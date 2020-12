We Are The Thousand il 31 ottobre in anteprima streaming su Iwonderfull

Iwonderfull, la piattaforma streaming Video On Demand di I Wonder Pictures, vi invita a una festa di Capodanno con 1000 persone. Nel pieno rispetto del DCPM, naturalmente. Giovedì 31 dicembre, a partire dalle 22:00, un evento speciale dedicato al debutto on-demand in prima visione di We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000, il documentario di Anita Rivaroli che racconta l’incredibile avventura della più grande Rock Band al mondo composta da 1000 elementi nata per convincere i Foo Fighters a venire a fare un concerto a Cesena.

Sono passati cinque anni da quel 26 luglio 2015, giorno in cui all’Ippodromo di Cesena si sono dati appuntamento chitarristi, batteristi, bassisti e cantanti da tutta Italia per suonare e urlare a squarciagola Learn to Fly, una delle hit indimenticabili dei Foo Fighters. Un concerto di una sola canzone, con l’obiettivo di portare la band dell’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl a Cesena per una tappa del tour italiano. Un evento straordinario, un successo sotto tutti i punti di vista, compreso il più importante, perché dopo avere visto il videoclip della loro canzone cantata e suonata da 1000 artisti, i Foo Fighters hanno deciso di andare a suonare a Cesena.

La regista Anita Rivaroli: Questo film nasce dalla necessità di raccontare una storia incredibile che ho vissuto in prima persona e che mi ha travolto fin dal primo momento. Conosco l’ideatore del progetto, Fabio Zaffagnini, dai tempi dell’università e quando gli è venuta in mente l’idea, decisamente folle, di riunire mille persone per far suonare loro una canzone della sua rock band preferita, sono stata una delle prime persone a cui l’ha raccontata.

Oggi Rockin’1000 è una realtà conosciuta a livello globale, che riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Dal 2016 organizza veri e propri concerti negli stadi – Cesena, Firenze, Parigi, Francoforte – e iniziative speciali che vedono protagonisti 1000 musicisti. Rockin’1000 nasce da un’idea di Fabio Zaffagnini, Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco Ridolfi “Cisko” e Anita Rivaroli.

Dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma e un solo giorno nelle sale, il 25 ottobre, ultimo giorno di apertura dei cinema in Italia, “We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000” arriva su Iwonderfull e per l’esordio sulla piattaforma Video On Demand è stata scelta proprio la sera in cui è tradizione riunirsi e sognare un futuro migliore.

L’appuntamento è quindi il 31 dicembre, a partire dalle 22:00, con un’introduzione live in compagnia dei protagonisti del film e la regista Anita Rivaroli visibile in diretta su Iwonderfull, sui profili Facebook di I Wonder Pictures, Indyca, Rockin’1000, Bauli in Piazza e sulle pagine Facebook delle sale del circuito #iorestoinSALA.

Alle 22:30 inizierà la proiezione di We Are Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000 e al termine sarà il momento di festeggiare tutti insieme, ancora su Iwonderfull, per augurarci un 2021 all’insegna dell’arte, della cultura e dei grandi eventi. La pandemia ha colpito profondamente molti settori, tra questi l’industria culturale è tra quelli che stanno maggiormente soffrendo, con cinema, teatri e musei chiusi, e gli spettacoli dal vivo praticamente impossibili. Per questo, dopo il film e in attesa della mezzanotte, a fare gli auguri di un cinematografico, teatrale, artistico e musicale anno nuovo saranno gli artisti, famosissimi e sconosciuti, noti e meno noti, tutti uniti da un unico desiderio: tornare ad abbracciarsi e ad abbracciare il pubblico.

“We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000” è già pre-acquistabile e sarà disponibile On Demand su Iwonderfull e nelle sale virtuali del circuito #iorestoinSALA dalle 22:00 del 31 dicembre 2020 al prezzo di € 7.99. Dal 1°gennaio sarà poi regolarmente presente nell’offerta Iwonderfull allo stesso prezzo.

Per ogni acquisto del film per la sera del 31 dicembre verrà devoluto un euro a sostegno delle attività di “Bauli In Piazza – We Make Events Italia”, il movimento nato a ottobre ai piedi del Duomo con 500 bauli e 1300 operatori del settore schierati in risposta alla grave crisi dei lavoratori del mondo dello spettacolo, che oggi continua a difendere le istanze di questo prezioso settore.

“We Are The Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000”, un film di Anita Rivaroli, prodotto da Indyca in collaborazione con Rockin’1000 e New Lanark Film & Music, sostenuto dalla Film Commission Emilia Romagna e dal Piemonte Doc film Fund. Distribuito da I Wonder Pictures – Unipol Biografilm Collection, con la partnership di Radio Deejay.