Wes Ball porta al cinema il videogioco “Ruiner” e il fumetto “Crossed” di Garth Ennis diventa un film

Wes Ball, il regista de Il regno del pianeta delle scimmie e della trilogia Maze Runner sta sviluppando per Universal Picture un adattamento cinematografico del videogioco Ruiner.

“Ruiner” sviluppato da Reikon Games nel 2017, è uno “sparatutto” in prospettiva isometrica ambientato nel 2091 in una metropoli cyberpunk conosciuta come Rengkok.

Il gioco segue “uno psicopatico cablato che combatte contro un sistema corrotto per scoprire la verità e recuperare il fratello rapito. Sotto la guida di un misterioso hacker, combatte in un mondo di violenza brutale e tecnologia all’avanguardia, avvicinandosi sempre di più ai segreti oscuri nascosti nelle strade illuminate al neon della città”.

Il film sarà prodotto da Kelly McCormick e David Leitch (The Fall Guy, Bullet Train e Io sono Nessun). Tra i produttori ci sono anche Dmitri M. Johnson e Mike Goldberg, il team dietro Tomb Raider per Amazon MGM Studios e Netflix e Sonic – Il film della Paramount.

Fonte: Variety / RuineGame

“Crossed” il fumetto di Garth Ennis diventa un film

Dopo The Boys e Preacher, entrambi adattati in serie tv live-action, Crossed un altro dei fumetti di Garth Ennis riceverà un adattamento, stavolta in cinematografico, ad opera di Six Studios.

Crossed è ambientato in “un mondo colpito da una pandemia, in cui coloro che contraggono una malattia vengono marchiati con un’eruzione cutanea a forma di croce sul viso. Coloro che ne sono colpiti seguono i loro peggiori impulsi: pensa a un’apocalisse zombie, ma invece di zombie, questi sono umani che mantengono il loro intelletto, ma sono maniaci omicidi”.

Il produttore Carl Choi ha parlato della sceneggiatura descrivendola come una storia intima e umana. “È stato realizzato l’adattamento più fedele possibile”.

Il film è descritto come “Contagion incontra The Walking Dead”, con accenni al Civil War di Alex Garland, in quanto è un road movie che si dipana attraverso un America ormai al collasso.

I 10 numeri originali che hanno ispirato il film sono stati pubblicati dal 2008 al 2010, ma il franchise ha generato più di 200 numeri di vari scrittori e artisti, tra cui talenti come Alan Moore (Watchmen).

Six Studios è ora alla ricerca di un regista per dirigere il progetto che avrà a disposizione un budget piuttosto contenuto e compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 3 milioni di dollari.

“Crossed” è disponibile in edizione “deluxe” sul sito di Panini Comics.

Fonte: THR