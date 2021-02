Violation: trailer del revenge-thriller di Shudder con Madeleine Sims-Fewer

Shudder ha svelato un primo trailer ufficiale di Violation, un brutale revenge-thriller che ha riscosso un grande successo al Toronto Film Festival dello scorso anno, nella categoria “Midnight Madness”, dove la protagonista e co-regista Madeleine Sims-Fewer ha ricevuto il “TIFF Rising Star Award”.

Il film segue una donna tormentata sull’orlo del divorzio che torna a casa dalla sorella minore dopo anni di separazione. Ma quando sua sorella e suo cognato tradiscono la sua fiducia, la donna s’imbarca in una feroce crociata di vendetta.

La trama ufficiale:

Con il suo matrimonio che sta per implodere, Miriam (Madeleine Sims-Fewer) torna nella sua città natale per cercare conforto nel conforto della sorella minore e del cognato. Ma una sera un piccolo errore di giudizio porta a un tradimento catastrofico, lasciando Miriam scioccata, turbata e furiosa. Credendo che la sua unica risorsa sia quella di vendicarsi, Miriam intraprende un’azione estrema, ma il prezzo della punizione è alto e non è preparata per il pedaggio che richiede quando inizia a svelarsi emotivamente e psicologicamente.

Il cast oltre all’attrice Madeleine Sims-Fewer (Operazione Avalanche, Off-Piste) include anche Anna Maguire (Operazione Hummingbird – È tutto appeso a un filo), Jesse LaVercombe (I misteri di Murdoch), Obi Abili (City of Crime), Jasmin Geljo (The Art of the Steal – L’arte del furto) e Cynthia Ashperger (Degrassi: The Next Generation).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“Violation” è co-sceneggiato, co-diretto e co-prodotto dall’attrice Madeleine Sims-Fewer e il produttore Dusty Mancinelli, entrambi al loro esordio in un lungometraggio dopo la regia di diversi cortometraggi. Il film prodotto da François Dagenais, David Hamilton, David M. James, Deepa Mehta, Dusty Mancinelli e Madeleine Sims-Fewer ha recentemente fatto tappa al Sundance Film Festival e farà il suo debutto in streaming in esclusiva su Shudder a partire dal 25 marzo.

Fonte: YouTube