Veronica Gentili attrice: tutti i film in cui ha recitato la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi

Su Tv Sorrisi e Canzoni è apparsa la data di partenza ufficiale della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Una delle novità di quest’anno è alla testa del programma. Alla conduzione ci sarà infatti Veronica Gentili, la presentatrice nota per aver guidato programmi di approfondimento come Buoni o cattivi, Controcorrente e approdata, ultimamente, al timone de Le Iene (dalla stagione 2023-2024).

L’Isola dei Famosi partirà mercoledì 7 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Non tutti sanno però che la nuova conduttrice del reality show dei naufraghi ha anche recitato a teatro e partecipato a diversi film e serie tv, sia nelle vesti di attrice che in quelle di regista e sceneggiatrice. Un passato – mai veramente abbandonato, come dichiarato dalla diretta interessata durante un Maurizio Costanzo Show di qualche anno fa – che accompagna ancora ora la nuova padrona di casa dell’isola più seguita d’Italia.

Veronica Gentili, i film (e le serie) in cui ha recitato la nuova conduttrice de L’Isola dei Famosi

La passione per la recitazione di Veronica Gentili viene da lontano. Nel 2006 la giornalista e conduttrice romana (classe 1982) si è diplomata presso la celebre Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Il debutto, nella triplice veste di attrice, sceneggiatrice e regista ha luogo il 9 agosto di quello stesso, anno, con l’Otello di William Shakespeare (tradotto da Salvatore Quasimodo) al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti.

In quell’occasione Veronica Gentili ha recitato nell’impegnativo ruolo di Desdemona (nel ruolo del Moro di Venezia c’era invece Davide Lorino). Risale invece a qualche anno prima – al 1999, per la precisione – l’esordio come attrice al cinema, con la partecipazione al film Come te nessuno maidi Gabriele Muccino. Da segnalare anche la parte in Le ombre rosse, film drammatico del 2009 diretto da Francesco Maselli, nella parte di Rossana.

Veronica Gentili ha preso parte anche a diverse fiction: Provaci ancora prof, Il Commissario Rex, Viso d’Angelo, Ris 3 e Don Matteo 5. Una parte importante è stata quella avuta in Romanzo Criminale La Serie di Sky. In Romanzo Criminale Veronica Gentili interpreta la parte di Vanessa Meloni, la fidanzata del Sorcio, uno dei membri della Banda della Magliana che, pentendosi, porterà in carcere tutto il sodalizio criminale.

Proprio per questo Vanessa lascia il Sorcio, tradendolo con Trentadenari (ucciso proprio dal Sorcio per vendetta, lasciando Vanessa in lacrime davanti al corpo senza vita del nuovo fidanzato). Nella sua carriera da attrice la giornalista ha recitato anche in Family Game, L’Isola dell’angelo caduto e in Third Person. Per la televisione e il teatro, poi, ha collaborato pure nella stesura di alcune sceneggiature.

Oltre all’accademia Silvio D’Amico, nel 2003 la presentatrice ha frequentato lo stage sul Metodo Strasberg, diretto da Michael Margotta, e anche alcuni seminari e stage di danza e improvvisazione. A teatro ha partecipato, in diversi ruoli, a vari spettacoli: La sala dei professori di Piero Maccarinelli (2003), Crimini e Misfatti di M. Ferrero (2004) e I tre moschettieri di Attilio Corsini (2004).

Oltre a Otello, Veronica Gentili ha firmato la regia in Quattro Stanze con bagno (2007) e Il misantropo (2008). Ha lavorato poi per Piero Maccarinelli in Il Romanzo di Ferrara.