Volevo un figlio maschio: trailer e anticipazioni del film con Enrico Brignano (Al cinema dal 5 ottobre)

Dal 5 ottobre nei cinema con Medusa Volevo un figlio maschio, la nuova commedia diretta da Neri Parenti con protagonisti Enrico Brignano e Giulia Bevilacqua.

Volevo un figlio maschio – Trailer e trama

La trama ufficiale: Alberto (Enrico Brignano) sogna da sempre di avere un figlio maschio con cui condividere le sue passioni: il cibo, il calcio, le auto sportive… Ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine che gli impongono tutt’altra vita: sana, colta e al femminile. Quando la moglie Emma (Giulia Bevilacqua) è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle “stelle” di avere “almeno” un maschio. Il suo desiderio viene esaudito. Pure troppo! Per incanto le sue tre figlie femmine diventano tre maschi. Ma sarà davvero meglio vivere con tre figli maschi o saranno solo guai…

Il cast include anche Samira Finotti, Giulia Tumbarello, Edoardo Giugliarelli, Massimo Quagliata, Roberta Volponi, Tommaso Guidi, Clizia Fornasier, Giovanni Guardiano, Lallo Circosta e con Maurizio Marchetti con la partecipazione di Mariano e Ruben Rigillo con la partecipazione di Maurizio Casagrande.

Volevo un figlio maschio – Trailer e video

Curiosità sul film

Il regista Neri Parenti- che firma anche la sceneggiatura con Gianluca Bomprezzi, Manuela D’Angelo e Pier Paolo Piciarelli – ha dichiarato: “Sarà una commedia per tutta la famiglia con un piccolo e inatteso risvolto fantasy. Una piacevolissima sorpresa, come lo sono Enrico Brignano, IBC Movie e Combo International con i quali lavoro per la prima volta. Adesso, l’appuntamento per tutti sarà al cinema”.

La fotografia è di Gino Sgreva, le scenografie di Massimo Santomarco, i costumi di Eleonora Rella, il montaggio di Luca Montanari e le musiche di Bruno Zambrini.

Prodotto da Beppe Caschetto per IBC Movie e da Flavia Parnasi per Combo International in associazione con Medusa Film. Una produzione IBC Movie e Combo International in associazione con Medusa Film realizzata da IBC Movie.

Enrico Brignano – Note biografiche

Accanto alla fortunata attività teatrale, che lo vede ogni anno sul palcoscenico con un titolo diverso (tra gli altri ricordiamo Rugantino, Non sia mai viene qualcuno, Sono romano ma non è colpa mia, Tutto suo padre, Evolushow, Enricomincio da me, Innamorato Perso), si affiancano anche quella televisiva, come protagonista di fiction (Un medico in famiglia, Il bambino di Betlemme e Sant’Antonio di Padova, per la Rai, o Fratelli detective, per Canale 5, per citarne alcune) e conduttore di programmi di intrattenimento (Il meglio d’Italia su Rai 1 e Un’ora sola vi vorrei su Rai 2), e soprattutto quella cinematografica (ad esempio La Bomba, South Kensinghton, Ex – Amici come prima!, Ci vediamo domani, Stai lontana da me, Tutte le vogliono, Poveri ma ricchi). Per Alessandro Pondi è stato protagonista della commedia Tutta un’altra vita. Ha inoltre doppiato il personaggio Olaf, il tenero pupazzo di neve nel film d’animazione Disney Frozen.

Neri Parenti – Note biografiche

Ha iniziato la carriera come aiuto-regista, instaurando tra le altre una collaborazione con Pasquale Festa Campanile, che è durata fino al 1979; in quell’anno è uscito il suo primo film come regista (John Travolto… da un insolito destino), parodia della celebre pellicola La febbre del sabato sera (1977). Dal 1980 ha avviato un lungo sodalizio con Paolo Villaggio: ha girato sette film della saga di Ugo Fantozzi e due di Giandomenico Fracchia (tra cui il cult movie del 1981 Fracchia la belva umana). In seguito si è specializzato in cinepanettoni, in particolare con Christian De Sica e Massimo Boldi, e in commedie caratterizzate da gag e da una comicità semplice (tra le più recenti vanno citate: Natale in Sudafrica, 2010; Amici miei – come tutto ebbe inizio, e Vacanze di Natale a Cortina, entrambi del 2011; Colpi di fulmine, 2012; Colpi di fortuna, 2013; Ma tu di che segno 6?, 2014; Vacanze ai Caraibi, 2015; Natale da chef, 2017; Un Natale su Marte, 2020).

Enrico Brignano – Foto e poster