Volare: trailer e clip del film che segna l’esordio alla regia di Margherita Buy (Al cinema dal 22 febbraio)

Dal 22 febbraio 2024 nei cinema con Fandango Volare, il film diretto e interpretato Margherita Buy che fa il suo esordio alla regia. Il film segue AnnaBì (Buy), la cui paura di volare l’ha costretta a rinunciare a un’occasione d’oro per la sua carriera, c’è chi invece ne ha approfittato e si farà una bella dormita in business class.

Volare – Trama e cast

La paura di volare, irrazionale e così umana, attanaglia AnnaBì, un’attrice di talento che potrebbe aspirare al successo internazionale, se si decidesse a salire su quel maledetto aereo. Anche l’occasione della sua vita, un film diretto dal regista coreano del momento, si sgretola miseramente per la paura di volare. E AnnaBi si ritrova a interpretare la quinta stagione di una popolare e un po’ insulsa serie tv. Ma ecco il colpo di scena: l’amata figlia è stata accettata da una prestigiosa università americana, sulle coste del Pacifico. E ora? Rinuncerà ad accompagnarla? La rivedrà quando farà ritorno? E se non facesse ritorno? Quel che non ha potuto la carriera, può l’angoscia di perdere la figlia. Così AnnaBì si iscrive a un corso della compagnia di bandiera, pensato proprio per chi ha paura di volare. Lo tiene un comandante con quindicimila ore di volo insieme a una psicologa specializzata. E a seguirlo trova una sorta di caravanserraglio umano, molto variegato: dal dentista che vuole ritrovare il suo grande amore in Messico, alla giovane che vorrebbe rivedere i suoi amati cani che sono in Australia, dal critico acido e supponente, all’agricoltore rozzo e ricco che vuole conoscere il mondo… E poi c’è anche la sorpresa.Riuscirà con questi improbabili compagni di avventura a superare la sua fobia per il volo?

Il film vanta uno splendido cast composto da Anna Bonaiuto, Giulia Michelini, Euridice Axen, Francesco Colella, Roberto De Francesco, Maurizio Donadoni, Pietro Ragusa, Vanessa Compagnucci, Caterina De Angelis, Oscar Matteo Giuggioli, Alice Ferri, Eros Galbiati, Ahmed Hafiene, con la partecipazione di Massimo De Francovich ed Elena Sofia Ricci.

Volare – Trailer e prima clip ufficiale

Curiosità sul film

Margherita Buy dire “Volare” da una sua sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff e Antonio Leotti.

Il cast tecnico: Fotografia di Tani Canevari / Scenografia di Giada Calabria / Costumi di Gemma Mascagni / Montaggio di Francesca Calvelli / Musiche di Pasquale Catalano / VFX Supervisor Luca Auletta / Fonico Alessandro Palmerini / Casting Cristina Raffaelli

Note di regia

Non era certo una mia priorità quella di dedicarmi alla regia, ma quando ti capita di vivere qualcosa che ti ha sorpreso e divertito e che ha cambiato il tuo modo di vedere un certo fatto, magari una certa paura, allora può nascere lo strano e forse insano desiderio di raccontarla a modo tuo. Con Doriana Leondeff e Antonio Leotti abbiamo scritto un testo, a nostro parere divertente, che racconta una delle paure più diffuse al mondo: quella di volare. La protagonista si trova a condividere il suo terrore con un gruppo di sconosciuti, diversissimi da lei ma profondamente simili perché accomunati dallo stesso problema. La speranza è che attraverso la storia di questi personaggi e delle loro paure il pubblico possa riconoscersi e sorridere delle proprie fragilità, magari mai confessate. Mentre io devo confessare che questa esperienza alla regia purtroppo mi è molto piaciuta, nei suoi aspetti creativi, nella novità di stare per una volta dietro la macchina da presa, e nell’incredibile scoperta che attori di grande talento e altissima professionalità mi abbiano presa sul serio. [Margherita Buy]

Margherita Buy – Note biografiche

Dopo gli studi all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, ha esordito nel cinema nel 1986 con “La seconda notte” di Nino Bizzarri per la cui interpretazione ha vinto il Globo d’oro alla migliore attrice rivelazione, assegnatole dalla Stampa Estera. Nello stesso anno ha interpretato in teatro “La stazione” accanto a Sergio Rubini che l’ha poi diretta nella versione cinematografica del 1990 che le è valsa il suo primo David di Donatello come migliore attrice protagonista. Nel corso della sua carriera cinematografica è stata diretta, tra gli altri, da Daniele Luchetti, Giuseppe Piccioni, Carlo Verdone, Mario Monicelli, Cristina Comencini, Peter Del Monte, Ferzan Özpetek, Paolo Virzì, Giovanni Veronesi, Roberto Faenza, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, Silvio Soldini, Gabriele Salvatores e Marco Bellocchio, detenendo il record di vittorie sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento insieme a numerosi altri riconoscimenti tra i quali il Premio Pasinetti alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Attiva anche in teatro e in televisione, debutta come regista con “Volare”.

Volare – Il poster ufficiale