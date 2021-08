Sony ha recentemente pubblicato un nuovo trailer italiano del film Venom 2 aka Venom – La furia di Carnage. Oltre a Tom Hardy di nuovo come Eddie Brock / Venom e Woody Harrelson come Cletus Kasady / Carnage, il sequel vede anche il ritorno di Michelle Williams nei panni dell’ex fidanzata di Eddie, Anne Weying, e Reid Scott, nei panni del nuovo partner di Anne, Dan Lewis.

Andy Serkis è alla regia di “Venom” 2 dopo che Ruben Fleischer, che ha diretto il primo film, ha passato la mano per impegni pregressi. Anche la co-sceneggiatrice di Venom, Kelly Marcel, è tornata per scrivere la sceneggiatura, basata su una storia che scritta dallo stesso Hardy.

Nel trailer scopriamo come il Cletus Kasady di Woody Harrelson è stato infettato e come il suo simbionte si è adattato alla personalità di un serial-killer generando Carnage, che come esplicita il nome è particolarmente incline alla carneficina. In attesa del film in uscita a settembre, a seguire abbiamo una breve storia sulle origini di Cletus Kasady, alcuni fumetti da leggere prima di guardare “Venom 2” e in coda al post una serie di video e foto dal set che mostrano Woody Harrelson sul set mentre filma “Venom – La furia di Carnage”.

La storia di Cletus Kasady / Carnage nei fumetti

Carnage ha origine come serial killer noto come Cletus Kasady e muta dopo essersi unito alla progenie del simbionte alieno chiamato Venom durante un’evasione dalla prigione. Il simbionte ha amplificato la natura psicotica di Kasady rendendolo ancora più instabile mentalmente e quindi ancora più pericoloso. A differenza di Venom, Carnage percepisce se stesso come un’entità singola, per questo si riferisce a se stesso come “Io” invece di “Noi”, poiché il simbionte è diventato parte del flusso sanguigno di Kasady. L’infanzia di Kasady ha visto il padre uccidere sua madre dopo che quest’ultima aveva cercato di uccidere Cletus. Kasady in seguito ha testimoniato in tribunale contro il padre, mentendo sulla madre e finendo per farlo condannare alla sedia elettrica. Il rapporto di Kasady con sua madre è ambivalente, una sorta di odio/amore, ma per il resto della famiglia Kasady prova solo disprezzo, quando era un ragazzino ha ucciso sua nonna spingendola giù per una rampa di scale. Poiché il simbionte alieno si adatta alla personalità dell’ospite, il simbionte Carnage è influenzato dalla mente folle di Kasady e dalla brama di distruzione. Kasady è stato separato a più riprese dal simbionte e quando Venom in seguito decise di assorbire il simbionte Carnage “per sempre”, Kasady non rinunciò ad interpretare Carnage e verniciatosi di rosso proseguì la sua follia omicida (anche se come un semplice umano). Cletus però rimase orfano di Carnage per un breve periodo poiché trovò per coincidenza una replica esatta del simbionte nella Zona Negativa. Kasady, senza il simbionte, invecchiò rapidamente e il suo corpo si deteriorò altrettanto rapidamente. In questo stato Kasady stava lentamente spegnendosi e ritrovò simbionte giusto in tempo per salvargli la vita, rigenerando la sua salute. Quando il simbionte lo abbandonò ancora una volta, questa volta per unirsi al Silver Surfer (trasformandolo nel Carnage Cosmico), Kasady fu lasciato morire per una forma accelerata di cancro allo stomaco (apparentemente un effetto collaterale della simbiosi, sofferto anche da Eddie Brock, il Venom originale). Ad un certo punto Venom e Spider-Man dovettero allearsi per fermare Carnage. Durante questo periodo il simbionte era diventato parte del sangue di Kasady e non poteva abbandonare l’ospite. Di recente, Carnage è stato uno dei tanti supercriminali che ha cercato di evadere dal Raft, la super-prigione di massima sicurezza per criminali dotati di superpoteri situata vicino a Ryker’s Island, New York e gestita dallo S.H.I.E.L.D.. Ha cercato di uccidere una coppia di civili indifesi che erano lì per incontrare un altro detenuto chiamato Sentry. Che poi è intervenuto e ha fatto volare Carnage al di fuori dell’atmosfera terrestre, dove è stato fatto a pezzi. Kasady è stato presumibilmente ucciso e da allora non è stato più visto.

