Dal collettivo di registi RKSS una nuova zombie-comedy tratta dal fumetto francese “The Zombies That Ate The World”.

We Are Zombies: trailer e poster della nuova commedia horror dei registi di “Turbo Kid”

Con il cult Shaun of the Dead aka La notte dei morti dementi che compie vent’anni e torna nelle sale americane, Screambox ha reso disponibile un trailer di una nuova commedia horror con zombie di produzione canadese dal titolo We Are Zombies. Il film, come accadeva nella meravigliosa zombie-comedy di medesima produzione Fido, ci mostra un mondo post-apocalisse zombie in cui i morti viventi sono diventati parte della vita di tutti i giorni.

La sinossi ufficiale: Quando i morti tornano, cosa ne facciamo? In questa commedia horror, invece di un’orda assetata di sangue, i non morti sono un collettivo pacifico e oppresso, la cui integrazione sociale è combattuta da un gruppo di attivisti e la cui subalternità è sfruttata da alcune persone senza cuore. I protagonisti del film si troveranno coinvolti in questo conflitto di volontà, costretti a combattere contro una megacorporazione per salvare la nonna.

Il film è interpretato da Alexandre Nachi, Derek Johns, Megan Peta Hill, Vincent Leclerc, Benz Antoine, Carlo Mestroni, Guy Nadon, Patrick Abellard, Marc-André Boulanger, Rosemarie Sabor, Clare Coulter, Stéphane Demers, Teneisha Collins, Dusan Dukic, Michelle LeBlanc e Adrian Burhop.

We Are Zombies – Il trailer ufficiale in lingua originale

Regia e sceneggiatura del film, basata sul fumetto francese “The Zombies That Ate the World” è del collettivo di registi RKSS, composto da François Simard, Anouk Whissell e Yoann-Karl Whissell, all’attivo per loro un paio di nostalgici gioiellini: il post-apocalittico Turbo Kid e la commedia-thriller Summer of 84.

“We Are Zombies” uscirà negli Stati Uniti in streaming su ScreamBox il 13 agosto 2024.

Il fumetto originale

“The Zombies That Ate The World” è una serie a fumetti in corso scritta da Jerry Frissen e illustrata da Guy Davis.

Il fumetto è pubblicato in Francia da Les Humanoids Associés e ristampato in Nord America da Humanoids Publishing/Devil’s Due. Viene pubblicato anche in Spagna, Germania e Finlandia.

The Zombies that Ate the World Vol. 1: An Unbearable Smell”: Una parodia zombie con un gruppo di amici in viaggio per avviare una piccola attività in proprio… Acchiappazombie! Los Angeles, 2064. In un mondo in cui gli esseri umani devono convivere con i morti viventi, si presenta una nuova opportunità di lavoro: acchiappa-zombie. Karl Neard, sua sorella Maggie e il suo amico belga Freddy Merckx abbracciano tutti questa carriera nella speranza di fare soldi facili. Purtroppo il lavoro non è così semplice: non solo i morti camminano ancora, ma hanno anche un fetore terribile e un senso dell’umorismo terribile. È un dato di fatto, agli zombie non importa nulla perché le loro vite sono alle spalle e ora hanno un’eternità per godersi ciò che resta del mondo. Karl e la sua squadra lo scopriranno presto quando si troveranno circondati da ogni sorta di mostri macabri.

Il poster ufficiale