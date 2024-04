Stasera in tv: “The Last Witch Hunter” con Vin Diesel su Rai 4

The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, su Rai 4 l’action-fantasy a tinte horror diretto da Breck Eisner (la città verrà distrutta alba) e con protagonista Vin Diesel nei panni di un cacciatore di streghe immortale.

The Last Witch Hunter – Cast e doppiatori

Vin Diesel: Kaulder

Rose Leslie: Chloe

Elijah Wood: 37º Dolan

Michael Caine: 36º Dolan

Julie Engelbrecht: Regina delle Streghe

Ólafur Darri Ólafsson: Baltasar “Belial” Ketola

Rena Owen: Glaeser

Isaach De Bankolé: Max Schlesinger

Joseph Gilgun: Ellic

Michael Halsey: 1º Dolan

Lotte Verbeek: Helena

Bex Taylor-Klaus: Bronwyn

Dawn Olivieri: Danique

Sloane Combs: Elizabeth

Kurt Angle: bodyguard

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Kaulder

Chiara Gioncardi: Chloe

Davide Perino: 37º Dolan

Dario Penne: 36º Dolan

Domitilla D’Amico: Regina delle Streghe

Roberto Draghetti: Baltasar “Belial” Ketola

Alessandra Korompay: Glaeser

Antonio Sanna: Max Schlesinger

Christian Iansante: Ellic

Gianni Giuliano: 1º Dolan

Francesca Fiorentini: Helena

Veronica Puccio: Bronwyn

Chiara Colizzi: Danique

Arianna Vignoli: Elizabeth

The Last Witch Hunter – Trama e trailer

Il divo action Vin Diesel reduce dal successo globale di Fast & Furious 7 si cimenta con un plot che lo vede nei panni di una sorta di “Highlander”. Armato di spada e in cerca di vendetta, da la caccia attraverso le epoche ad un esercito di streghe capeggiate da una Strega Regina che sta tramando contro il genere umano,. Il piano della malvagia megera sarebbe di scatenare una qualche piaga apocalittica su un’odierna New York, ma la malvagia Regina e le sue abominevoli scagnozze non hanno fatto i conti con il Kaulder di Vin Diesel che ha fatto della caccia alle streghe una ragione di vita…eterna.

La nostra recensione

“The Last Witch Hunter” ci racconta di un mondo in cui le streghe vivono tra noi. Tra il genere umano e le streghe vi è in atto una sorta di tregua, un patto di non belligeranza su cui vigila un consiglio di streghe, un ordine noto come dell’Ascia e la croce e per il lato umano Kaulder (Vin Diesel), un cacciatore di streghe maledetto con l’immortalità. Kaulder che in tempi remoti affrontò e distrusse la Strega regina, scopre che quest’ultima supportata da un manipolo di streghe e stregoni che vogliono la guerra, sta per risorgere in una New York odierna per scatenare una pestilenza sull’odiato genere umano.

“The Last Witch Hunter” è un action a tinte fantasy senza infamia e senza lode che punta ad un pubblico eterogeneo, un’operazione interamente costruita intorno al divo Vin Diesel, che fa il suo dovere facilitato da un personaggio cucito a misura come lo sono stati tutti i personaggi su cui l’attore ha costruito una carriera da icona action.

Chi è in cerca di un fantasy di spessore o di un horror resterà deluso poiché la parte fantasy supportata da effetti visivi di alto profilo non vuol creare un universo fantastico che vada oltre il didascalico, mentre per quanto riguarda l’horror, perché è comunque di streghe che si sta parlando, a parte qualche riuscita strega realizzata in CG e make-up tradizionale non c’è molto altro che possa destare interesse da un punto di vista prettamente orrorifico.

Il regista si è chiaramente ispirato a film come Highlander, Blade e Constantine saccheggiando qua e là senza però dare una qualche personalità all’insieme, ma svolgendo comunque il suo dovere: far risaltare il carismatico protagonista a scapito del contorno, vedi un Michael Caine sottoutilizzato e tutto il resto del comparto attoriale di supporto che diventa mera cornice. Nel film quindi non troviamo nessuno di paragonabile al Ramirez di Sean Connery in “Highlander” o all’Abraham Whistler di Kris Kristofferson in “Blade”, ne tanto meno un mondo parallelo come quello di angeli e demoni creato per il “Constantine” con Keanu Reeves. In pratica il film pecca in quella che è forse la parte più importante quando si approccia una tematica fantasy, la creazione di un universo che sia immersivo e intrigante e in “The Last Witch Hunter” tutto questo risulta appena abbozzato.

“The Last Witch Hunter” si rivolge ad una platea oltremodo vasta e quindi nonostante la tematica horror di fondo l’approccio di Eisner risulta “addomesticato” a favore di un pubblico trasversale, quindi concepito per attrarre gli amanti dell’action che non disdegnano il fantastico e naturalmente i fan di Vin Diesel , e da questi due punti di vista il regista seppur senza guizzi di sorta fa il suo dovere.

Curiosità sul film

Il film è diretto da Breck Eisner che ha già regalato ai fan del genere horror il notevole remake La città verrà distrutta all’alba e scritto da Cory Goodman già sceneggiatore del post-apocalittico Priest che vedeva Paul Bettany nei panni di un prete-guerriero ammazzavampiri.

La sceneggiatura del film era stata inclusa nella Blacklist 2010, l’elenco dei script “più interessanti” ma non prodotti dell’anno. E’ curata da Cory Goodman, Matt Sazama e Burk Sharpless.

Le riprese erano state inizialmente ritardate a causa della morte di Paul Walker, che aveva fermato le riprese di Fast & Furious 7 (2015) a cui stava lavorando Vin Diesel.

