We Can Be Heroes: trailer italiano del film Netflix di Robert Rodriguez

Netflix ha reso disponibili un trailer italiano dell’avventura con supereroi per ragazzi We Can Be Heroes del regista Robert Rodriguez che torna al suo amato filone per ragazzi che ha incluso la trilogia di Spy Kids. Nel nuovo film quando invasori alieni rapiscono i supereroi della Terra, i loro figli devono collaborare e imparare a lavorare insieme se vogliono salvare i loro genitori e Il mondo intero.

La trama ufficiale:

Un gruppo di invasori alieni rapisce i supereroi della Terra costringendo i loro figli a trasferirsi in un luogo sicuro. Ma l’ingegnosa adolescente Missy Moreno (Yaya Gosselin) è pronta a tutto per salvare il papà supereroe Marcus Moreno (Pedro Pascal), così decide di unire le forze con gli altri super ragazzini per sfuggire alla misteriosa babysitter del governo Miss Granada (Priyanka Chopra Jonas). Per salvare i genitori, questa squadra formidabile dovrà imparare a collaborare e a sfruttare i poteri di ognuno, dall’elasticità al controllo del tempo fino alla preveggenza.

Il cast di “We Can Be Heroes” include anche Boyd Holbrook, Christian Slater, Chris McDonald, Adriana Barraza, Vivien Lyra Blair, Isaiah Russell-Bailey, Akira Akbar e Taylor Dooley che riprenderà il ruolo di Lavagirl che adesso è mamma di due bambine e moglie di Sharkboy (che non sarà interpretato dall’attore originale Taylor Lutner).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

“We Can Be Heroes” è scritto e diretto da Robert Rodriguez, regista di cult quali Desperado, Dal tramonto dell’alba, Sin City, Machete e più recentemente l’adattamento live-action di Alita – Angelo della battaglia. Il film è un sequel di Le avventure di Sharkboy e Lavagirl in 3-D. Netflix renderà disponibile We Can Be Heroes a partire dal 1° gennaio 2021.

Archiviato il film Netflix, Rodriguez ha due progetti in ballo: l’atteso Machete Kills in Space con Danny Trejo ancora nei panni dell’icona action Machete e il thriller fantascientifico Hypnotic che segue Ben Affleck nei panni di un detective che indaga su un mistero che coinvolge la figlia scomparsa e un programma governativo segreto.