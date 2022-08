Warriors of Future: trailer inglese e anticipazioni dell’action fantascientifico made in Hong Kong

Dal 25 agosto nei cinema di Hong Kong debutta Warriors of Future, uno spettacolare action fantascientifico ambientato nell’anno 2055, quando un meteorite porta sulla Terra una forma di vita vegetale aliena che si abbatte sul pianeta distruggendo ogni cosa incroci sul suo cammino. Il look del film sembra un mix tra un anime formato live-action e l’Edge of Tomorrow con Tom Cruise, ma molto più cupo con i robot che sono davvero impressionanti.

Trama e cast

La trama ufficiale: Nel 2055, un meteorite, che porta una vite aliena in rapida crescita chiamata “Pandora”, si schianta su una Terra sterile devastata dall’inquinamento e dal riscaldamento globale. “Pandora” purifica il pianeta ma uccide tutto ciò che incontra. Per proteggere tutti i cittadini della loro città, l’esercito pesantemente corazzato di Hong Kong, armato della mappa genetica della pianta, cerca ma non riesce a distruggere “Pandora” e porta alla luce una cospirazione.

“Warriors of Future” è interpretato da Louis Koo (Kill Zone – Ai confini della giustizia), Sean Lau, Carina Lau (Detective Dee e i quattro Re celesti), Philip Keung (Kill Zone – Ai confini della giustizia), Tse Kwan-ho (Shadows), Nick Cheung (Visioni di Morte), Ching Wan Lau (La vendetta della maschera nera), Xiaoxia Cheng, Nick Cheung, Ho-Leung Lau (Keyboard Warriors), Guopeng Wan (Parkour Courier) e Qian Wu (serie tv The Brightest Star in the Sky).

Curiosità

“Warriors of Future” è diretto dallo specialista in effetti visivi Yuen Fai Ng, fa il suo esordio alla regia dopo aver curato gli effetti speciali di diversi lungometraggi tra cui i drammi d’azione a sfondo storico The Warlords – La battaglia dei tre guerrieri e Bodyguards and Assassins e gli horror The Child’s Eye e Dream Home.

La sceneggiatura di “Warriors of Future” è stata scritta da Ho-Leung Lau (Dragon Squad, Kung Fu Jungle), Chi-Leung Law (Double Tap – Doppio tiro, The Bullet Vanishes), Tin Shu Mak (Kung Fu Jungle).

“Warriors of Future” è prodotto dall’attore Louis Koo, che è anche protagonista del film nel ruolo di Tai Loi, era previsto in uscita nel 2019, ma l’avvento della pandemia e il lockdown globale ne ha congelato l’uscita.

La versione originale del film presentata e approvata dall’Office for Film, Newspaper and Article Administration di Hong Kong nel 2021 durava 112 minuti, classificata dalla censura di Hong Kong IIB (Livello due-b: non adatto a giovani e bambini – Il governo consiglia vivamente ai genitori che alcuni contenuti potrebbero essere inappropriati per i bambini). Tuttavia, quando il film è passato all’ufficio censura della Cina continentale nel 2022, il film è stato tagliato e ridotto a 99 minuti, che è diventata l’unica versione autorizzata ad essere distribuita ovunque.

Le musiche originali del film sono del compositore Kwong Wing Chan (la trilogia Infernal Affairs, Initial D, Bodyguards and Assassins, Man of Tai Chi, Kill Zone, Skiptrace: Missione Hong Kong).

