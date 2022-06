Viaggio a sorpresa: trailer e anticipazioni del film con Ronn Moss e Lino Banfi

Dall’8 giugno nei cinema d’Italia con Minerva Pictures Viaggio a sorpresa, la commedia che vede recitare insieme una sorprendente e inedita coppia: Il nonno d’Italia Lino Banfi e Ronn Moss, meglio noto come il Ridge della soap opera Beautiful. Il film opera prima di Roberto Baeli racconterà le vicende di Michael (Moss), un broker newyorkese innamorato dell’Italia che deciderà di acquistare una masseria in Puglia per dare una svolta alla sua vita.

La trama ufficiale: Michael (Ronn Moss) è un broker newyorkese che, stanco della frenesia di Wall Street, rinuncia a tutto e si trasferisce in Puglia, dove ha comprato una masseria. Ma quando arriva a destinazione per prendere possesso della sua nuova casa, scopre che non tutto è come sembra. Tra mille alti e bassi e situazioni esilaranti, Michael si scontra con una particolarissima famiglia locale capitanata da Don Antonio (Lino Banfi) e per complicare le cose se ne innamora…

Il cast include anche Mayra Pietrocola, Yoon C. Joyce, Marit Nissen, Paolo Sassanelli, Pietro Genuardi, Giuseppe Nardone, Giulia Melis, Fabio Giacobbe, Totò Onnis e Ubaldo Sgura.

Ronn è entrato tutti i giorni nelle case di milioni di persone in circa 140 paesi nel mondo, registrando circa 7.000 episodi. Sono numeri incredibili che lo hanno portato ad essere uno degli attori più conosciuti di sempre. Il suo Ridge è diventato un icona di stile e bellezza, ma anche di umiltà e gentilezza. Viaggio a sorpresa è il primo film che arriva dopo aver lasciato Beautiful ed è atteso in tutto il mondo. Per anni i suoi fans hanno chiesto il suo ritorno a Beautiful e la sua risposta è questo film, un opera dove si torna al romanticismo e alla leggerezza e dove Ronn torna ad appassionare tutti coloro che lo seguono dall’inizio della sua carriera.

Ronn Moss e Tiziano Cavaliere (co-produttore e co-autore del soggetto) condividono da 5 anni amicizia e lavoro, hanno prodotto insieme il primo tour musicale di Ronn nel 2018 e hanno passato parecchio tempo insieme viaggiando in macchina su e giù per l’Italia. Fanno base in Puglia dove Ronn ha acquistato una masseria. Vedere Ronn interagire con i pugliesi, che spesso non parlano inglese, è esilarante, si vengono a creare situazioni davvero comiche. Molti stranieri stanno scegliendo di vivere in Puglia e di comprare immobili, uno in particolare sta acquistando tante masserie. Durante l’ennesimo lungo viaggio per andare a fare un concerto, si parlava proprio di questo e di quanto la Puglia fosse diventata terra di buon ritiro per molti stranieri. Anche Ronn ha sempre desiderato acquistare una masseria e da li è nata l’idea di fare questo film.

Non è stato un caso che gli ultimi episodi di Beautiful che hanno visto Ronn nei panni di Ridge Forrester, siano stati quelli girati a Polignano a Mare. Quei dieci giorni che Ronn ha passato in Puglia sono stati fatali e sono entrati nel cuore dell’artista e poi il destino lo ha riportato nel 2018 per un evento a Fasano. Il destino si chiama Laura De Mola, una personalità istituzionale e super fan di Ronn. Ha invitato Ronn alla Fasano-Selva, una gara automobilistica storica … il resto è storia.

Questo film è il debutto assoluto di Mayra sul grande schermo. Una bellezza pugliese tutta d’un pezzo. Il suo personaggio è molto rappresentativo delle donne del sud, che devono sempre pensare a tutto facendo quadrare i conti e i rapporti familiari, in questo caso tenendo a bada tre fratelli scapestrati e un padre anziano e un pò acciaccato.

Ron Moss “One Man Band”: si usa dire così nel mondo della musica, quando un musicista da solo sul palco riesce a fare uno spettacolo suonando più strumenti. In questo film si potrebbe dire che Ronn è “One Man Movie”, perché in questa produzione è produttore, attore, autore e anche scritto e cantato 6 brani musicali che fanno parte della colonna sonora…