War Is Over: trailer, featurette e colonna sonora del corto d’animazione premiato agli Oscar 2024

Tutto quello che c’è da sapere sul corto premio Oscar “War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko” di Dave Mullins, Brad Booker e Sean Lennon.

Annunciati i vincitori degli Oscar 2024 e tra i premiati c’è il cortometraggio d’animazione War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko diretto da Dave Mullins. Il cortometraggio di 11 minuti è stato ispirato e presenta l’inno pacifista di John Lennon e Yoko Ono “Happy Xmas (War Is Over)”. Il film è stato scritto da Dave Mullins, con la storia di Dave Mullins e Sean Ono Lennon.

War Is Over – La trama ufficiale

“War Is Over! Inspired by the Music of John and Yoko” è ambientato in una realtà alternativa della Prima Guerra Mondiale, dove infuria una guerra insensata e due soldati su fronti opposti del conflitto giocano a scacchi. Un eroico piccione viaggiatore trasporta le mosse degli scacchi dei soldati sul campo di battaglia mentre i combattimenti si intensificano. Nessuno dei due soldati conosce il proprio avversario mentre il gioco e la guerra si preparano alla mossa finale. Chiunque vinca la partita, una cosa è certa: in guerra non ci sono vincitori.

War Is Over – I trailer ufficiali in lingua originale

Curiosità sul film

Il film ha vinto una statuetta agli Oscar 2024 per il miglior cortometraggio d’animazione.

L’idea iniziale per il corto di Sean Lennon risale a quando il regista Dave Mullins lavorava alla Pixar e un collega si è offerto di presentarli: “Ha detto che Sean stava cercando uno scrittore e regista per realizzare un progetto per la canzone dei suoi genitori ‘Happy Xmas (War is Over)”. Il produttore Brad Booker ha poi incontrato Dave e Sean nel nord della California e Sean ha aiutato a mettere in contatto la coppia con Peter Jackson che con la sua Weta FX si sarebbe occupato di effetti speciali e animazioni. “Pensavo che avremmo fatto un incontro veloce di un’ora e si è trasformato in un incontro di 24 ore in cui siamo usciti con lui, e durante tutto il tutto quella sera a cena abbiamo iniziato a mandare messaggi a Peter.”

Dave Mullins dirige il corto da una sua sceneggiatura scritta con Sean Lennon, cantautore e attore figlio di John Lennon e della sua seconda moglie Yōko Ono.

Weta FX, società di Peter Jackson, con sede in Nuova Zelanda si è occupata dell’animazione e degli effetti visivi . Durante la produzione per creare le immagini è stato utilizzato il motore graficoUnreal Engine di Epic Games.

Il film è stato montato da John K. Carr (Alla ricerca della valle incantata, Charlie anche i cani vanno in paradiso, Dragon trainer 2, Dragon Trainer 3).

Il film è stato prodotto da Brad Booker e la produzione è stata gestita da Booker e dallo studio di animazione ElectroLeague di Mullins con sede a Los Angeles, in collaborazione con Lenono Music, Sean Ono Lennon e Yoko Ono.

War Is Over – I “Making Of” ufficiali in lingua originale

La colonna sonora

Le musiche originali del corto sono del compositore Thomas Newman (Elemental, Alla ricerca di Dory, WALL•E).

(Elemental, Alla ricerca di Dory, WALL•E). La colonna sonora include il brano “Happy Xmas (War Is Over)” scritto da John Lennon e interpretato da John Lennon & Yoko Ono and the Plastic Ono Band with the Harlem Community Choir.

Il poster ufficiale

Fonte: Sito Ufficiale