7 fumetti di Carnage da leggere

Il serial-killer Cletus Cortland Kasady è la più popolare delle incarnazioni del simbionte Carnage, il personaggio creato dallo scrittore David Michelinie e dall’artista Erik Larsen si è creato un ricco background nei fumetti dal suo debutto nell’albo The Amazing Spider-Man #344 (marzo 1991). Originariamente un serial-killer squilibrato, Kasady si è legato al simbionte condividendo una cella con l’ospite umano di Venom, Eddie Brock, per poi evadere di prigione usando le abilità sovrumane acquisite. Da allora, ha continuato a minacciare sia Venom che Spider-Man, dando vita anche a varie e improbabili alleanze tra i due allo scopo di sconfiggerlo. Kasady e Carnage sono una coppia perfetta, poiché entrambi hanno personalità sadiche e il simbionte aumenta le tendenze violente già esistenti in Kasady. A seguire vi proponiamo sette fumetti che rappresentano una sorta di summa del meglio disponibile su Carnage per quanto riguarda i fumetti.

1. Carnage Classic

La follia sadica del simbionte serial killer inizia qui. Come se Venom non fosse abbastanza letale, immagina cosa sarebbe successo se il suo “altro” simbionte si fosse unito ad un assassino psicopatico assassino? È qui che entra in gioco Cletus Kasady, mentre la progenie simbiotica di Venom lo trasforma in Carnage, il nemico più terribile di Spider-Man. Uccidendo per capriccio, Carnage è una dolorosa e contorta spina nel fianco di Peter Parker, Ben Reilly, Venom… e anche di Silver Surfer!

2. Maximum Carnage

Scontro tra simbionti – con Spidey nel mezzo. Carnage, la progenie di Venom, ha riunito un esercito di folli avversari criminali dell’Arrampicamuri per diffondere il suo messaggio di ostilità, caos e massacro all’ingrosso: Carrion, Demogoblin, Shriek e il doppelganger Spider-Man. Sopraffatto e stremato, Spidey deve reclutare la sua banda di super-esseri per combattere l’ondata crescente del male: Black Cat, Cloak & Dagger, Firestar, Captain America, Iron Fist, Deathlok e…Venom?! Il peggior nemico di Spider-Man diventa il suo inquieto alleato nella battaglia per fermare il puro male della folle furia di Carnage!

3. Absolute Carnage

Dopo aver messo sottosopra il mondo di Venom un anno fa, DONNY CATES e RYAN STEGMAN stanno per far passare di nuovo il Sinistro Simbionte attraverso l’inferno, solo che questa volta CARNAGE ha chiamato e tutti quelli che hanno mai indossato un simbionte e non sono morti sono finiti nel suo mirino! Ha bazzicato la periferia dell’Universo Marvel per mesi, ma finalmente Cletus Kasady è pronto a fare il suo grande ritorno a New York in una storia piena d’azione… e vuole dipingere la città di rosso! E non c’è NIENTE che qualcuno possa fare per fermarlo!

4. Venom vs. Carnage

Cosa c’è di peggio di un simbionte che produce caos? Due. Cosa c’è ancora di peggio? Tre. Esatto: la progenie di Venom, Carnage, sta per avere un bambino, una creatura di potere e appetiti indescrivibili. La domanda è, chi alleverà bambino? Veloci: qualcuno chiami Spider-Man! Black Cat è protagonista! Carnage tenta di uccidere suo figlio, ma Venom non permetterà la morte di suo nipote, quindi protegge Patrick Mulligan abbastanza a lungo da mantenere in vita il suo nuovo nipote Toxin.

