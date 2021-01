Warner. Bros.: video con il nuovo logo ufficiale dello studio

E’ arrivato via Twitter un video che ci permette di dare un ulteriore sguardo al nuovo logo della Warner Bros. che rimpiazza il logo precedente in carica per dieci anni. Il logo mantiene il cielo azzurro sullo sfondo, ma prima di arrivare a tutto schermo lo vediamo campeggiare sull’iconica torre dell’acqua diventata un simbolo dello studio..

Here's a better look at the new Warner Bros. Pictures logo. pic.twitter.com/oANQNvXEOQ — Cartoon Crave (@thecartooncrave) January 14, 2021

Il primo logo di Warner Bros. fondata nel 1923 era uno scudo con grandi lettere WB e il nome completo “A Warner Brothers Production”. Nel 1929 le lettere si estesero all’intero scudo con un cambio di nome per l’azienda che diventò “The Vitaphone Corp”, azienda che supportava la produzione di film sonori. Cinque anni dopo il nome “Vitaphone” viene abbandonato e l’emblema ha iniziato ad avere l’aspetto che conosciamo oggi. Nel 1967 lo studio viene acquisito da Seven Arts, Inc. e rinominato Warner Bros.-Seven Arts con il logo che includeva la classica “W” che inglobava un “7”, con la “B” abbandonata. Nel 1970, Kinney Services rilevò la compagnia cinematografica e la denominazione cambiò in Warner Communications. IL logo riacquista le lettere WB ma con caratteri diversi e un sfondo rosso acceso. Nel 1984 la società torna al suo design classico con uno scudo su un cielo blu con nuvole. Il logo ha poi attraversato diversi decenni senza subire grosse modifiche. Nel corso degli anni i registi sono stati incoraggiati a usare versioni stilizzate del logo prima dei loro film (ci sono state oltre 200 varianti del logo solo negli ultimi 15 anni).

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

La nuova versione del logo della Warner Bros. è stata creata dallo studio di design Pentagram.Il team di progettazione di Pentagram ha anche creato una versione semi-tridimensionale del logo, che verrà utilizzata esclusivamente per i contenuti sullo schermo e per “casi speciali”.

“Mentre ci avvicinavamo al nostro centenario, abbiamo pensato che fosse il momento giusto per dare un’occhiata al nostro marchio, a cosa rappresenta e ai valori che rappresenta”, affermava Ann Sarnoff, presidente e CEO della Warner Bros. in un’intervista del 2019.

“Lo scudo della Warner Bros. è uno dei loghi più iconici al mondo, una scorciatoia visiva per l’intrattenimento riconosciuto in tutto il mondo. Il simbolo è stato utilizzato risalendo alle origini dell’azienda e periodicamente aggiornato nel corso dei decenni “, aggiungono i designer. “L’aggiornamento ottimizza il logo nei suoi elementi chiave, riportando lo scudo e il monogramma in risalto e perdendo la fascia. La riprogettazione raffina lo scudo con una forma basata sulle proporzioni classiche della sezione aurea.”

Fonte: Screen Rant