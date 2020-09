In attesa di poterci godere in sala Fast & Furious 9 – The Fast Saga, l’uscita del film è fissata al 1° aprile 2021, Vin Diesel ha trovato il tempo di esordire come cantante e pubblicare il suo primo singolo dal titolo “Feel Like I Do”.

Diesel ha fatto ascoltare la sua nuova canzone al The Kelly Clarkson Show di questa settimana, show condotto dalla cantautrice vincitrice della prima stagione di American Idol. Diesel si è detto onorato di aver potuto lanciare il suo pezzo nello show di un pezzo da novanta nell’industria musicale, ricordiamo che Clarkson è stata nominata 15 volte ai Grammy Award vincendone tre, ha ottenuto tre MTV Video Music Awards e due Academy of Country Music Awards. Durante la carriera ha venduto in tutto il mondo oltre 25 milioni di album e 45 milioni di singoli, ottenendo 3 prime posizioni nella classifica statunitense.

Diesel che ha recentemente interpretato il personaggio dei fumetti Bloodshot nell’omonimo action e prodotto la serie tv d’animazione Fast & Furious Spy Racers, apparirà in Avatar 2, tornerà a prestare la voce a Groot in Guardiani della galassia Vol. 3, reciterà in Furya film che chiuderà la trilogia sul furiano Riddick e tornerà ancora nei panni di Toretto in Fast & Furious 10, film che concluderà il franchise principale che ha già generato lo spin-off Hobbs & Shaw e uno spin-off al femminile in arrivo guidato da Michelle Rodriguez.

La nuova canzone di Diesel è una collaborazione con il produttore musicale norvegese Kygo, che ha già pubblicato remix di pezzi di Donna Summer e Tina Turner. il brano integrale è disponibile su Spotify e Apple Music.

Fonte: USA Today