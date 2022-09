Vengeance: trailer italiano e anticipazioni della dark comedy con Ashton Kutcher

Dall’8 settembre nei cinema italiani con Universal Pictures Vengeance, dark comedy che segna il debutto alla regia dell’attore B.J. Novak, noto per ruoli nella serie tv The Office e il Bastardi senza gloria di Tarantino. Il film racconta di un giornalista e podcaster che viaggia fino in Texas per indagare sulla morte di una ragazza.

“Vengeance”, il debutto alla regia dello sceneggiatore e attore B.J. Novak (“The Office”), è un thriller dark e comico su Ben Manalowitz, un giornalista e podcaster che viaggia da New York City al Texas occidentale per indagare sulla morte di una ragazza con cui era in contatto.

Il cast di “Vengeance” include anche Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, Dove Cameron, Issa Rae, Isabella Amara, J. Smith-Cameron, Lio Tipton, Eli Bickel, John Mayer, Louanne Stephens, Zach Villa, Clint Obenchain, Ryan Hammond, Ben Whitehair e Grayson Berry.

“Vengeance” è scritto e diretto dall’attore B.J. Novak, al suo debutto alla regia di un lungometraggio; Novak in precedenza ha anche diretto episodi per la tv di “The Office”, “The Mindy Project” e “The Premise”.

Il film è prodotto da Jason Blum di Blumhouse Productions, Greg Gilreath e Adam Hendricks.

Il film è stato presentato in anteprima al Tribeca Film Festival 2022.

In un episodio del podcast “Office Ladies”, B.J. Novak ha detto di aver avuto l’idea per il film per la prima volta quando ha visto un poster per un altro film intitolato Vengeance ad un festival cinematografico. Ha detto di essere stato colpito dall’immagine potenziale della sua faccia su un poster con quel titolo, credendo che il pubblico sarebbe rimasto sorpreso, dal momento che non è il tipo di lavoro per cui è noto.

La scena in cui Kansas City mostra a Ben il suo schermo del telefonino rotto e dice che lo tiene così perché le ricorda come si sente rispecchia una scena simile in “L’appartamento” in cui il personaggio di Shirley MacLaine ha uno specchio rotto nel suo appartamento e spiega a Il personaggio di Jack Lemmon che lei non lo sistema perché le ricorda come si sente.

Le musiche originali di “Vengeance” sono del compositore Finneas O’Connell (The Fallout), premio Oscar con Billie Eilish per la migliore canzone originale (“No Time To Die”). O’Connell è alla sua seconda colonna sonora dopo aver musicato il dramma The Fallout (2021).

La colonna sonora di "Vengeance" include i brani: "Red Solo Cup" di Toby Keith, "Been High" di Amber Ryann, "Big Boss" di FEMME, "Feelin' It" di Sincerely Collins, "Jerk It" di Thunderheist, "One In A Million" di Alus, "Come & Seek" di Lia, "That's Why We Ride" di Casey Donahew, "I Finished My Shift At Claire's" (Jesse Novak & B.J. Novak), "Deep In The Heart Of Texas", "Cumbia Del Sur", "Friends" e "Gnossienne No. 1" di APM Studio Musicians, "True Love Will Find You In The End" (Daniel Johnston), "Still Drivin'" di Paul Cauthen, "Someday You'll Call My Name" di Sunny Sweeney, "Zebulon" di Guano Padano, "That Thang" (Brian McComas), "El Corrido" di Gabriel Candiani, "Bottle It Up" di Cody Johnson, "Car Crash" (Nikolas Joseph Ammar & Mike Reed), "Got An Evil Eye" (Nineoneone, Michael Dennis Smith & Tony Lee Stafford Jr.), "Raise Your Solo Cup" (Aaron Benward, Derek B. Wyatt, Travis Howard, Brian McComas), "Abilene" (Lester L. Brown, Bob Gibson, John D. Loudermilk), "American" di Lana Del Rey, "Act Like Strangers" (Travis Howard, Aron Leigh), "When I Get Signal" (Jesse Novak).

1. Vengeance 3:19

2. Your Girlfriend’s Dead 2:46

3. Five Hours from Abilene 1:10

4. A Song in Our Hearts 0:42

5. I Have a Story 4:20

6. Once People On Reddit Find Out 1:45

7. I Guess We Have a Guest Room Now 2:01

8. A New Yorker Minute 0:38

9. Welcome to Texas 0:39

10. Some Local Color 0:54

11. The Factory Floor 1:22

12. Listen to the Silence 0:53

13. Dead White Girl 2:30

14. Sancholo 3:21

15. What If She Was 3:49

16. Guess Again 0:31

17. Not Even Our Jurisdiction 6:26

18. Just Saying Goodnight 1:20

19. Crazy For Not Caring So Much Yet 1:18

20. Frito Pie 1:11

21. An Ambiguous Ending 1:28

22. Ghosts Aren’t Real 3:17

23. Our Secret Code 1:14

24. Everybody Goes and Nobody Was There 1:44

25. I Have the Real Story 1:28

26. Chekhov’s Gun 6:45

27. Abby 0:49

28. No Regrets 3:18

La colonna sonora di “Vengeance” è disponibile su Amazon.

