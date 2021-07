Volami Via: trailer italiano del film di Christophe Barratier (Al cinema dal 19 agosto)

Disponibili via I Wonder Pictures un poster e un trailer italiano di Volami Via, la nuova commedia francese diretta da Christophe Barratier in uscita al cinema dal 19 agosto.

Dopo il successo di I ragazzi del coro, Barratier torna in sala con la storia di una grande amicizia e di un incontro che cambierà le vite dei due giovani protagonisti, interpretati dal talentuoso figlio d’arte Victor Belmondo e dall’esordiente Yoann Eloundou.

La trama ufficiale: Thomas (Victor Belmondo) a quasi 30 anni si comporta ancora come un adolescente. Non lavora, fa festa tutte le sere, passa le giornate a letto in attesa di una nuova notte per uscire a divertirsi. Ma dopo la classica goccia che fa traboccare il vaso, il padre decide che è arrivato il momento per lui di crescere. Gli affida così un suo paziente. Marcus (Yoann Eloundou) ha 12 anni ed è gravemente disabile, ma questo non gli impedisce di essere un ragazzo curioso ed entusiasta di tutto quello che la vita possa offrirgli. Il patto è semplice tra padre e figlio: se Thomas non sarà in grado di occuparsi di Marcus, dovrà andarsene di casa e iniziare a cavarsela da solo. Ma il compito affidatogli lo cambierà nel profondo e l’incontro tra i due ragazzi sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre. Un’emozionante storia di amicizia, tratta da una storia vera.

Il cast è completato da Gérard Lanvin, Ornella Fleury, Marie-Sohna Condé, Lili Aupetit, Daphné de Quatrebarbes, François Bureloup, Gwendalina Doycheva, Jean-Louis Barcelona, Andranic Manet, Delphine Cottu, Laurence Joseph, Nicolas Simon, Mayline Dubois, Hugo Hamdad, Violette Barratier e Benjamin Baffie.

L’attore Gérard Lanvin (Dr. Henri Reinhard) spiega la scelta del titolo “Volami Via” e racconta come è nata la collaborazione con Christophe Barratier: È un titolo che dice tutto su questo film: ti permette di decollare e volare verso l’emozione, verso la leggerezza. Da cinefilo quale sono, non ho alcun desiderio di andare a vedere un film di azione o di lotta per il mio ritorno al cinema. Con Volami Via, mi sono emozionato e sollevato dalla triste vita quotidiana con cui abbiamo tutti avuto a che fare con l’inizio della pandemia. Volami Via mi ha reso ancora più desideroso di tornare a vita normale… e quindi ai cinema…L’idea di interpretare un padre che fa fare qualcosa a suo figlio, che non gli dà una scelta, mi ha attratto, ma quello era solo l’inizio. Poi, Dimitri Rassam, il produttore di Volami Via, mi ha suggerito di provare a lavorare insieme ai giovani dell’età di Victor. Lavorare per qualcuno come Dimitri, che ha lavorato a tanti film, mi ha ovviamente attratto. Infine, quando ho scoperto che Christophe Barratier – di cui ho visto i film – sarebbe stato alla regia, è stata la ciliegina sulla torta.

“Volami Via” di Christophe Barratier, prodotto da Palomar e Chapter 2 entrambe società del gruppo Mediawan, è stato tra i film che per primi hanno segnato la ripartenza del cinema francese dopo lo stop dovuto alla pandemia.