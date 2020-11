Waikiki: trailer del dramma indipendente che racconta il lato oscuro delle Hawaii

È disponibile un trailer di Waikiki, suggestivo dramma indipendente ambientato nelle paradisiache Hawaii. Il film descritto come “uno sguardo Lynchiano al lato oscuro del paradiso” è scritto e diretto dall’hawaiano Christopher Kahunahana che fa il suo esordio in un lungometraggio dopo aver diretto il pluripremiato corto “Lahaina Noon”.

La trama ufficiale:

Waikiki offre uno sguardo risoluto nella cruda realtà della vita in paradiso. La storia segue Kea (Danielle Zalopany), un’insegnante hawaiana part-time, ballerina di hula e hostess di un night club, che sta scappando dal suo ex violento. Finisce per schiantare il suo furgone malconcio contro un misterioso senzatetto nel cuore della notte. Portandola nella sua casa temporanea su ruote, si ritrova rapidamente in testa e faccia a faccia con i suoi traumi passati. Un’allegoria meravigliosamente surreale e viscerale per le questioni contemporanee che continuano ad affliggere la gente delle Hawaii, il Waikiki di Kahunahana offre un barlume di speranza attraverso la connessione umana e la riconnessione con ‘aina (natura).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast è completato da Peter Shinkoda che interpreta il misterioso senzatetto, Jason Quinn, Kimo Kahoano, Nick Masciangelo e Kainoa Mcgee.

I crediti dell’attrice Danielle Zalopany, al suo primo ruolo da protagonista, includono ruoli nelle serie tv Hawaii Five-0 e Magnum P.I., nel dramma Stoke e nelle commedie Mike & Dave – Un matrimonio da sballo, The Life Coach e How to Spell Revenge.