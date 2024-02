Dieci Minuti: la colonna sonora del film con Margherita Buy e Barbara Ronchi

Disponibile la colonna sonora di Dieci Minuti, il nuovo film di Maria Sole Tognazzi (Viaggio da sola, Petra), scritto dalla regista con Francesca Archibugi e basato sul romanzo di Chiara Gamberale.

Il cast: Barbara Ronchi, Fotinì Peluso, Margherita Buy, Alessandro Tedeschi, Barbara Chichiarelli, Anna Ferruzzo, Marcello Mazzarella, Mattia Garaci, Matteo Cecchi.

Margherita Buy racconta il suo personaggio, la psichiatra, e che tipo di relazione si è creata sul set con Maria Sole Tognazzi e Barbara Ronchi:

Sono stata molto contenta di interpretare in questo film un personaggio per me piuttosto insolito che si è rivelato particolarmente impegnativo perché richiedeva molta concentrazione e attenzione, si trattava di una donna così forte, diretta e sicura di sé al punto che ne avevo un po’ il timore. La dottoressa Brabanti è un personaggio che dà un po’ il via alla storia che raccontiamo ma poi col tempo diventa più laterale. Si scopre a poco a poco nella sua essenza. All’inizio appare come una psichiatra molto dura, poco empatica e poco rassicurante che instaura subito un tipo di relazione particolare con la sua paziente Bianca (Barbara Ronchi). Le dà degli input importanti, tra cui quello di impegnare ogni giorno dieci minuti del suo tempo nel modo più diverso rispetto alle proprie abitudini consuete e facendo qualcosa fuori dell’ordinario: dieci minuti al giorno possono cambiare il corso della giornata e dieci minuti facendo qualcosa di completamente nuovo possono cambiare il corso di una vita. Nel corso del racconto la dottoressa Brabanti continua a essere a lungo una persona che guida e orienta Bianca con una certa durezza, dicendole poche parole ma efficaci e importanti. Poi lentamente si scopre che quello è un suo modo particolare di approcciare i pazienti per renderli più forti attraverso la sua decisione, la sua determinazione, il suo modo di arrivare alla risoluzione di alcuni dei problemi che affliggono queste persone. È Chiaro che si tratta di una persona diversa da quella che io sono nella vita, certe sue severità non mi appartengono affatto. Durante le riprese queste sue caratteristiche mi rendevano chiaramente più pensierosa nel portare in scena questa donna perché con il mio atteggiamento e il mio modo di essere dovevo infondere uno strano senso di sicurezza senza farne decifrare subito il motivo…Con Maria Sole c’è sempre stata fiducia, stima e amicizia reciproca, nelle quattro occasioni in cui abbiamo lavorato insieme abbiamo condiviso tante situazioni che ci hanno nutrito tanto nella vita professionale e in quella di ogni giorno. Avevo visto recitare più di una volta Barbara Ronchi ma non l’avevo mai conosciuta, è un’attrice molto dotata e preparata che sa bene quello che vuole e come ottenerlo, ero curiosa di vedere da vicino il suo modo di lavorare e l’ho trovata molto brava ed efficace, quando ho visto il film completato mi sono complimentata tanto con lei perché la sua prova e il suo personaggio non erano affatto semplici e scontati.