Civil War: la colonna sonora del film di Alex Garland (Al cinema)

Dal 18 aprile 2024 nei cinema d’Italia con 01 Distribution Civil War, il thriller distopico scritto e diretto da Alex Garland che vede protagonisti Kirsten Dunst, Cailee Spaeny, Wagner Moura, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons e Nick Offerman.

In un’America sull’orlo del collasso, attraverso terre desolate e città distrutte dall’esplosione di una guerra civile, un gruppo di reporter inseriti nell’esercito intraprende un viaggio in condizioni estreme,. Mettendo a rischio le proprie vite questi giornalisti per raccontare la verità intraprendono una corso contro il tempo per raggiungere Washington DC, prima che le fazioni ribelli occupino la Casa Bianca.

Geoff Barrow, produttore musicale britannico, compositore e membro fondatore della band Portishead, e il suo partner musicale Ben Salisbury hanno ricevuto recensioni incredibili per la colonna sonora composta per il film fantascientifico “Ex Machina”, scritto e diretto da Alex Garland e prodotto da Andrew Macdonald e Allon Reich In precedenza Barrow ha scritto la colonna sonora originale ed è stato supervisore musicale per il film documentario Exit Through The Gift Shop dell’artista di graffiti Banksy, nominato all’Oscar. I crediti più recenti di Salisbury, nominato agli Emmy, sono il documentario “Beyoncé – Life Is But A Dream” e gli ultimi tre episodi della serie “Life Of…” della BBC di David Attenborough. Insieme, la coppia scrive e si esibisce anche come gruppo elettronico Drokk, e nel 2012 hanno pubblicato con successo universale “per il suo stile cinematografico” l’album “Drokk: Music Inspired By Mega-City One”. I brani dei Portishead sono apparsi in più di 60 film e serie televisive e Ben ha più di 100 crediti di composizione cinematografica e televisiva a suo nome. I due si sono incontrati giocando a calcio a Bristol, dove vivono entrambi e hanno lavorato insieme per la prima volta in un concerto unico presso la famosa Colston Hall di Bristol con artisti dell’etichetta Invada Records di Barrow e dell’iconico Emerald Ensemble per il quale Salisbury ha curato gli arrangiamenti. Ciò ha portato al progetto Drokk e poi alla partnership per la colonna sonora del film..