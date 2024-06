Disponibile un trailer di What Remains, trattasi di un crime-thriller scandinavo di prossima uscita ispirato al più noto serial killer svedese, Thomas Quick aka Sture Bergwall.

Negli anni ’90, in un ospedale psichiatrico scandinavo, “un uomo noto come Mads Lake confessò molteplici omicidi e fu condannato. Tuttavia, il difficile triumvirato formato da Mads (Gustaf Skarsgård), la terapista Anna Rudebeck (Andrea Riseborough) e il poliziotto Soren Rank (Stellan Skarsgård), hanno tutti un interesse particolare a portare alla luce la verità, poiché una sempre più profonda co-dipendenza minaccia di consumarli tutti. Ispirato da eventi realmente accaduti.”

Il cast include anche Éva Magyar, Jussi Kostamo, Antti Luusuaniemi, Milka Ahlroth, Darren McStay, Nikita Makkojev, Charlie Petersson , Matti Mustonen, Antti Honka, Slava Dugin, Jori Grönroos, Henrikki Haavisto, Michael Backland, Pepe Hakala, Jonas Öhman, Joni Sailamaa, Sivulla.

What Reamins – Il trailer ufficiale

Durante un’intervista per il festival cinematografico tedesco “Fantasy Film Fest” nel 2023, Ran Huang ha spiegato che durante un soggiorno in albergo a Londra, per noia ha sfogliato una copia della rivista GQ. La rivista conteneva un articolo sulla storia di Sture Bergwall, un uomo svedese ritenuto un serial killer e condannato per molteplici omicidi mentre era detenuto in un istituto psichiatrico per disturbi di personalità, che in seguito ritirò tutte le sue confessioni e fu assolto dai suoi crimini. Questo è servito come ispirazione iniziale di Huang per questo film.

Thomas Quick ha confessato più di 30 omicidi in tre decenni, l’uomo aveva solo 14 anni quando ha ucciso per la prima volta primo omicidio aveva solo 14 anni. Successivamente ha ritrattato le sue confessioni, affermando che era stato pesantemente medicato e cercava attenzione. Un gruppo di giornalisti svedesi che hanno seguito il caso hanno affermato che un gruppo simile a una “setta” guidato dalla psicologa Margit Norell ha manipolato la polizia e ha convinto Bergwall a fornire false confessioni. Il suo caso è ora considerato il più famigerato errore giudiziario della Svezia.

Ran Huang dirige il film da una sua sceneggiatura scritta con Megan Everett-Skarsgard che segna il suo debutto alla regia, un progetto perseguito da Huang per sette lunghi anni. What Remains uscirà nelle sale americane e in VOD il 21 giugno 2024.

Il poster ufficiale internazionale

Fonte: VMI Wordwide