapha Fall & Badarà Seck

5. Le Marabout –

6. Bay Boyo – Andrea Farri feat. Seydou Sarr

7. Dans le Désert des Âmes

8. À la Poursuite de la Lune

9. Le Grand Voyage

10. Timtar

11. Tamikrest

12. La Mer n’a pas d’Arbres

13. Senegal – Andrea Farri feat. Seydou Sarr & Moustapha Fall

La colonna sonora originale di “Io Capitano”, è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download (https://fanlink.to/IoCapitano).

Nato a Roma nel febbraio 1982, Andrea Farri è un compositore. A 17 anni inizia a comporre e suonare per teatro e danza. Nel 2005 scrive la colonna sonora per due cortometraggi muti di Jean Vigo, “Taris” e “A propos de Nice”. A 25 anni firma la sua prima colonna sonora per il film “Un gioco da ragazze” di Matteo Rovere. Tra i suoi maestri ci sono Andrea Alberti e Richard Trythall. Nel 2015 vince il Globo d’Oro come miglior colonna sonora per il film “Latin Lover” di Cristina Comencini. Nel 2017 ottiene due nomination ai David di Donatello, per la Miglior Colonna Sonora e per la Miglior Canzone Originale, per il film “Veloce come il vento”. Nel 2019 è nominato ai Nastri d’Argento ed ai David di Donatello per la Miglior Colonna Sonora per il film “Il Primo Re”. Nel 2021 firma la colonna sonora per il cortometraggio “Le Château du Tarot” di Matteo Garrone, prodotto da DIOR. Nello stesso anno riceve la nomination ai Nastri d’Argento per la Miglior Colonna Sonora per il film “Non mi uccidere”. Nel 2022 viene nominato ai David di Donatello ed ai Nastri d’Argento per la Miglior Canzone Originale per il film “Marilyn ha gli occhi neri” con il brano “Nei tuoi occhi” interpretato da Francesca Michielin. Collabora alla scrittura dei singoli “Non mi uccidere” di Chadia Rodriguez, “Hello Darkness” di Orties, “Perdiamoci” di Chiara Civello e “Mille stelle” di Nada.