Venezia 81: Letizia Toni, Marco D’Amore e Ferzan Ozpetek tra i vincitori del Premio Kinéo

Annunciati i vincitori della 22° edizione del Premio Kinéo, storico evento collaterale di Venezia 81, ideato e diretto da Rosetta Sannelli (presidente dell’Associazione Culturale Kinéo).

Il premio per la miglior commedia è andato a Santocielo di Francesco Amato interpretato dal duo comico Ficarra e Picone.

Il Premio Kinéo & Martha De Laurentiis con ITTV International Forum di Los Angeles è andato al produttore Andrea Scrosati, Group COO di Fremantle, in questo momento impegnato su numerosi progetti tra cui la nuova serie tv Sandokan con Can Yaman.

Per il cinema, mattatore di questa edizione è il film Netflix Sei nell’anima, biopic sulla rock star Gianna Nannini, che si aggiudica tre premi: Cinzia TH Torrini è la miglior regista, Letizia Toni la miglior attrice protagonista, mentre Noemi Brando ottiene il riconoscimento come Giovane Rivelazione.

Venendo agli altri premi, quello come miglior attore protagonista va ad Alessandro Tedeschi per il film Dieci minuti di Maria Sole Tognazzi e Alice Arcuri si aggiudica quello come miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Holiday di Edoardo Gabbriellini.

La chimera di Alice Rohrwacher è premiata per il miglior Film italiano drammatico, Gloria di Margherita Vicario è la miglior Opera prima, mentre il premio Oscar Oppenheimer di Christopher Nolan trionfa tra i Film Internazionali. Nella categoria Miglior Film Streaming si impongono due prodotti Netflix Ultima chiamata per Istanbul (Istanbul Için Son Çagri) di Gonenc Uyanik (Miglior Film Streaming Internazionale) e Nuovo Olimpo di Ferzan Ozpetek (Miglior film Streaming italiano).

Tra i premiati anche Marco D’Amore per il suo Caracas, come miglior attore Co-protagonista e miglior sceneggiatura.

Per il mondo della serialità, il premio per il miglior attore internazionale viene assegnato a İbrahim Çelikkol, star turca del piccolo e del grande schermo, amato protagonista della serie Netflix Ambizione, di Terra amara e di My Home my Destiny con Demet Ozdemir che, acclamatissima, aveva ricevuto lo stesso premio nella passata edizione.

Il miglior attore è invece il giovane talento Mattia Carrano, protagonista di Prisma (Prime Video), nella quale interpreta contemporaneamente due gemelli. Il riconoscimento come miglior attrice va a Giusy Buscemi per Vanina – Un vicequestore a Catania. Tra le serie italiane viene premiata Skam Italia 6 diretta Tiziano Russo e scritta da Ludovico Bessegato (Netflix), mentre La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan prevale tra quelle internazionali.

Infine, Kinéo attribuisce al regista americano Adam Mackie il premio Revelation Award. L’autore, che fonde l’arte dell’animazione 3D con l’emozione del film live-action, viene premiato per il suo ultimo lavoro, il cortometraggio End of Story, magistrale miscela di tensione psicologica e profondità narrativa.

Sostenuto dalla DGCA del MIC, l’evento sarà condotto dall’attrice Francesca Valtorta. Fedelissima del Premio, la stilista toscana Eleonora Lastrucci, capace di dare bellezza all’evento e rendere perfetti tutti i Red Carpet con i suoi outfit di Haute Couture.

Il Premio Kinéo & Global Campus for Human Rights, informa Rosetta Sannelli, per l’impossibilità del talent ad essere presente alla premiazione a Venezia, si farà quest’anno in occasione di un altro evento importante. La data e il luogo verranno comunicati nei prossimi mesi.

Come da tradizione, il Premio collabora anche quest’anno con il Sindacato Critici cinematografici (SNCCI), con l’ITTV International Forum di Los Angeles e con ANEC, riconoscendo nelle sale cinematografiche, il luogo dove si può godere appieno l’esperienza della magia del cinema.

IBRAHIM ÇELLIKOL

Miglior attore internazionale serie

LETIZIA TONI

Miglior attrice protagonista

MARCO D’AMORE

Miglior attore co-protagonista e Miglior Sceneggiatura

ALESSANDRO TEDESCHI

Miglior attore protagonista

ALICE ARCURI

Miglior attrice non protagonista

CINZIA TH TORRINI

Miglior Regista

GIUSY BUSCEMI

Miglior attrice serie

MATTIA CARRANO

Miglior attore serie

ANDREA SCROSATI

Premio Kinéo & Martha De Laurentiis

NOEMI BRANDO

Giovane Rivelazione

ADAM MACKIE

Revelation Award

LA CHIMERA di ALICE ROHRWACHER

Miglior film italiano drammatico

GLORIA di MARGHERITA VICARIO

Miglior Opera Prima

OPPENHEIMER di CHRISTOPHER NOLAN

Miglior Film Internazionale

ULTIMA CHIAMATA PER ISTANBUL di GONENC UYANIK

NUOVO OLIMPO di FERZAN OZPETEK

Miglior Film Streaming

SKAM ITALIA 6 di Tiziano Russo

Miglior Serie Italiana

LA CADUTA DELLA CASA DEGLI USHER di MIKE FLANAGAN

Miglior Serie Internazionale