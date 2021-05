Vivo: trailer del film d’animazione di Lin-Manuel Miranda in arrivo su Netflix

Netflix ha reso disponibile un primo teaser trailer del film musicale d’animazione Vivo, prodotto da Sony Animation e musicato dal Lin-Manuel Miranda dell’acclamato musical Hamilton. Il film conterrà canzoni originali di Miranda, che recita anche nel film e fornisce la voce al protagonista.

La storia segue Vivo, “un kinkajou unico nel suo genere (noto anche come “orso del miele” della foresta pluviale), che deve trovare la sua strada da L’Avana a Miami per consegnare una canzone per conto del suo amato proprietario e mentore Andres”. È descritta come una “storia esilarante su come trovare il coraggio, trovare la famiglia in amici improbabili e la convinzione che la musica possa aprirti a nuovi mondi”.

Il resto del cast vocale include il musicista cubano Juan de Marcos González del Buena Vista Social Club nei panni di Andres, la leggenda del pop latino vincitrice di un Grammy Gloria Estefan nei panni di Marta, l’amore per la vita di Andres, la nuova arrivata Ynairaly Simo nei panni di Gabi, la nipote di Andres, Zoe Saldana come Rosa, la madre di Gabi, Michael Rooker come Lutador, un malvagio pitone delle Everglades, Brian Tyree Henry e Nicole Byer come una coppia di spatole, Leslie David Baker come un autista di autobus della Florida e Katie Lowes, Olivia Trujillo e Lidya Jewett come trio di soldati ricognitori ben intenzionati ma troppo zelanti.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il film è co-diretto da Kirk DeMicco (Space Chimps, I Croods) e dall’artista Brandon Jeffords, che sta facendo il suo debutto alla regia dopo collaborazioni per I Mitchell contro le macchine (storyboard), I Puffi: Viaggio nella foresta segreta (head of story) e Hotel Transylvania 2 (story artist). La sceneggiatura è scritta da Quiara Alegría Hudes (In the Heights – Sognando a New York) e DeMicco, da una storia di Miranda e Peter Barsocchini (Summer Camp). “Vivo” debutterà in streaming e in esclusiva su Netflix per l’estate.

Fonte: YouTube