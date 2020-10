L’attore Vince Vaughn e il regista David Dobkin stanno discutendo di un potenziale sequel della commedia 2 single a Nozze. Il sito Cinemablend riferisce che Dobkin ha un’idea per un potenziale Wedding Crashers 2.

15 anni or sono usciva nelle sale 2 single a Nozze – Wedding Crashers, una commedia che seguiva John (Owen Wilson) e Jeremy (Vince Vaughn), amici e avvocati divorzisti che amano “imbucarsi” ai matrimoni di sconosciuti per scroccare cibo e rimorchiare invitate e damigelle d’onore. Nel film appaiono anche anche Rachel McAdams, Bradley Cooper, Christopher Walken e Will Ferrell nei panni del grande Chaz, il re degli imbucati, una sorta di maestro Jedi degli scrocconi che non si ferma davanti a nulla, neanche ad un funerale.

Non è la prima volta che Dobkin tenta di proporre un’idea per un “Wedding Crashers 2”, nel 2014 il regista aveva sviluppato una trama per il ritonrno di Wilson e Vaughn che includeva Daniel Craig come un imbucato professionista in competizione, ma non se ne fece nulla.

15 anni dopo l’originale “2 single a nozze”, che alla sua uscita ha incassato 288 milioni di dollari a fronte di un budget di 40, Vaughn ha discusso di un potenziale “Wedding Crasher 2” durante una chiacchierata con il podcast ReelBlend di CinemaBlend.

David Dobkin ha avuto un’idea davvero buona che è contemporanea. Non ho mai fatto un sequel di molti di questi film all’epoca perché sembrava che stessimo solo inseguendo un successo. Ma quello che mi piace di dove potrebbero essere gli “imbucati” è che c’è qualcosa di questo momento che sembra davvero bello…con molte di queste commedie, anche qualcosa come 2 single a nozze, stai investigando su cose che penso siano vive, ma la commedia è un impegno eccessivo per l’assurdo.

Vaughn noto per i suoi ruoli “comedy” si è concentrato su ruoli drammatici negli ultimi tempi a partire dalla serie tv True Detective, passando per il film di guerra La battaglia di Hacksaw Ridge, il brutale prison-movie Cell Block 99: Nessuno può fermarmi e il crime Dragged Across Concrete – Poliziotti al limite. Vedremo prossimamente Vaughn sul grande schermo come antagonista della commedia horror Freaky, remake targato Blumhouse del classico “Quel pazzo venerdì”.