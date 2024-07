Vincent Price: la nuova action figure NECA ispirata alla leggendaria icona horror

NECA rende omaggio alla leggenda dell’horror Vincent Price con un’action figure in edizione “Ultimate”. Price è un monumento al genere horror e uno degli attori più amati e popolari di sempre. Lo ricordiamo anche come fonte d’ispirazione per il regista Tim Burton che dopo un corto in stop-motion con Price come voce narrante, gli regalerà la sua ultima interpretazione sul grande schermo nel 1990 in Edward mani di forbice.

L’action figure è dotata di tre ritratti intercambiabili, alcune mani intercambiabili, colletti di camicia intercambiabili, un corvo che può essere appollaiato su un braccio intercambiabile, un teschio, un gatto nero e molto altro.

Descrizione Ultimate Vincent Price 7″ Scale Action Figure:

L’oscurità cade sulla terra… Il “Merchant of Menace” si unisce finalmente alla linea Ultimates di NECA! Icona dell’horror con una voce inconfondibile, l’incomparabile Vincent Price è apparso in più di 100 film durante la sua vita.

Tuttavia, questo Maestro dell’Horror non era solo un attore teatrale, radiofonico e cinematografico; era anche uno storico dell’arte e un cuoco gourmet! Celebrate la sua eredità unica con questa action figure Ultimate Vincent Price in scala da 7 pollici (18 Cm circa).

Viene fornito completo di tre teste e cravatte intercambiabili per mescolare e abbinare i suoi look iconici nel corso degli anni. (Sono come tre personaggi in uno!). Altri accessori spettrali includono mani intercambiabili, corvo con avambraccio alternativo a “trespolo”, teschio, gatto nero, candeliere, tazza da tè e piattino, sigarette, libro di cucina e una pila di dischi.

Viene fornito in una confezione con finestra trasparente adatta ai collezionisti.

L’uscita della figure è prevista per settembre, ma i preordini sono già aperti.

Note biografiche

Vincent Price è ampiamente considerato uno degli attori di film horror più iconici e amati al mondo. Ogni fan dei classici film horror conosce il nome Vincent Price come sinonimo di eleganza, umorismo, talento, mondanità e fascino. Nel corso della sua carriera cinematografica di oltre 60 anni, apparendo in innumerevoli film horror classici, così come in film classici al di fuori del genere horror, Price si è affermato come uno degli attori più popolari, amato sia dai suoi fan che dai suoi colleghi. La straordinaria carriera di Price è iniziata a Broadway al fianco di Helen Hayes e si è conclusa in Edward mani di forbice di Tim Burton con Johnny Depp, con apparizioni in classici del cinema noir come Laura e popolari serie televisive come Batman e La famiglia Brady. Gli interessi personali eruditi ed eclettici di Vincent Price per l’arte, la cucina, i viaggi e la scrittura non solo lo hanno reso unico tra gli attori di film horror, ma hanno anche influenzato le sue scelte di recitazione in classici film horror come La maschera di cera, Il pozzo e il pendolo e gli altri popolari classici di Roger Corman basati sulle opere di Edgar Allan Poe.

Curiosità e citazioni

Nato il 27 maggio 1911 a S. Louis, in Missouri.

Morto il 25 ottobre 1993 a Los Angeles, per cancro al polmone ed enfisema.

Vero nome: Vincent Leonard Price Jr.

Alcuni lo chiamavano: King of the Grand Guignol

Altezza: 1.93 m

Ha studiato a Yale.

Matrimoni: tre. Il primo con Edith Barrett, dal 23 aprile 1938 al 4 giugno 1948; sono divorziati, hanno avuto un figlio di nome Vincent. Il secondo con Maria di Grant, dal 25 agosto 1949 al 15 agosto 1973; sono divorziati, hanno avuto una figlia, Victoria. Il terzo con Coral Browne, dal 24 ottobre 1974 al 29 maggio 1991, giorno della sua morte.

Era notoriamente superstizioso. Una volta ha scherzato sul fatto che teneva un ferro di cavallo, un crocifisso e una Mezuzah sulla sua porta di casa.

Poco prima di morire, ha detto che uno dei suoi ruoli preferiti era la voce del Professor Rattigan in Basil l’investigatopo (1986), tanto più che due canzoni originali erano state scritte per lui.

Le sue ceneri sono state sparse al largo della costa californiana di Malibu insieme al suo cappello da giardinaggio preferito.

Era un avido collezionista d’arte, ha fondato la Galleria Vincent Price a Los Angeles ed ha incoraggiato altri a sviluppare una passione personale per l’arte.

Era la voce over del video Thriller di Michael Jackson (1983).

Era un grande amico di Cassandra Peterson, l’attrice famosa per il personaggio di Elvira.

Il suo ruolo in Edward mani di forbice (1990) doveva essere molto più ampio, ma era malato di enfisema e del morbo di Parkinson ed è stato in grado di apparire solo in due scene. E’ il suo ultimo film.

E’ la voce narrante del cortometraggio Vincent di Tim Burton. Il piccolo protagonista si chiama Vincent proprio in suo onore visto che Burton adorava Price. In italiano è doppiato da Elio Pandolfi.

Premi:

– Premio alla Carriera 1986 al Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films.

– Trustees Special Award 1994 ai Bram Stoker Awards.

– International Film Award Fantasy 1984 al Fantasporto come Miglior attore per i suoi contributi al genere cinematografico Fantasy.

– Premio alla Carriera 1991 ai Los Angeles Film Critics Association Awards.

– Caixa de Catalunya 1983 al Sitges – Festival Internazionale del Cinema della Catalogna come Miglior attore per La casa delle ombre lunghe (1983).

– Menzione Speciale 1971 al Sitges – Festival Internazionale del Cinema della Catalogna come miglior attore per L’abominevole Dr. Phibes (1971).

Ha detto:

Io non interpreto mostri. Interpreto uomini assediati dal destino e in cerca di vendetta. “Gothic” è solo una parola che ricorda una moltitudine di peccati! Vincent di Tim Burton è l’immortalità, meglio di una stella sulla Hollywood Boulevard. Un uomo che limita i suoi interessi limita la sua vita. A volte mi sembra che sto impersonando l’inconscio oscuro di tutto il genere umano. So che suona male, ma mi piace. Quello che è importante per un attore è la sua recitazione, non la sua vita. Il genere thriller horror offre ad un attore opportunità uniche per mettere alla prova la sua capacità di rendere credibile l’incredibile.

Fonte: IMDb / VincentPrice.com