5. Carnage: Black, White & Blood

La strage simbiotica continua, nella seconda puntata dello studio sull’ultraviolenza che sconvolge lo stomaco chiamato CARNAGE: BLACK, WHITE & BLOOD! Il team di DAREDEVIL Chip Zdarsky e Marco Checchetto prestano la loro brutale sensibilità ad una storia strabiliante che vede Carnage contro SPIDER-MAN come non l’hai mai visto prima! Al Ewing, che ha portato un livello quasi impensabile di orrore corporeo nel mondo di IMMORTAL HULK, presta i suoi terrificanti talenti ad un racconto – e se pensavi che la sua roba di HULK fosse dolorosa, non sei pronto per quello che ha fatto con Carnage! MA ASPETTA! Dato che voi lettori di Mighty Marveldom meritate il meglio, abbiamo portato a bordo i pesi massimi dei fumetti RAM V per una storia che vi farà accapponare la pelle! 6. Carnage, U.S.A. Non puoi tenere a bada un simbionte! Con il suo ospite, il serial killer Cletus Kasady, Carnage sta cercando di provocare del buon caos vecchio stile nella piccola città di Doverton, in Colorado. Ora, Captain America, Occhio di Falco, La Cosa, Wolverine e Spider-Man, con l’aiuto del Mercury Team per le operazioni speciali e del suo arsenale simbiotico; del Dr. Tanis Nieves alias Scorn e dell’unico e solo Venom, ora un agente del governo, deve fermare Carnage prima che un’intera città americana diventi schiava dei capricci di un pazzo!

7. Carnage (2015)

Il simbionte più disturbato di tutti è tornato e il risultato sarà una Carneficina! Cletus Kasady ha rinnovato la sua follia omicida e l’FBI sta seguendo le tracce dei cadaveri. Pensano di essere pronti: hanno l’ultima tecnologia sonora e un team specializzato che include l’eroe/astronauta militare John Jameson e un redento Eddie Brock! E quando inseguono Carnage in una miniera di carbone abbandonata, la trappola è pronta, ma è per lui o per loro? Mentre le pareti si chiudono, le cose si fanno complicate per Jameson e Brock non vede l’ora di liberare la sua mostruosa altra metà: Toxin! Uno scontro di simbionti è sul tavolo, ma chi vincerà? Nel frattempo, il culto del Darkhold ha i suoi piani per lo psicopatico preferito da tutti, e questo non può significare nulla di buono!

Carnage fa squadra con Joker

Un particolare fumetto “Spider-Man & Batman: Disordered Minds #1” riserva un’alleanza sorprendente, Cletus Kasady / Carnage si allea con il Joker, ma il loro connubio durerà poco. Le due menti più contorte dell’umanità si incontrano quando la psichiatra comportamentale Cassandra Briar tenta di usarli per testare un chip che ha sviluppato, e che presumibilmente sarebbe in grado di “lobotomizzare” i loro istinti omicidi. L’esperimento però è un fallimento, il simbionte Carnage neutralizza il chip di Kasady dopo che è stato impiantato, con Kasady che recita la parte al solo scopo di incontrare il Joker. Dopo che Carnage rimuove il chip del Joker, i due psicopatici fanno brevemente squadra prima che le loro diverse metodologie di omicidio causino uno scontro: Carnage preferisce i numeri e vedere la morte delle sue vittime da vicino nelle sue baldorie omicide mentre il Joker preferisce l’abilità artistica delle sue solite trappole e trucchi. Carnage respinge e deride i metodi del Joker mentre Joker vede Carnage come un dilettante “ammazzatutti”. Carnage risponde alle critiche di Joker tentando di uccidere Batman in un modo particolarmente teatrale. Joker non ha intenzione di cedere il suo avversario di sempre, così minaccia di far esplodere una bomba per distruggere Gotham, se stesso e Kasady che in predea al panico perde il controllo del simbionte e alla fine Batman avrà la meglio.

Foto e video dal set di Venom 2

New set photos! Woody Harrelson films "Venom 2" as Cletus Kasady! Check out all the latest photos: https://t.co/cVAOTve5sJ — JustJared.com (@JustJared) February 24, 2020

Fonte: Marvel