In Usa il film è stato etichettato con PG-13 per “scene di violenza e immagini spaventose”. PG-13 significa “parents strongly cautioned” ossia Vietato ai minori di 13 anni, non accompagnati dai genitori.

Il budget è stati stimato sui 90 milioni di dollari.

Il film è stato girato a Pittsburgh (Pennsylvania) e nella California del Sud.

Vin Diesel è stato un giocatore di Dungeons and Dragons per molti anni (ha insegnato a giocare a Dame Judi Dench sul set di Le cronache di Riddick). Il personaggio principale di questo film era in parte basato sul suo vecchio personaggio di Dungeons and Dragons (Melkor) che era un cacciatore di streghe. Ha usato uno dei libri di Dungeons and Dragons di terze parti per creare la classe del personaggio, poiché amava essere un tipo Ranger, ma gli piaceva anche usare alcuni incantesimi.

Il nido della strega e la foresta circostante furono costruiti su un set per la pioggia al coperto e sono stati effettivamente dati alle fiamme. Era realizzato principalmente con veri tronchi d’albero e rami attaccati a telai in acciaio saldati.

Ogni volta che Kaulder soffia su una finestra per rivelare un simbolo, quel simbolo è una bussola magica islandese per aiutare il portatore a trovare la strada attraverso il clima rigido senza restare ferito. Il nome appartenente a questo simbolo magico è Vegvísir, che in islandese significa cercatore. Il Vegvísir è conosciuto anche come compasso runico o bussola runica e ritrovato nel testo noto come Manoscritto di Huld, un antico grimorio islandese scritto da Geir Vigfússyni á Akureyri nel 1860. Sul volume è riportato questo testo insieme al simbolo: «Se qualcuno porta con sé questo simbolo, non perderà mai la propria strada nella tempesta o nel cattivo tempo, anche se percorre una strada a lui sconosciuta». Questo simbolo è diventato famoso in tutto il mondo grazie alla cantante Björk, che lo ha tatuato sul braccio nella versione ripresa dallo scienziato ed etnografo islandese Ólafur Davíðsson.

Come regalo di pensionamento, Caulder regala al 36° Dolan una penna stilografica Waterman con contagocce con motivo “lumaca” in argento sterling 402, realizzata intorno al 1900.

Quando Kaulder e il 37° Dolan stanno ispezionando l’ufficio dopo che la magia si è rivelata, Kaulder scopre una pianta che, secondo lui, è coinvolta nella magia nera. Più tardi la mostra a Max che dice che è un’erba rara. In realtà il vegetale è conosciuto come Fiddlehead Fern (cime di felce commestibile chiamata Matteuccia Struthiopteris) e viene consumato e cucinato come una verdura. È insolito, ma non raro e richiede abilità culinarie speciali poiché alcune varietà possono essere velenose se non adeguatamente cotte .

Vin Diesel nel film guida un’Aston Martin Rapide S, un’auto sportiva a quattro porte.

Debutto cinematografico a Hollywood di Julie Engelbrecht (La Regina delle Streghe).

La scena della sfilata di moda è stata girata al Carnegie Museum nel campus dell’Università di Pittsburgh.

Nella vita reale, Dolan è il cognome dell’arcivescovo di New York City.

Kurt Angle è il terzo wrestler professionista ad apparire in un film insieme a Vin Diesel. Gli altri due sono Dwayne Johnson (alias Dwayne “The Rock” Johnson) nel franchise di Fast & Furious) e Dave Bautista in Riddick del 2013 e nel Marvel Cinematic Universe.

In origine c’erà Timur Bekmambetov designato alla regia da una sceneggiatura di Cory Goodman. Bekmambetov è stato successivamente sostituito da Breck Eisner e la sceneggiatura di Goodman è stata riscritta da Dante Harper e Melisa Wallack.

Verso la fine del film, Chloe (Rose Leslie) convince Kaulder (Vin Diesel) a non distruggere il cuore della strega e a continuare a vivere. Giustifica la sua richiesta e poi dice “inoltre, mi devi ancora 50.000$”. Lo scambio è una parafrasi di una conversazione tra Vin Diesel e Paul Walker in Fast & Furious in cui Dom dice a Brian “inoltre, mi devi ancora un’auto da dieci secondi”.

The Last Witch Hunter – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Steve Jablonsky (franchise Transformers, Borderlands, Battleship, Bloodshot, Desperate Housewives, The Island, Red Notice).

(franchise Transformers, Borderlands, Battleship, Bloodshot, Desperate Housewives, The Island, Red Notice). La colonna sonora include una cover di “Paint It, Black” dei Rolling Stones reinterpretata da Ciara (pseudonimo di Ciara Princess Wilson, cantautrice, modella e attrice statunitense.

reinterpretata da (pseudonimo di Ciara Princess Wilson, cantautrice, modella e attrice statunitense. La colonna sonora include i brani: Piano Sonata No. 14 in C sharp minor, Op. 27 No. 2 ‘Moonlight’ (Ludwig van Beethoven) eseguita da Jeno Jando / More Than You di Class Actress / Far from the Tree di Bob Moses.

1. I Curse You With Life

2. Three Is Trouble

3. Judgement

4. Well Hello, Witch Hunter

5. Lights Out

6. The Witch Queen

7. I Must Remember

8. Good Hunting

9. Remember Your Death

10. This Isn’t Real

11. I Am Reborn

12. You Have To Fight

13. By Iron And Fire

14. At Your Service

La colonna sonora di “The Last Witch Hunter” è disponibile su Amazon.